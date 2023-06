Chuyên gia du lịch tiết lộ những gì bạn không bao giờ nên mặc trên máy bay

Trang phục máy bay đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Chọn ra những gì để mặc trong những ngày này có thể có nghĩa là mặc bộ đồ ngủ của bạn hoặc chọn bộ trang phục yêu thích của bạn để ra ngoài ngay khi bạn hạ cánh.

Nhưng có một số điều nhất định không nên khi nói đến tủ quần áo của bạn cho chuyến bay. Nếu bạn không chắc nên mặc gì trên máy bay cho chuyến đi tiếp theo của mình, trước khi ra sân bay, hãy xem những mẩu tin hữu ích này từ các chuyên gia du lịch khác nhau.

Giày dép

Cố vấn du lịch và giám đốc sản phẩm tại Businessclass.com Adeel Khan có thông tin chi tiết về những gì nên mặc khi đi máy bay, và nó bắt đầu với những gì bạn mang vào chân. Hoặc không nên xỏ chân vào.

- Không đi giày chật

- Làm ơn, không đi dép xỏ ngón

- Không để chân trần

Bạn biết rằng bạn sẽ phải cởi giày ra, nhưng luôn có những người đi những đôi giày có dây buộc phức tạp nhất và mất nhiều thời gian để tháo ra. Khan biết điều này “có thể gây ra sự chậm trễ trong quá trình kiểm tra an ninh và cũng có thể khiến bạn không thoải mái trong suốt chuyến bay”.

Giám đốc điều hành của RatePunk Justin Albertynas nói rằng hãy chọn “đôi giày nhẹ, thoải mái” để đôi chân của bạn không còn mỏi mệt khi đi bộ qua các sân bay. Tuy nhiên, đừng đi quá xa theo cách khác, vì những thứ cấm kỵ đối với giày dép của Albertynas bao gồm “đứng đầu danh sách dành cho nam giới là dép xỏ ngón, tiếp theo là xăng đan”.

Và làm ơn, làm ơn, không đi chân trần. Bạn không muốn biết có gì trên sàn sân bay, nhưng nếu đôi chân của bạn dễ bị bốc mùi, thì việc đi tất cũng là một phép lịch sự đối với những người xung quanh.

Các phụ kiện nên bỏ qua

- Không mang phụ kiện bằng kim loại

- Không mang phụ kiện có giá trị

- Dùng ít nước hoa hơn

- Tháo kính áp tròng ra

Mọi người đều đồng ý rằng giữ các phụ kiện của bạn ở mức tối thiểu khi đi du lịch là tốt nhất. Doanh nhân BIPOC đồng thời là giám đốc và cố vấn du lịch tại Nepal hiking team Balaram Thapa cho rằng “mặc những món đồ đắt tiền hoặc trang sức quá mức có thể thu hút sự chú ý không mong muốn”.

Khan muốn bạn “tránh quần áo có điểm nhấn bằng kim loại” để tránh ảnh hưởng máy dò kim loại. Nó cũng giúp tránh ánh tắc khi xếp hàng nếu bạn phải tháo một loạt phụ kiện trong khi mọi người phải đợi bạn đeo lại tất cả. Đóng gói nó trong túi của bạn hoặc để nó ở nhà.

Chuyên gia du lịch tại Asaptickets Mercedes Zack đã chỉ ra một cách khôn ngoan rằng một số phụ kiện nhất định “có nhiều khả năng khiến bạn bị anh ninh sân bay để ý”, vì vậy tốt nhất là bạn nên bỏ qua càng nhiều phụ kiện càng tốt.

Thapa có một điểm tuyệt vời khác với các phụ kiện, nhắc nhở bạn “tránh nước hoa hoặc nước hoa có mùi mạnh”. Khan đồng ý rằng “tốt nhất là nên tránh bất cứ thứ gì có mùi thể gây choáng ngợp”. Nếu bạn không muốn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trong suốt chuyến bay, đừng làm điều đó với người khác.

Một điều khác mà bạn có thể không nghĩ đến vào lúc này là mắt bạn có thể bị khô như thế nào nếu bạn đeo kính áp tròng. Đối với chuyến bay, hãy tháo kính áp tròng của bạn ra. Lời khuyên của Zach là “hãy cân nhắc mang theo một cặp kính nếu bạn định làm việc trên máy tính hoặc đọc sách khi đang ở trên máy bay”.

Bản thân bộ trang phục

- Không mặc quần áo bó sát hoặc hạn chế

- Không mặc quần áo có logo gây phản cảm

- Không mặc quần short

- Không mặc quần áo dễ nhăn

Cho dù chuyến bay của bạn nhanh hay kéo dài nhiều giờ, bạn đều muốn có thể ngồi vào chỗ của mình mà không phải liên tục làm rối tung quần áo của mình. Theo Thapa, hãy chọn “loại vải thoáng khí cho phép bạn di chuyển linh hoạt”. Zack đồng ý, chọn tránh "bất cứ thứ gì bó sát, chẳng hạn như quần jean bó sát hoặc áo khoác ôm vừa vặn".

Một món đồ khác không bao giờ được mặc là quần short. Chỉ nên mặc quần dài và để quần đùi lại cho đến khi bạn đến nơi. Trưởng khoa Giáo dục Quốc tế tại Đại học Endicott Warren Jaferian cho biết: “Ghế trên máy bay hiếm khi được làm sạch, vì vậy, từ góc độ vệ sinh thuần túy, hãy tránh tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt không sạch sẽ”.

Bỏ qua quần áo phản cảm - vì những lý do rõ ràng - nhưng bạn cũng không bao giờ biết an ninh sân bay sẽ để ý ai đó vì lý do gì. Nhưng như Thapa đã chỉ ra, những loại đồ này có thể “tạo cảm giác khó chịu cho những hành khách đồng hành”, vì vậy hãy để dành chiếc áo phông có hình ảnh phản cảm của bạn cho buổi tối đi chơi.

Nếu bạn định đi đâu đó ngay khi hạ cánh, hãy đảm bảo rằng bạn mặc loại vải không bị nhăn do ngồi quá lâu. Nếu bạn không biết nơi mình sẽ có nồi hấp hay không, hãy để những món đồ đó ở nhà.

Không nên sợ mặc nhiều lớp quần áo

Mặc một vài lớp quần áo nhẹ để bạn có thể điều chỉnh theo bất kỳ điều kiện nhiệt độ có trên máy bay.

Khan biết việc có các tùy chọn xếp lớp “cho phép sự linh hoạt và thoải mái”. Zach cho biết xếp nhiều lớp cũng là một ý tưởng hay để “tiết kiệm một số không gian trong hành lý của bạn”. Từng chút một sẽ giúp ích khi bạn phải đóng gói đồ đạc cho kỳ nghỉ.

Sau khi bạn chọn quần áo của mình, hãy thực hiện một lượt quét đơn giản những đường chuyền khó này để đảm bảo rằng bạn không mắc lỗi trang phục du lịch. Bạn cần nghĩ đến khả năng chuyến bay bị hoãn hoặc quá cảnh, khi bạn có thể ngồi trong bộ quần áo đó lâu hơn dự kiến ​​ban đầu. Chúng ta biết rằng đi máy bay nói chung mang đến cho mọi người đủ căng thẳng, vì vậy hãy tự giúp mình bằng cách biết những gì không nên mặc trên máy bay để bớt phải lo lắng hơn.

