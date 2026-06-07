Á hậu 'Hoa hậu Việt Nam' Huyền My: Nhan sắc nổi tiếng sang tận Trung Quốc, tỏa sáng ở lĩnh vực dẫn chương trình

Nguyễn Trần Huyền My (sinh năm 1995) là cô gái Hà Nội. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014, cô đã trở thành "Gương mặt ăn ảnh" của cuộc thi Siêu mẫu châu Á. Với lợi thế về hình thể nên khi trở thành thí sinh của Hoa hậu Việt Nam, Huyền My trở thành tên tuổi nổi bật.

Sở hữu chiều cao 1m74, số đo 3 vòng 83 - 62 - 93cm, Huyền My "gây thương nhớ" với gương mặt khả ái. Tại Hoa hậu Việt Nam năm đó, Huyền My giành ngôi vị Á hậu 1 và giải thưởng "Thí sinh có trang phục dạ hội đẹp nhất". Đây được xem là Chung kết "căng não" nhất nhì của cuộc thi nhan sắc danh giá quốc gia này, bởi Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng là gượng mặt nổi trội.

Sau đó, Á hậu Huyền My trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International. Thi trên sân nhà Việt Nam, Huyền My xuất sắc ghi tên vào top 10 chung cuộc. Sau danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam, cô trở thành cái tên sáng giá của showbiz Việt.

Huyền My trở thành người mẫu hàng đầu "càn quét" khắp các sàn diễn thời trang lớn và trở thành gương mặt quảng cáo 'đắt giá'. Không chỉ nổi tiếng trong nước, nhan sắc của "nàng Hậu" còn thu hút sự quan tâm của truyền thông lẫn netizen Trung Quốc.

Á hậu Việt Nam Huyền My từng được Sohu của Trung Quốc đánh giá là "quốc bảo nhan sắc". Còn cộng đồng mạng xã hội xứ Trung ví cô là "mỹ nhân số 1 Việt Nam". Những bộ ảnh của Huyền My được netizen Việt lẫn Trung chia sẻ rầm rộ. Ngoài ra, cô là đại diện Việt Nam duy nhất lọt "Top 100 đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler bình chọn vào năm 2020.

Đến nay, Á hậu Huyền My vẫn tích cực tham gia các hoạt động giải trí. Trong đó, cô nổi bật với vai trò người dẫn chương trình. Dù vậy, "nàng Hậu" cũng ít tham gia các sự kiện thời trang. Thay vào đó, cô tập trung phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh.

Trong suốt quá trình giữ danh hiệu Á hậu Hoa hậu Việt Nam, Huyền My cũng tích cực tham gia các hoạt động đồng hành cùng cuộc thi nhan sắc danh giá này. Với kinh nghiệm dày dạn, những chia sẻ của Huyền My giúp các thí sinh tự tin thể hiện bản thân hơn.

Hoa hậu Việt Nam 2026 đã khởi động tuyển sinh ở nhiều trường đại học, học viện trên toàn quốc. Đây là cơ hội hai năm một lần cho các cô gái phát huy tài năng của mình để chạm tay vào chiếc vương miện danh giá, giống như Huyền My năm nào, khi còn theo học tại Học viện Thời trang London Hà Nội đã từng ghi danh và đưa cuộc đời sang trang mới.

Năm nay, cuộc thi dự kiến sẽ tổ chức vòng Chung khảo và Chung kết tại TP. Hải Phòng. Ban giám khảo vẫn còn là ẩn số. Ngoài ra, các hoạt động bên lề của cuộc thi vẫn đang diễn ra, các "beauty fan" hy vọng Á hậu Huyền My sẽ góp mặt trong mùa thi năm nay như một người dẫn chương trình. Với khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp, "nàng Hậu" hoàn toàn có thể trở thành MC tại các sự kiện của Hoa hậu Việt Nam 2026.