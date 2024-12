Barron Trump được các nữ sinh cùng trường mê mẩn

Melania và Barron Trump trong ngày ông Trump đắc cử. Ảnh: NY Post

Theo truyền thông Mỹ, kể từ khi bắt đầu theo học tại Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York hồi tháng 9, Barron ngay lập tức trở thành hình mẫu được các cô gái theo đuổi. "Cậu ấy chắc chắn rất thu hút các cô gái. Cậu ấy được nhiều cô thầm thương trộm nhớ lắm", một nguồn tin nói với People.

Ngoài ra, con trai út của ông Trump cũng không gặp khó khăn trong việc hòa nhập tại trường đại học. "Cậu ấy cao ráo, đẹp trai. Nhiều người bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của cậu ấy. Ngay cả những người theo chủ nghĩa tự do cũng thích cậu ấy", nguồn tin nói thêm.

Barron trong ngày đầu nhập học ở Đại học New York. Ảnh: NY Post

Barron từng thành tâm điểm chú ý khi có cả một dàn vệ sĩ hộ tống trong ngày đầu nhập học. Khi đó, con trai của tổng thống đắc cử Donald Trump mặc áo polo trắng đóng thùng với quần dài đen, khoác hờ balô trên một bên vai.

Barron hộ tống mẹ ở New York. Ảnh: Robert Miller

Gần đây, mẹ Barron, bà Melania, chia sẻ lý do con trai "không thể trải nghiệm việc học đại học như bình thường". "Tôi không nghĩ thằng bé có thể là một sinh viên bình thường. Trải nghiệm của nó tại trường đại học sẽ rất khác so với các sinh viên khác. Tôi rất tự hào về cách con trai mình xử lý chuyện đó. Nó rất mạnh mẽ và biết rằng mình đang ở trong một hoàn cảnh khác so với những bạn bè đồng trang lứa", đệ nhất phu nhân sắp nhậm chức nói trên Fox & Friends hồi đầu tháng này.

Cựu người mẫu 54 tuổi cũng hết lời khen con trai duy nhất của bà và gọi Barron là "một cậu trai trẻ trưởng thành sớm". "Tôi rất tự hào về con, về kiến thức của con, về chính trị và về lời khuyên dành cho cha. Thằng bé đã thu hút rất nhiều người trẻ. Nó hiểu thế hệ mình", Melania nói thêm, ám chỉ đến tác động của Barron đối với việc ông Trump thắng cử.

Barron tốt nghiệp trung học ở Florida hồi tháng 5. Ảnh: USA Today

Barron là con út trong số 5 người con của Donald Trump, gồm Donald Trump Jr., 46 tuổi, Ivanka Trump, 43 tuổi, Eric Trump, 40 tuổi, Tiffany Trump, 31 tuổi và Barron, 18 tuổi. Chàng sinh viên năm nhất Barron được cho là đã cao 2,05 m, vượt xa chiều cao của cha và các anh chị em trong nhà.

