Mbappe đeo mặt nạ đặc biệt tới sân tập

Mbappe bị vỡ mũi trong trận ra quân gặp Áo hôm 18/6 nên phải đeo mặt nạ bảo hộ trên sân tập. Mặt nạ mang ba màu xanh, trắng, đỏ giống màu cờ tuyển Pháp. Ở phần màu xanh in hai chữ cái đầu trong tên của Kylian Mbappe. Giữa mặt nạ in hình con gà trống là biệt danh của tuyển Pháp phía trên chữ FFF (viết tắt tên Liên đoàn bóng đá Pháp). Số áo của Mbappe cùng hai ngôi sao tượng trưng hai lần vô địch World Cup của tuyển Pháp cũng được in trên mặt nạ.

Mbappe đeo mặt nạ được thiết kế riêng tới sân tập hôm 20/6. Ảnh: Alamy

Tuy nhiên, mặt nạ Mbappe dùng trên sân tập bị cấm sử dụng khi thi đấu. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA các thiết bị sử dụng trong khu vực thi đấu phải là một màu. Truyền thông Pháp, Mbappe được giới thiệu loạt mặt nạ để đeo và có một số cái màu trơn phù hợp với quy định của UEFA. Tờ RMC Sports đưa tin tuyển Pháp sẽ kiểm tra hướng dẫn trong cuộc họp kỹ thuật với UEFA trước trận gặp Hà Lan rạng sáng mai.

Với chấn thương nặng trong trận gặp Pháp, Mbappe sẽ phải đeo mặt nạ cho đến hết giải. The Sun đưa tin anh sẽ trải qua phẫu thuật mũi sau khi Euro 2024 kết thúc.

Với việc Mbappe tới sân tập hôm qua, nhiều khả năng tiền đạo này có thể ra sân trong trận gặp Hà Lan. HLV Didier Deschamps cũng xác nhận khả năng này, cho biết thêm Mbappe đang cảm thấy khá hơn và nói mọi việc đang đi đúng hướng.

Mặt nạ Mbappe sử dụng trên sân tập không được dùng trong trận đấu vì vi phạm quy định của UEFA. Ảnh: Alamy

Hậu vệ tuyển Áo Denso - người va chạm dẫn tới chấn thương của Mbappe - đã gửi lời xin lỗi các fan Pháp trên mạng xã hội sau trận đấu hôm đầu tuần. "Gửi tới người hâm mộ Pháp: Tôi xin lỗi khi Kylian Mbappe bị thương trong pha tranh chấp giữa hai chúng tôi. Tôi chúc anh bình phục tốt và hy vọng có thể nhanh chóng trở lại sân thi đấu", Denso viết.

Cả Pháp và Hà Lan đều giành chiến thắng sít sao ở trận ra quân Euro 2024. Nếu đội nào thắng trong cuộc đối đầu sáng 22/6 sẽ giành vé sớm vào vòng 16 đội nhưng đội thua cũng chưa hết cơ hội đi tiếp.

(Theo The Sun, Independent)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]