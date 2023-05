Tiền đạo Erling Haaland "copy" giống CR7: Từ body cho đến gu bạn gái

Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ nổi tiếng hàng đầu hiện nay. Không chỉ có lối chơi kỹ thuật, ngôi sao bóng đá này còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sắc vóc hoàn hảo cùng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Do đó, việc CR7 trở thành hình mẫu lý tưởng để nhiều người đàn ông noi theo là một điều dễ hiểu. Tờ The Sun mới đây đã chỉ ra rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy cầu thủ trẻ Erling Haaland dần trở thành một C. Ronaldo mới, đi theo con đường của đàn anh hơn 15 tuổi.

Cả hai cầu thủ đều yêu thích thời trang, ưa chuộng những nhãn hàng xa xỉ. Haaland là fan của thương hiệu Dolce & Gabbana và Burberry trong khi C. Ronaldo thích những thiết kế của nhà mốt Gucci và Jacob & Co. Ngoài ra, cả hai chân sút cũng nhiều lần gây chú ý khi mặc những bộ đồ ngủ đắt đỏ ra phố.

Erling Haaland (trái) được nhận xét là ngày càng giống đàn anh.

Hôm 21/5, khi tới quán bar dự tiệc mừng Man City vô địch Ngoại hạng Anh, tiền đạo người Na Uy mặc bộ pijama xanh nhạt. Trong khi đó vào năm 2020, CR7 đăng ảnh nằm thư giãn trên du thuyền trong bộ pijama thuộc thương hiệu Louis Vuitton.

Haaland cũng chuộng buồng lạnh công nghệ cao nhanh phục hồi giống đàn anh nổi tiếng. Năm 2021, có tin ngôi sao bóng đá CR7 đã bỏ ra 50.000 bảng (1,4 tỷ đồng) để chuyển buồng áp lạnh từ Turin (Italy) tới Manchester với mục đích sử dụng là điều trị phục hồi. Năm ngoái, Haaland được cho cũng bỏ ra số tiền tương tự để đưa buồng áp lạnh về biệt thự ở Cheshire. Thiết bị công nghệ cao này có rất nhiều lợi ích như giảm đau, hồi phục cơ, trợ giúp giảm cân và giảm viêm.

Ngoài ra, Erling Haaland tuân theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt, không sử dụng đồ uống có cồn và không đi bar. Theo tờ The Sun, chế độ ăn kiêng của chân sút Haaland thay đổi từ khi còn thi đấu cho Red Bill Salzburg, sau khi nghe thấy đó là một trong những yếu tố giúp C. Ronaldo giữ được thể lực sung mãn, dẻo dai và bền bỉ ở tuổi ngoài 30.

Cầu thủ trẻ học tập đàn anh để có thể lực dồi dào.

Ông Alf-Inge Haaland - bố Erling Haaland - cho biết: "Thằng bé được nghe câu chuyện của Patrice Evra kể về một bữa trưa mà Ronaldo chỉ ăn cá, không gì khác. Con tôi đã cố gắng làm điều tương tự vì Ronaldo vẫn ở đỉnh cao sự nghiệp. Nó cho thấy giá trị của việc làm điều đúng đắn".

Siêu sao Bồ Đào Nha nổi tiếng có chế độ dinh dưỡng lành mạnh với những bữa ăn được các chuyên gia thiết kế riêng nhờ đó mà anh có thân hình hoàn hảo và sức khỏe dẻo dai. CR7 cũng tránh xa đồ uống có cồn, nước ngọt và chỉ sử dụng nước lọc. Không chỉ vậy, cả C. Ronaldo và Haaland đều coi trọng giấc ngủ, thường không sử dụng điện thoại, TV vài tiếng trước khi lên giường.

Tờ The Sun cũng bình luận rằng ngay cả gu chọn bạn gái bạn gái của C. Ronaldo và Haaland cũng giống nhau. Cả hai người đẹp Georgina Rodriguez và Isabel Haugseng Johansen đều có nhan sắc cuốn hút, nóng bỏng thậm chí gương mặt tương đồng và là những người phụ nữ có bản sắc riêng, khác với những nàng WAGs bình thường.

Gu bạn gái của hai người cũng tương tự nhau.

Mới đây, các fan tinh ý nhận thấy C. Ronaldo và đàn em trẻ tuổi đều có thói quen kiễng chân khi chụp ảnh tập thể trước trận đấu. Nhiều người dùng mạng cho rằng, chính Haaland đã học hỏi CR7 để làm bản thân cao hơn và thu hút mọi sự chú ý. Theo tờ The Sun, trong tương lai không xa, cầu thủ trẻ măng này sẽ tỏa sáng rực rỡ giống như cách mà CR7 đã đạt được khi chạm đỉnh vinh quang.

Tiền vệ Bernardo Silva - đồng đội của Haaland ở Man City và của C. Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha - từng nhận xét: "Tôi đã nói với nhiều người bạn rằng Haaland là cầu thủ duy nhất nối gót Cristiano ở khả năng phán đoán điểm bóng rơi trong vòng cấm. Haaland có tinh thần như Cristiano, luôn muốn ghi bàn, luôn muốn ở vòng cấm của đối phương. Cậu ấy là một tiền đạo đích thực".

