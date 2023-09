Những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe tuyến tiền liệt nam giới

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá mòi, cá trích, cá hồi và cá thu có chứa axit béo omega-3, được chứng minh là làm giảm viêm và có thể làm chậm quá trình phì đại tuyến tiền liệt. Thậm chí còn có một số bằng chứng chỉ ra khả năng của axit béo omega-3 trong việc giảm kích thước khối u trong trường hợp ung thư tuyến tiền liệt.

Cà chua

Cà chua là một trong những nguồn cung cấp lycopene tốt nhất, một loại caroten giúp bảo vệ tế bào của bạn chống lại tổn thương oxy hóa từ các gốc tự do. Lycopene đã được chứng minh là làm chậm sự tiến triển của chứng tăng sản tuyến tiền liệt lành tính và làm giảm mức độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA), một dấu hiệu của viêm tuyến tiền liệt và nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Sự hấp thụ lycopene được tăng cường nhờ các chất béo lành mạnh, vì vậy hãy kết hợp tiêu thụ cà chua của bạn với bơ, các loại hạt, cá béo hoặc dầu ô liu để tối đa hóa lợi ích.

Các nguồn cung cấp lycopene tốt khác bao gồm dưa hấu, bưởi hồng, đu đủ và ổi. Cà chua cũng chứa selen, một khoáng chất khác có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe và chức năng tuyến tiền liệt. Một cốc cà chua có 55mg (61% RDI) vitamin C.

Đậu nành

Đậu nành đôi khi bị mang tiếng xấu vì chứa phytoestrogen, nhưng chính những hợp chất này cũng khiến nó đặc biệt có tác dụng bảo vệ chống lại các vấn đề về tuyến tiền liệt, vì chúng mang lại đặc tính chống oxy hóa và có thể giúp điều chỉnh nồng độ hormone và tái tạo tế bào khỏe mạnh. Ví dụ, isoflavone, một loại phytoestrogen, đã được chứng minh là có khả năng làm giảm 20% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Những hợp chất này cũng được tìm thấy trong một số loại đậu, chẳng hạn như đậu và đậu lăng. Hãy cân nhắc việc đổi protein động vật lấy đậu phụ, tempeh hoặc các loại đậu để hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt.

Bông cải xanh

Bông cải xanh thường được mệnh danh là vua khi nói đến các loại rau tốt cho sức khỏe. Cùng với các loại rau họ cải khác như cải xoăn, cải Brussels và súp lơ trắng, bông cải xanh chứa nhiều vitamin C. Một cốc bông cải xanh cung cấp 81 mg vitamin C và vì bông cải xanh là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, ít calo nên cứ khẩu phần 200 calo sẽ cung cấp một lượng đáng kinh ngạc là 525 mg hoặc 583% RDI của vitamin C. Cải Brussels cao hơn một chút chứa nhiều calo mà còn chứa nhiều vitamin C.

Mỗi cốc cải Brussels chứa 107% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Các loại rau họ cải cũng là nguồn cung cấp chất xơ, folate, E và K. Nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong những loại rau này, được gọi là glucosinolates, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, cùng với ung thư não, máu, xương, đại tràng, dạ dày, gan, phổi, miệng và tuyến tụy, cùng những bệnh khác. Các loại rau thuộc họ cải có thể được hấp, nướng, nướng, cắt nhỏ làm salad hoặc nêm nhẹ rồi nấu trong nồi chiên không khí.

Trà xanh

Trà xanh thường được gọi là siêu thực phẩm, với bằng chứng cho thấy nhiều lợi ích sức khỏe, từ cải thiện trí nhớ, tăng cường trao đổi chất đến giảm nguy cơ ung thư. Trên thực tế, nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ nghịch đảo giữa việc tiêu thụ trà xanh và nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, do đó nguy cơ ung thư giảm theo kiểu tuyến tính đối với mỗi tách trà xanh tiêu thụ mỗi ngày.

Nhiều lợi ích của trà xanh là do chất chống oxy hóa và polyphenol có trong trà xanh, giúp giảm viêm trong cơ thể và hỗ trợ hệ thống miễn dịch cũng như sức khỏe tế bào. Ví dụ, epigallocatechin-3-gallate (EGCG), một hợp chất chống viêm đặc biệt mạnh trong trà xanh, giúp bảo vệ các axit béo trong tế bào của bạn khỏi tổn thương oxy hóa và ức chế sản xuất các cytokine gây viêm. Hãy cân nhắc việc thay tách cà phê buổi sáng bằng trà xanh hoặc thêm một tách vào giữa buổi sáng để tăng thêm năng lượng.

Các loại hạt và hạt giống

Các loại hạt có thể có lợi cho sức khỏe tuyến tiền liệt nhờ chất béo, khoáng chất và vitamin lành mạnh, chống viêm. Hạt bí ngô, hạt bí, hạt vừng, quả hạch Brazil, quả óc chó và hạnh nhân được coi là những chất bảo vệ tuyến tiền liệt mạnh nhất, chủ yếu là do hàm lượng kẽm cao.

Kẽm đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ phì đại tuyến tiền liệt cũng như ung thư tuyến tiền liệt. Các loại hạt và quả hạch, chẳng hạn như quả óc chó, cũng có vitamin E, một chất chống oxy hóa có thể làm giảm tổn thương gốc tự do, giảm viêm và cải thiện chức năng miễn dịch. Hãy thử thêm hạt và quả hạch vào sữa chua, ngũ cốc ăn sáng, salad hoặc protein tự làm.

Ớt chuông

Ớt chuông là một trong những nguồn giàu vitamin C nhất, một chất chống oxy hóa có thể giúp loại bỏ các gốc tự do và ngăn ngừa tổn thương do oxy hóa. Nó cũng hỗ trợ hệ thống miễn dịch và giảm viêm toàn thân. Ớt đỏ, vàng và cam đặc biệt giàu vitamin C; Ngoài ra, chúng còn chứa vitamin A, beta-carotene và lycopene, giúp điều chỉnh tình trạng viêm bằng cách ức chế các tế bào T-helper gây viêm và ngăn chặn sự biểu hiện gen của các cytokine gây viêm khác nhau.

Nấm châu Á

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ nấm châu Á, chẳng hạn như nấm hương, có liên quan nghịch với nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Hãy thử xào nấm trong các món xào, thêm nấm sống vào món salad, hoặc rang hoặc nướng để phát huy hương vị đất của chúng.

Bơ

Nếu bạn là người yêu thích bánh mì nướng bơ hoặc yêu thích bơ trong món salad hoặc bánh mì kẹp thịt thì bạn thật may mắn. Loại trái cây bổ dưỡng này chứa nhiều chất béo lành mạnh chống viêm, vitamin E chống oxy hóa, chất xơ và beta-sitosterol, một loại sterol thực vật được cho là có tác dụng giảm thiểu các triệu chứng tiết niệu liên quan đến tăng sản tuyến tiền liệt lành tính. Bơ có tác dụng làm no và đa năng, hữu ích trong mọi món ăn, từ món mặn đến món tráng miệng tốt cho sức khỏe.

Nước ép quả lựu

Lựu có những hạt giống như viên ngọc chứa nước ép giàu chất chống oxy hóa. Thậm chí còn có một số bằng chứng cho thấy nước ép lựu có thể ức chế sự phát triển của khối u trong bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

