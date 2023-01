Chàng muốn thật "chảnh xả" với áo khoác, học mẹo này

Kiểm tra sự vừa vặn

Bất kể bạn đã chọn chiếc áo khoác như thế nào, kích thước mà bạn nhận được sẽ quyết định những gì bạn có thể mặc bên trong áo khoác. Chẳng hạn, bạn muốn chiếc áo khoác dài hơn áo khoác vest và thường là dài quá đầu gối. Tay áo phải dài đến đốt ngón tay cái đầu tiên của bạn, đủ dài để che hết tay áo khoác hoặc áo len mà bạn mặc bên trong. Hãy nhớ rằng lớp áo của bạn càng dày thì tay áo khoác ngoài sẽ càng ngắn, điều này làm cho kích thước trở nên quan trọng.

Single Breasted

Nếu bạn chọn một chiếc áo khoác ngoài một hàng cúc, bạn có một bộ quần áo khoác ngoài có thể từ trang trọng bên ngoài những bộ vest đẹp nhất của bạn đến một thứ gì đó casual hơn. Đó là một chút phong cách nâng cao, vì vậy kiểu dáng cực kỳ giản dị không phải lúc nào cũng phù hợp nhất với chiếc áo khoác này. Áo khoác ngực đơn được biết đến với một chiếc cúc duy nhất ở giữa và thường có ve áo mỏng hơn, tương tự như những bộ vest đẹp nhất của bạn.

Khi mặc chiếc áo khoác này, hãy nhớ cài khuy áo phía trước và kết hợp nó với khăn quàng cổ, găng tay và mũ phù hợp để hoàn thiện kiểu dáng. Những bộ quần áo phong cách nhất sẽ đảm bảo áo khoác và phụ kiện bổ sung cho bộ trang phục bên dưới.

Double Breasted suit

Nếu bạn chọn áo khoác ngực đôi, bạn là đỉnh cao của đẳng cấp và phong cách. Đây là chiếc áo khoác ngoài truyền thống nhất và có ý nghĩa nâng tầm bất cứ thứ gì bạn mặc cùng với nó. Nó được biết đến với ve áo rộng hơn và hai hàng cúc, thường có tổng cộng sáu nút. Điều đầu tiên cần luôn ghi nhớ là chiếc áo khoác này luôn được thiết kế để cài khuy trên cùng với khuy dưới cùng để mở, giống hệt như bộ vest hai hàng khuy của bạn.

Không cần phải cố gắng mặc chiếc áo khoác này một cách trang trọng; công việc đã được thực hiện cho bạn. Mặc bộ đồ của bạn bên dưới và làm nổi bật chúng với những phụ kiện tốt nhất. Một số loại áo khoác này có túi ngực, vì vậy nếu cảm thấy ngổ ngáo, bạn có thể mặc túi vuông giống như cách bạn làm với bộ vest của mình.

Duffle

Nếu áo khoác Duffle là sự lựa chọn của bạn, bạn là người đánh giá cao sự đa dạng và tính linh hoạt. Chiếc áo khoác này bao gồm từ trang phục cực kỳ giản dị đến trang phục nâng cao tốt hơn bất kỳ trang phục nào khác trong danh sách này. Chiếc áo khoác một bên ngực này được biết đến chủ yếu nhờ các cúc chuyển đổi bằng gỗ. Nó đủ giản dị để phù hợp với hầu hết mọi kiểu dáng, nhưng lịch sử quân sự của chiếc áo khoác giúp nó nâng tầm mọi thứ trong tủ quần áo của bạn.

Khi mặc chiếc áo khoác này, hãy nhớ rằng nó có nhiều mục đích sử dụng. Điều đó có nghĩa là nó chỉ nằm dưới lớp áo khoác hai bên ngực về mặt hình thức. Nếu có thể, hãy tháo mũ để giữ cho nó gọn gàng.

Chiếc áo nằm ngay bên dưới chiếc áo khoác hai ngực trong trang phục trang trọng, nó nằm ngay bên trên chiếc áo khoác peacoat trong trang phục thường ngày. Luôn đội mũ trùm đầu và mở khuy áo khoác để khoe chiếc áo len hoặc henley đơn giản của bạn bên dưới.

Mackintosh

Nếu bạn chọn Mackintosh làm áo khoác ngoài, có hai lý do. Một, bạn sống ở một nơi như Tây Bắc Thái Bình Dương có lượng mưa khá lớn và bạn cần tính năng chống thấm nước. Hai, bạn thực sự yêu thích bộ phim cổ điển mà nam chính thích mặc kiểu áo này như Casablanca. Chiếc áo khoác này có lớp ngoài bằng sáp giúp bạn luôn khô ráo ngay cả trong những trận mưa lớn nhất và dây đai giữ cho chiếc áo khoác đẹp và ôm sát cơ thể bạn trong những cơn gió bão lớn.

Mặc chiếc áo khoác này chỉ đơn giản là bảo vệ những bộ trang phục trang trọng hơn của bạn, chẳng hạn như bộ vest và cà vạt của bạn. Nếu trời mưa, cách tốt nhất là bỏ khăn quàng cổ và cài khuy áo khoác này lên đến cổ để giữ cho quần áo bên trong của bạn sạch sẽ và khô ráo.

Mặc dù chiếc áo khoác này sẽ phù hợp với mọi thứ và có nhiều chức năng hơn là thời trang, nhưng bạn có thể thay chiếc áo khoác này bằng một chiếc áo khoác puffer hoặc chần bông hơn để bảo vệ những bộ trang phục thông thường của mình.

Áo peacoat

Đây có lẽ là chiếc áo khoác bình thường nhất trong danh sách này, và điều đó có thể là do nó không hẳn là áo khoác ngoài. Một chiếc áo khoác peacoat thường được cắt ngắn hơn nhiều so với những chiếc áo khoác ngoài khác, dài đến giữa đùi hoặc cao hơn. Vì lý do này, tốt nhất là tránh xa các sự kiện trang trọng hơn. Trên thực tế, nếu bạn thích kiểu dáng hai ngực, thì việc giữ một chiếc áo khoác hai ngực cho kiểu dáng trang trọng và một chiếc áo khoác peacoat cho kiểu dáng trang trọng của bạn không phải là một ý kiến tồi.

Để mặc chiếc áo này, bạn có thể mặc nó bên ngoài áo cổ lọ để có kiểu dáng sang trọng. Nếu bạn muốn thể hiện kiểu dáng hiện đại, hãy mặc một chiếc váy denim tối màu với áo sơ mi cổ cài cúc và cà vạt đan để có một bộ trang phục giản dị sành điệu và cao cấp.

Những chiếc áo khoác này vốn theo phong cách casual. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo kiểu dáng giản dị sang trọng, hãy quay lại lịch sử hàng hải của chiếc áo khoác và mặc nó với quần chinos màu xanh nước biển và áo phông trắng theo cách mà các thủy thủ mặc khi những chiếc áo khoác này lần đầu tiên xuất hiện trên thuyền.

