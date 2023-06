Quý tử nhà Donald Trump hiếm hoi lộ diện, gây bão MXH với diện mạo "siêu khủng"

Tờ Daily Mail đưa tin, vào hôm 14/6, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã được trông thấy cùng con trai rời tòa nhà chọc trời ở New York để chuẩn bị mừng sinh nhật ông Donald Trump. "Hoàng tử Nhà Trắng" một thời Barron Trump đã trở thành tâm điểm chú ý khi hiếm hoi lộ diện công khai. Chàng trai 17 tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi ngoại hình siêu phẩm cùng chiều cao vượt trội.

Quý tử nhà ông Trump bảnh bao trong bộ suit màu xanh đậm, áo sơ mi trắng, mái tóc nâu vàng để kiểu bồng bềnh, lãng tử. Theo truyền thông Mỹ, Barron đã cao trên 1m90 và ngày càng theo đuổi phong cách chín chắn, trưởng thành.

Barron Trump xuất hiện với diện mạo nổi bật.

Cậu lặng lẽ đi theo sau mẹ với khí chất cao sang ngút ngàn cùng gương mặt đẹp như tạc tượng, có nhiều nét giống cựu Tổng thống Mỹ ngày trẻ. Nhiều người dùng mạng đã dành lời khen ngợi cho vẻ đẹp như hoàng tử trong truyện cổ của Barron Trump.

Một ý kiến bình luận rằng: "Chiều cao của Barron quá khủng. Anh ấy đã trưởng thành lên rất nhiều và điển trai hơn. Mọi thứ trên người Barron đều hoàn hảo".

Ngoại hình nổi trội của Barron Trump không phải là điều quá ngạc nhiên. Cựu Tổng thống Trump được cho là cao khoảng 1m90 và cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng không thua kém với chiều cao 1m80, từng là một siêu mẫu nổi tiếng. Chính vì vậy, Barron dễ dàng thừa hưởng gen trội về chiều cao cũng như vẻ đẹp của cha mẹ.

Cậu hiện tại là người cao nhất trong gia đình.

Khi cha trở thành Tổng thống Mỹ, Barron Trump ngay lập tức trở thành “bạn trai quốc dân” hay “con rể quốc dân” được bao nhiêu người khao khát. Theo năm tháng, quý tử nhà Trump ngày một trưởng thành và khí chất hơn. Mỗi lần cậu xuất hiện đều khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ và xao xuyến vì vẻ đẹp nổi bật.

Là con út của gia đình, đồng thời là người con chung duy nhất của bà Melania và ông Donald Trump, Barron Trump từ bé đã được mẹ dành sự chăm sóc đặc biệt. Bà Melania Trump luôn coi cậu là ưu tiên số một. Mọi hoạt động của "Hoàng tử Nhà Trắng" đều được cha mẹ bao bọc và hạn chế xuất hiện trên truyền thông.

Trong những bức ảnh do tờ Page Six chụp và đăng tải, các nhân viên an ninh hộ tống mẹ con bà Melania và Barron lên một chiếc SUV màu đen. Họ bước nhanh ra xe và không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Cả hai dự kiến ăn mừng sinh nhật lần thứ 77 của Donald Trump ở Bedminster, New Jersey.

Barron Trump hút hồn khi đi cùng với mẹ.

Cậu được bảo vệ một cách nghiêm ngặt.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ với NY Post rằng tiệc sinh nhật năm nay của cựu Tổng thống Mỹ sẽ "giản dị". "Không có tiệc tùng linh đình. Donald Trump vốn nổi tiếng ghét sinh nhật của ông ấy và không bao giờ chuyên tâm kỷ niệm nó", nguồn tin này cho biết.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/quy-tu-nha-donald-trump-hiem-hoi-lo-dien-gay-bao-mxh-voi-dien-mao-34-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/quy-tu-nha-donald-trump-hiem-hoi-lo-dien-gay-bao-mxh-voi-dien-mao-34-sieu-khung-34-a612745.html