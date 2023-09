Chế độ ăn Địa Trung Hải: Mọi thứ bạn cần biết để trẻ, đẹp, gọn gàng

Khi nói đến các công thức nấu ăn lành mạnh bao gồm các món ăn ngon đồng thời giúp duy trì hoặc thậm chí giảm cân, chế độ ăn Địa Trung Hải nổi bật hơn tất cả các chế độ ăn còn lại. Bạn sẽ tìm thấy nhiều lợi ích sức khỏe liên quan đến việc lựa chọn thực phẩm ở đây, bao gồm các vitamin và chất dinh dưỡng tăng cường tim mạch cũng được biết là có tác dụng giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Kế hoạch bữa ăn theo chế độ Địa Trung Hải cũng giúp bạn điều chỉnh trọng lượng cơ thể và tránh những thực phẩm có thể gây ra béo phì mà không bị đói hoặc cảm thấy như đang bỏ lỡ bất cứ điều gì. Bạn sẽ được lựa chọn trong số các loại thịt nạc như thịt gà hoặc cá cũng như các loại hạt, dầu, trái cây và rau quả ngon. Nhà bếp của bạn sẽ thơm tho với những bữa ăn được chế biến từ những nguyên liệu thơm ngon, giúp giảm viêm, hỗ trợ mạch máu khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Không giống như chế độ ăn kiêng nhất thời, chế độ ăn Địa Trung Hải khuyến khích cuộc sống bền vững và lành mạnh hơn với nhiều bữa ăn ngon miệng có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong thời gian dài hơn.

Chế độ ăn Địa Trung Hải là gì?

Danh sách thực phẩm dành cho chế độ ăn Địa Trung Hải tập trung vào các món như cá, trái cây tươi và rau quả, cũng như dầu ô liu , các loại hạt, cây họ đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Bạn có thể uống rượu khi thực hiện chế độ ăn kiêng này nhưng chỉ ở mức độ vừa phải. Một số người ăn kiêng thỉnh thoảng cũng thích ăn sữa hoặc thịt gia cầm. Một trong những điều tuyệt vời nhất của chế độ ăn kiêng này là sự đa dạng của nó, vì vậy bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán với những lựa chọn cũ cho mỗi bữa ăn.

Những người tham gia chế độ ăn Địa Trung Hải thường muốn có những lựa chọn tươi ngon, đầy màu sắc trên đĩa ăn tối của họ. Họ thích thực phẩm nguyên chất hơn là các lựa chọn đã qua chế biến kỹ lưỡng. Điều này giúp bữa ăn trở nên thú vị và vui vẻ. Phong cách Địa Trung Hải không chỉ là một chế độ ăn kiêng - đó là sự lựa chọn lối sống cho những người có cách tiếp cận toàn diện hơn để ăn uống và sinh hoạt lành mạnh.

Những thực phẩm bạn có thể ăn trong chế độ ăn kiêng?

1. Ngũ cốc nguyên hạt

Thưởng thức bánh mì, mì ống và polenta làm từ ngũ cốc nguyên hạt như kiều mạch, lúa mạch, bulgur, yến mạch, farro, gạo lứt, lúa mạch đen, freekeh, kê..

2. Protein

Cá là một phần quan trọng của chế độ ăn kiêng này. Bạn cũng có thể thưởng thức sữa chua, phô mai, sữa, thịt gà, gà tây và trứng.

3. Các loại hạt

Các loại hạt và hạt dễ tìm bao gồm quả óc chó, quả phỉ, hạnh nhân, hạt thông, hạt điều và quả hồ trăn, cũng như hạt bí ngô, vừng và hạt hướng dương.

4. Đậu và các loại đậu

Bạn sẽ tìm thấy nhiều công thức nấu ăn ngon sử dụng đậu cannellini, đậu xanh, đậu fava, đậu xanh, đậu thận, đậu lăng, đậu Hà Lan tách đôi và sốt tahini.

5. Trái cây và rau quả

Chọn các loại rau tươi như cà chua, cải xoăn, rau bina, bông cải xanh, hành tây, súp lơ, dưa chuột, khoai lang và củ cải khi có thể. Bạn cũng có thể thưởng thức các loại trái cây tươi như táo, cam, chuối, lê, dâu tây, nho, dưa và đào. Ngoài ra, chế độ ăn Địa Trung Hải nào sẽ hoàn thiện nếu không có chà là hoặc quả sung?

Bạn nên tránh những thực phẩm nào?

Tránh thực phẩm chế biến sẵn càng nhiều càng tốt khi thực hiện chế độ ăn Địa Trung Hải. Bạn biết những nghi phạm thông thường: Bánh ngọt, khoai tây chiên, tất cả những thứ đó. Những thực phẩm có hại này chứa nhiều muối, đường, chất béo bão hòa và chất bảo quản. Hạn chế những món này - hoặc tránh chúng hoàn toàn - giúp ngăn ngừa tăng cân, cholesterol cao, tiểu đường và các vấn đề về tim.

5 lợi ích của chế độ ăn Địa Trung Hải

1. Giảm cân

Một trong những lý do chính khiến mọi người phản ứng rất tốt với chế độ ăn Địa Trung Hải là nó có thể khuyến khích giảm cân. Những người theo đuổi có xu hướng có chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn. Điều này là nhờ chế độ ăn uống có hàm lượng chất chống oxy hóa cao và thực phẩm giàu đặc tính chống viêm. Bạn cũng sẽ tìm thấy những bữa ăn chứa nhiều chất xơ, được biết đến với tác dụng giúp mọi người cảm thấy no và do đó, ít có khả năng ăn quá nhiều.

2. Tốt cho tim mạch

Những người ăn nhiều thực phẩm theo chế độ ăn Địa Trung Hải sẽ ít gặp vấn đề về tim hơn. Thực phẩm là liều thuốc chúng ta đưa vào cơ thể hàng ngày. Các loại hạt, cá và đặc biệt là các loại dầu tốt giúp bảo vệ hệ tim mạch. Chúng cũng làm giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và các tình trạng suy nhược khác liên quan đến tim.

3. Tăng cường trí não

Ngoài việc cung cấp cho bạn một chế độ ăn uống lành mạnh cho tim, thực phẩm Địa Trung Hải còn có thể chống lại các vấn đề về trí nhớ và nhận thức liên quan đến tuổi tác. Nhiều bác sĩ và nhà khoa học tin rằng thực phẩm chúng ta ăn ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ khi chúng ta già đi. Chế độ ăn ít chất béo bão hòa và nhiều rau, trái cây có thể tăng cường sức mạnh của não. Thực phẩm Địa Trung Hải có thể cải thiện chức năng mạch máu trong não và đặc tính chống viêm của chúng có thể giúp làm chậm sự khởi phát của chứng mất trí nhớ.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải có thể cải thiện chức năng nhận thức và làm chậm sự suy giảm. Một số bác sĩ khuyến nghị chế độ ăn kiêng này để giảm sự khởi phát của bệnh Alzheimer. Hãy nhớ rằng đây chỉ đơn giản là một khía cạnh quan trọng và mọi người nên kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh với cả bài tập nhận thức và thể dục nhịp điệu để có được lợi ích tối đa.

4. Giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2

Đối với những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, chế độ ăn kiêng này là một cách tuyệt vời và ngon miệng để giảm nguy cơ đó. Các bác sĩ thường khuyên bạn nên thử chế độ ăn Địa Trung Hải, vì người ta đã chứng minh rằng những người thường xuyên ăn các loại hạt và nấu ăn với dầu ô liu sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn.

Việc tập thể dục và các phần ăn nhỏ hơn trở thành một phần trong lối sống của bạn luôn có thể hữu ích. Ngoài ra, chế độ ăn Địa Trung Hải cũng giúp cải thiện lượng đường trong máu ở những người đã mắc bệnh tiểu đường loại 2.

5. Cải thiện tâm trạng

Theo một số nghiên cứu dài hạn, những người theo chế độ ăn Địa Trung Hải cho biết tỷ lệ trầm cảm thấp hơn. Ví dụ: một số người tham gia cho thấy nguy cơ giảm 33% so với những người ăn chế độ ăn nhiều thịt chế biến sẵn, đường và chất béo chuyển hóa.

Có bất kỳ nhược điểm?

Giống như bất kỳ chế độ ăn kiêng hoặc thay đổi lối sống nào, ăn chế độ ăn nhiều thực phẩm Địa Trung Hải có thể không phải là lựa chọn tuyệt vời cho tất cả mọi người. Một số vấn đề sức khỏe phát sinh với chế độ ăn kiêng này bao gồm:

- Có thể tăng cân do ăn quá nhiều dầu ô liu và các loại hạt

- Hàm lượng sắt thấp hơn

- Mất canxi

Kiểm soát khẩu phần có thể giúp hạn chế tăng cân từ bất kỳ chế độ ăn nhiều chất béo nào. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc việc duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên để duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Đảm bảo chế độ ăn uống của bạn bao gồm các thực phẩm giàu chất sắt và vitamin C để giúp cơ thể hấp thụ chất sắt hiệu quả hơn. Nếu muốn tránh mất canxi, bạn có thể hỏi chuyên gia dinh dưỡng về việc bổ sung canxi.

Một số người thấy có vấn đề khi rượu vang là một phần của chế độ ăn Địa Trung Hải. Tuy nhiên, bạn có thể tránh uống nó nếu đó là một vấn đề. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang mang thai, có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, dễ lạm dụng rượu hoặc có tiền sử nghiện rượu hoặc nếu bạn nên tránh uống rượu vì bất kỳ lý do nào khác.

Giống như bất kỳ thay đổi nào đối với chế độ ăn uống của bạn, trước tiên hãy nhớ nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Thực tế là chế độ ăn kiêng kết hợp nhiều loại thực phẩm ngon miệng tốt cho sức khỏe có thể khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn duy trì cân nặng khỏe mạnh và bắt đầu cảm thấy cũng như trông đẹp hơn. Chế độ ăn Địa Trung Hải có thể là bước quan trọng hướng tới một cuộc sống lành mạnh hơn.

Bạn có thể theo chế độ ăn Địa Trung Hải vô thời hạn không?

Khi nói đến chế độ ăn kiêng, hầu hết chúng chỉ là tạm thời để giảm cân - đây được coi là “chế độ ăn kiêng theo mốt”. Các chế độ ăn kiêng thuộc danh mục này thường rất hạn chế, khiến chúng không thực tế về lâu dài và sẽ dẫn đến các vấn đề như thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Chế độ ăn Địa Trung Hải không được coi là chế độ ăn kiêng lỗi mốt vì danh sách thực phẩm bạn có thể thưởng thức rất dài và mục đích đằng sau cách ăn này là để cải thiện sức khỏe chứ không chỉ để giảm cân. Chúng ta đã đề cập trước đó rằng bạn có thể bị thiếu sắt hoặc canxi, nhưng miễn là bạn đảm bảo đáp ứng nhu cầu hàng ngày về hai chất dinh dưỡng đó thì chế độ ăn Địa Trung Hải là một lựa chọn khả thi lâu dài.

