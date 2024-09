Trường tư danh tiếng nhất Bồ Đào Nha từ chối các con C. Ronaldo

Tờ AS cho biết C. Ronaldo và Georgina có kế hoạch sớm trở về Bồ Đào Nha - quê hương của tiền đạo kỳ cựu. Cặp sao đang xây dựng một biệt thự lớn, tiện nghi ở Cascais, gần thủ đô Lisbon. Tuy nhiên dự định của cả hai gặp trở ngại khi việc xin học cho 5 con không như ý.

C. Ronaldo và Georgina bên 5 con trong kỳ nghỉ hè năm nay. Ảnh: Instagram Georgina Rodriguez

Theo tờ Look, C. Ronaldo và bạn gái được trông thấy tới thăm cơ sở vật St. Julian's College, ngôi trường tư danh tiếng bậc nhất Bồ Đào Nha có trụ sở ở Cascais. Đây là nơi con của những người giàu có và quyền lực nhất khu vực theo học, nhận trẻ từ 3 đến 18 tuổi. Cả hai có thể đã đề đạt nguyện vọng muốn các con được ghi danh nhưng bị từ chối, nguồn tin cho hay.

Lý do 5 nhóc nhà C. Ronaldo bị từ chối chưa được tiết lộ, tuy nhiên theo một nguồn tin tại Bồ Đào Nha, các phụ huynh khác lo ngại vì cặp sao quá nổi tiếng. "Nhiều bậc phụ huynh, những người cũng rất quyền lực, đòi hỏi nhà trường đảm bảo sự an toàn và riêng tư cho các con họ khi mà ngày nào giới truyền thông cũng ở ngoài cổng theo sát các con nhà C. Ronaldo", chương trình V+FAMA cho biết.

C. Ronaldo và Georgina cùng 5 con đang ở Arab Saudi, nơi anh thi đấu cho Al Nassr từ đầu 2023. Hợp đồng của siêu sao 39 tuổi và đội bóng Arab sẽ hết hạn vào hè 2025. Ngoài các căn nhà ở Cascais, chân sút kỳ cựu còn có biệt thự ở Lisbon và quê nhà Funchal. Chân sút kỳ cựu còn có cơ ngơi ở Madrid, Tây Ban Nha, nơi anh từng ở 9 năm trong thời gian gắn bó với Real.

