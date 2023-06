Nam ca sĩ hấp dẫn nhất hành tinh một thời bị "trói chặt" bởi nữ hoàng quần vợt

Vào những năm 2000, ca sĩ Enrique Iglesias là tên tuổi nổi danh trên khắp thế giới. Anh từng được bầu chọn là "người đàn ông độc thân gợi cảm nhất hành tinh". Người đàn ông hiện 48 tuổi, là người gốc Tây Ban Nha, nổi danh với các ca khúc huyền thoại như "Bailamos", "Be With You", "Hero", "Escape"...

Nam nghệ sĩ nổi bật với vóc dáng quyến rũ nam tính cùng gương mặt điển trai lôi cuốn. Phong cách âm nhạc của anh cũng ngọt ngào, tình cảm, làm bao cô gái điêu đứng. Với vẻ ngoài đào hoa như vậy, nhiều người cho rằng tình trường của Enrique Iglesias chắc chắn sẽ "hoành tráng" như nhiều ngôi sao nổi tiếng khác.

Enrique Iglesias từng là nam ca sĩ hấp dẫn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, anh lại có cuộc tình lâu dài với "nữ hoàng quần vợt" Anna Kournikova (42 tuổi). Ngôi sao quần vợt một thời sinh ra ở Nga và đã định cư ở Mỹ cùng với gia đình trong thời gian dài. Ngoài tài năng thể thao, Anna nhanh chóng nổi tiếng trên toàn cầu nhờ sắc đẹp mê hồn. Cô còn được một số thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới tiếp cận và đưa tay vợt xinh đẹp này bước vào thế giới người mẫu.

Anna Kournikova, một trong những VĐV thể thao được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet, đã quyết định giải nghệ ở tuổi 21 và tập trung vào công việc từ thiện kiêm làm người mẫu. Cặp đôi đã lần đầu tiên gặp nhau trên trường quay MV "Escape" của nam ca sĩ vào năm 2001. Khi đó họ đã nhanh chóng bị đối phương thu hút bởi nhiều điểm đồng điệu với nhau.

Nữ hoàng quần vợt sở hữu vóc dáng vạn người mê.

Cặp đôi nên duyên khi quay chung MV ca nhạc.

Cặp đôi gắn bó bên nhau hơn 2 thập kỷ.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2003, Enrique nói về điểm cuốn hút nhất của bạn gái: "Tôi bị chinh phục bởi đó là cô gái thực tế và tốt bụng nhất mà tôi gặp".

Hai người thống nhất kín tiếng chuyện tình cảm, coi đó là bí quyết giữ hạnh phúc. Anna và Enrique đều là người của công chúng, hiểu cảm giác luôn đứng giữa ánh đèn rọi của sân khấu và càng trân trọng quyền riêng tư cho nhau. Nhờ đó mà hơn hai thập kỷ bên nhau, cặp đôi vẫn gắn bó bền chặt.

Dù có với nhau 3 người con nhưng họ chưa tổ chức hôn lễ chính thức nào. Nam ca sĩ nhiều lần khẳng định anh đã nghĩ tới việc cưới Anna, nhưng nghĩ điều đó không thay đổi gì cuộc sống của hai người. Họ vẫn yêu thương, che chở và hỗ trợ nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Nghệ sĩ quyến rũ nhất hành tinh cho biết, sau nhiều năm chung sống, điều anh làm đầu tiên mỗi sáng thức dậy đó là âu yếm người bạn đời.

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi.

"Nữ hoàng quần vợt" Anna từng chia sẻ: "Chúng tôi đều hạnh phúc. Chuyện kết hôn không quan trọng. Tôi tin vào sự cam kết, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau trong tình yêu".

Trên Instagram cá nhân của cả hai đều tràn ngập những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc bên các con đáng yêu. Anna vẫn nóng bỏng, trẻ trung dù ở độ tuổi trung niên. Nam nghệ sĩ vẫn quyến rũ chết người nhưng anh luôn chung thủy và tôn trọng người bạn đời của mình.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nam-ca-si-hap-dan-nhat-hanh-tinh-mot-thoi-bi-34-troi-chat-34-boi-nu-hoang-quan-vot-a613927.html