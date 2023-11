Đàn ông có 4 "tử huyệt tâm lý", phụ nữ chạm vào rất dễ đổ vỡ, bạn có bao nhiêu cái?

Giống như phụ nữ, đàn ông cũng có những đặc điểm tâm lý riêng của mình. Họ cũng mong đối phương có thể thấu hiểu và tránh chạm vào những "giới hạn" của họ. Một khi đàn ông bị bạn đời "xâm phạm vào bức tường thành" tâm lý thì việc đổ vỡ là điều hiển nhiên xảy ra.

Thông thường đàn ông có 4 "tử huyệt tâm lý" này mà bất kỳ người phụ nữ nào động phải thì đều rất dễ đường ai nấy đi:

1. Không xâm phạm quyền riêng tư

Nếu điện thoại người đàn ông không để mật khẩu, ví của anh ấy cũng để ở nơi dễ nhìn thấy, các giấy tờ riêng tư khác cũng để trong ngăn kéo thì phụ nữ cũng đừng xâm phạm vào. Nếu người phụ nữ thường xuyên chạm vào những đồ vật riêng tư này thì có thể khiến đàn ông cảm thấy khó chịu.

Người đàn ông nào cũng muốn được tôn trọng sự riêng tư.

Một người đàn ông luôn cần sự tin tưởng và tôn trọng từ người bạn đời của mình. Họ cũng không muốn bất kỳ ai kiểm soát cuộc sống của mình bằng việc "xem trộm" tin nhắn hoặc "đọc trộm" những thông tin riêng tư. Chính vì vậy, đối với một người đàn ông, mối quan hệ có lâu dài hay không thì trước tiên cần phải biết tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

2. Không lãnh đạo, bắt ép phải thay đổi

Đàn ông trưởng thành luôn tự làm chủ mọi vấn đề của mình. Họ biết cách làm thế nào để vượt qua thất bại và chinh phục những thử thách. Do đó, họ không hề thích ai đó "chỉ tay năm ngón", lãnh đạo họ phải làm thế này hay thế kia.

Nhiều người phụ nữ thích "chỉ đạo", sai khiến người đàn ông của mình mà không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của họ. Chính vì vậy, đây cũng nằm trong số những nguyên nhân khiến một mối quan hệ tan vỡ, không thể đi được dài lâu. Bên cạnh đó, người đàn ông cũng không muốn bị ép phải thay đổi tính cách, lối sống của riêng mình để làm vừa lòng một ai đó. Họ tôn thờ sự cá tính, độc lập của riêng mình.

3. Không động đến lòng tự trọng

Đàn ông luôn đề cao lòng tự trọng của mình, một khi điều này bị xâm phạm, bất kỳ mối quan hệ bạn bè hay yêu đương đều không thể tồn tại.

Họ không muốn bị đem ra so sánh với bất kỳ ai khác vì mỗi người đều có ưu nhược điểm riêng. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nếu một cô gái thường so sánh bạn trai hiện tại với người cũ của mình thì đã phạm phải "tử huyệt" trong lòng người đàn ông.

Đàn ông cũng có lòng tự trọng cao.

Chính vì vậy, cần tránh xúc phạm đến lòng tự trọng của người đàn ông bằng những câu nói phũ phàng hoặc hành vi không đứng đắn. Nên nhớ, mỗi người đều có sức chịu đựng khác nhau, đừng vượt qua ranh giới cấm kỵ ấy.

4. Đừng nói dối liên tục

Lòng tin là điều rất khó để xây dựng, một khi bị sứt mẻ thì dễ dàng sụp đổ trong chốc lát. Nó đòi hỏi phải được vun đắp bằng sự chân thành và tử tế với nhau theo thời gian. Người đàn ông "kỵ nhất" là việc họ bị ai đó lừa dối trong một thời gian dài, nhất là chuyện bị nửa kia "cắm sừng".

Bạn có thể che giấu lời nói dối lần 1 lần 2 nhưng không thể che chắn mãi suốt cuộc đời này. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chính vì vậy, một khi bạn đã nói dối nhiều lần và bị phát hiện, người đàn ông sẽ không bao giờ còn tin tưởng bạn được nữa.

