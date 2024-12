Danh tính người yêu độc hại của Rosé (BlackPink)

Ngày 6/12, Rosé phát hành video ca nhạc cho bài hát chủ đề của album Rosie, Toxic Till The End.

Vì ca khúc dựa trên trải nghiệm cá nhân của Rosé và chính chủ thừa nhận từng có mối quan hệ độc hại, khán giả tò mò về danh tính người đàn ông từng tổn thương giọng ca chính BlackPink.

Người yêu cũ độc hại của Rosé trở thành chủ đề thảo luận nóng trên mạng xã hội. Một số cái tên được nêu ra để phân tích, mổ xẻ. Cái tên nổi tiếng đầu tiên bị réo gọi là Jaden Smith, con trai tài tử đình đám Will Smith.

Cư dân mạng tung bằng chứng cho suy đoán Jaden Smith là người yêu cũ của Rosé. Ảnh: X.

Theo khán giả, Jaden Smith bị bắt gặp xuất hiện cùng Rosé một số lần trong quá khứ. Ngoài ra, tạo hình của người đàn ông trong MV, nam diễn viên/người mẫu Evan Mock, có nhiều điểm tương đồng với sao nhí The Karate Kid như kiểu tóc cạo sát da đầu, nhuộm hồng hay da ngăm đen. Phong cách ăn mặc và sở thích trượt ván cũng được xem là dấu hiệu.

Người ta đồn đoán họ gặp nhau vào năm 2021. Họ gặp nhau nhiều lần trong những ngày Rosé còn hoạt động với BlackPink. Mối quan hệ duy trì cho đến Lễ hội âm nhạc Coachella năm 2023. Một số người cho rằng bài hát Roses của Jaden có nhắc đến người đẹp sinh năm 1997.

Tuy nhiên, suy luận này sau đó bị người hâm mộ bác bỏ. Họ chỉ ra Jaden hẹn hò blogger Sab Zada từ năm 2020 (đến tháng 8/2024 mới chia tay).

Ngoài ra, thời điểm Rosé và Jaden gặp gỡ không khớp với chia sẻ của chính chủ. Trong cuộc phỏng vấn với Apple Music vào đầu tháng 12, Rosé cho biết bị thất tình trong chuyến lưu diễn với BlackPink.

“Tôi nhìn vào hình ảnh đó và nghĩ, ‘Ôi trời ơi, đó đúng là lúc tôi đang trải qua thời kỳ tồi tệ nhất trong cuộc đời. Tôi nhớ chuyến lưu diễn đó. Tôi có cuộc cãi vã lớn nhất với người yêu cũ. Nhưng tôi vẫn trông thật tuyệt vời mặc dù đã đau khổ đến thế”, cô kể.

Rosé không nói rõ chuyến lưu diễn nào. Tuy nhiên, khán giả chia sẻ lại hình ảnh cô bật khóc nức nở trong tour diễn BlackPink Arena Tour 2018, khi trình diễn các ca khúc Let It Be, You & I, Only Look At Me.

Nhân vật thứ 2 bị điểm danh là Jason Choi, một giáo viên dạy trượt ván có tiếng trên mạng xã hội.

Ngoài việc nhân vật trong MV thích trượt ván, cư dân mạng cho hay Rosé từng theo dõi Choi bằng tài khoản Instagram riêng tư trước đây, @vampirehollie. Tin đồn càng rộ lên khi Choi chia sẻ bức ảnh chụp một bông hoa hồng nhung trên Instagram Story.

Jason Choi cũng bị đưa vào tầm ngắm, đặc biệt sau khi đăng bức ảnh hoa hồng đầy ẩn ý.

Ngay sau đó, anh trở thành mục tiêu của người hâm mộ Rosé, trong đó có không ít bình luận khiếm nhã, chủ yếu là chê Choi không xứng với nữ thần tượng và kỳ thị ngoại hình.

Trước phản ứng tiêu cực, Choi đăng bài mới lên Instagram Story để bác bỏ nghi vấn hẹn hò. Anh khẳng định không phải bạn trai cũ của Rosé, chỉ là người hâm mộ đơn thuần và yêu cầu mọi người chấm dứt các bình luận thù địch.

Trước khi Toxic Till The End ra mắt, một nhân vật không ngờ khác được gọi tên, đó là nữ thần tượng, diễn viên Suzy. Họ vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020 sau khi cư dân mạng phát hiện ra nhiều chi tiết trùng hợp như mặc đồ đôi, check-in cùng một địa điểm hay cùng đi du lịch...

Rosé dù thách thức chuẩn mực Kpop nhưng không hé lộ bất kỳ thông tin về danh tính tình cũ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]