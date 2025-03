Cuộc sống nhà C. Ronaldo bị xáo trộn vì hàng loạt lời đe dọa

Kể từ khi đến Riyadh, Arab Saudi, C. Ronaldo và Georgina duy trì cuộc sống tương đối bình thường. Tuy nhiên gần đây, họ nhận được những tin nhắn đáng báo động. Truyền thông Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đưa tin, các mối đe dọa rất cụ thể, nghiêm trọng. Cuộc sống yên bình của cặp sao bị xáo trộn bởi hàng loạt lời đe dọa.

C, Ronaldo và Georgina tăng cường an ninh sau loạt đe dọa đáng báo động. Ảnh: Instagram Georgina Rodriguez

Nguồn tin cho hay gia đình C. Ronaldo đã tăng cường an ninh tại nơi ở, thuê 4 vệ sĩ mới và hai nhân viên an ninh bổ sung. Họ cũng chuyển đến một căn nhà an toàn hơn ở Riyadh, có hầm trú ẩn và hệ thống giám sát hiện đại. Cuộc sống hàng ngày của Georgina thay đổi hoàn toàn, cô hạn chế xuất hiện trước công chúng và luôn có vệ sĩ.

Tiền đạo kỳ cựu cũng cẩn trọng hơn khi ra ngoài. Anh luôn có vệ sĩ đi cùng, ngay cả khi tham gia các sự kiện thể thao. Cảnh sát Arab Saudi đang điều tra nguồn gốc các mối đe dọa và không loại trừ khả năng đây là một nhóm tội phạm có tổ chức. Câu lạc bộ Al Nassr cũng hỗ trợ Ronaldo, cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để bảo vệ anh và gia đình.

Cặp sao cũng hạn chế chia sẻ hình ảnh con cái trên mạng xã hội với nỗi sợ về việc của các con bị lợi dụng. Trong tiệc sinh nhật C. Ronaldo đầu tháng Hai, Georgina gây chú ý khi dùng biểu tượng trái tim che mặt các nhóc trừ cậu cả Cristiano Jr.

Georgina che mặt các con trong ảnh mừng C. Ronaldo tròn 40 tuổi hôm 5/2. Ảnh: Instagram Georgina Rodriguez

Mặc dù vậy, C. Ronaldo vẫn tập trung vào sự nghiệp thể thao, nguồn tin cho hay. Georgina cũng cố gắng giữ bình tĩnh vì các con. Cô tiếp tục công việc nhưng tránh phát ngôn công khai về vấn đề này. Nỗi sợ hãi về việc các mối đe dọa trở thành hiện hữu. Điều khiến Ronaldo và Georgina lo lắng nhất là sự an toàn của các con.

Hiện tại, cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và gia đình Ronaldo trong tình trạng cảnh giác. Họ hy vọng mọi việc sẽ sớm được giải quyết và có thể lấy lại sự bình yên.