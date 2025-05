Tài sản 'khủng' của gia đình Beckham được tiết lộ

Tờ Sunday Times công bố danh sách 350 cá nhân và gia đình giàu nhất nước Anh hôm 16/5. Gia đình Beckham xếp hạng 273, tăng 24 bậc so với năm ngoái. Vợ chồng cựu thủ quân tuyển Anh lần đầu lọt vào danh sách này năm 2002 với 35 triệu bảng.

Cựu tiền vệ David Beckham và bà xã Victoria trong tiệc sinh nhật 50 tuổi của anh. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Tài sản kết hợp của cặp sao hiện ước tính 500 triệu bảng, đã tăng đáng kể so với năm ngoái. Tài sản của cựu tiền vệ 50 tuổi và vợ là nhà thiết kế thời trang tăng 45 triệu bảng từ 2024 đến 2025.

Cả hai đã tích lũy tài sản qua nhiều năm nhờ sự nghiệp riêng và vẫn tiếp tục kiếm tiền sau khi rời bỏ bóng đá và ca hát. Becks trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu như Adidas, BOSS, Haig, Armani và Maserati cùng các thương hiệu riêng. Anh cũng là đồng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Inter Miami. Becks là ngôi sao thể thao giàu nhất xứ sương mù.

Trong khi đó, thương hiệu thời trang mang tên Victoria Beckham không ngừng phát triển mạnh mẽ với sự ủng hộ, lăng xê của nhiều ngôi sao như Eva Longoria, Kim Kardashian và Gwyneth Paltrow.

Tài sản của gia đình Beckham xếp ngay sau Vua Charles III với giá trị khoảng 640 triệu bảng. Các nhân vật nổi tiếng khác như Sir Elton John, Andrew Lloyd-Webber và Sir Lewis Hamilton cũng xuất hiện trong danh sách này. Tuy nhiên, số lượng tỷ phú đã giảm từ 165 người vào năm 2024 xuống còn 156 người năm nay, đánh dấu sự sụt giảm lớn nhất trong lịch sử Rich List của Sunday Times suốt 37 năm qua.

Mặt khác, ngôi sao nhạc pop Dua Lipa là người trẻ nhất góp mặt trong danh sách Rich List dưới 40 tuổi của Sunday Times năm nay. Ca sĩ Dance The Night Lipa, 29 tuổi, đứng thứ 34 với tài sản khoảng 115 triệu bảng.

Người giàu nhất trong danh sách dưới 40 tuổi là ca sĩ Shape Of You Ed Sheeran, 34 tuổi, xếp thứ 13 với giá trị tài sản đạt 370 triệu bảng, tăng 30 triệu bảng so với năm ngoái. Anh đứng sau ngôi sao truyền hình thực tế Georgia Toffolo ở vị trí thứ 12 với tổng tài sản chung là 425 triệu bảng cùng chồng James Watt đồng sáng lập BrewDog.