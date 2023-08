Bé trai 12 tuổi sống sót sau vụ tai nạn máy bay làm 137 thiệt mạng giờ ra sao?

Năm 12 tuổi, Richard Laver là hành khách trẻ tuổi nhất sống sót trên chuyến bay xấu số Delta 191. Hôm đó vào ngày 2/8/1985, chiếc máy bay khởi hành từ Florida đến California đã gặp phải một cơn bão lớn và bị rơi. Hậu quả của vụ tai nạn máy bay vô cùng thảm khốc: 137 người thiệt mạng, bao gồm cả bố của Richard.

"Tôi đã có những giấc mơ kỳ lạ về cuộc hành trình trước khi chúng tôi lên máy bay. Tôi đã nói với mẹ rằng tôi và bố có thể bị tai nạn. Nhưng mẹ nói tôi đừng lo lắng, vì đó là khả năng rất khó xảy ra", anh nhớ lại.

Vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã ám ảnh Richard Laver.

Dù may mắn sống sót nhưng những ngày sau đó, Richard Laver luôn trong trạng thái dằn vặt, tự đặt câu hỏi tại sao anh còn sống trên đời, trong khi mọi người, gồm cả bố anh đã chết. Nỗi dày vò kéo dài đến tận cuối những năm tuổi 20. Năm 27 tuổi, Laver trở thành người vô gia cư sau khi bị trộm lấy hết sạch tiền. Anh đã đi lang thang khắp nơi, có khi ngủ trên bãi biển trong suốt 1 tháng trời.

Và rồi, khi đứng trước “ngã ba đường”, anh quyết định rời khỏi bãi biển và chiến đấu để làm điều có ý nghĩa cho cuộc đời mình. Anh chia sẻ: "Tôi không sợ điều gì nữa, ngoại trừ việc sống không có hy vọng. Tôi sẵn sàng chiến đấu và làm điều gì đó cho cuộc đời mình".

Hiểu được rằng tất cả có thể biến mất vào ngày mai, anh quyết định sống trọn từng phút từng giây. Anh nói: "Tôi đã táo bạo hơn trong các quyết định của mình. Tôi có gì để mất? Không có gì đau đớn hơn những gì tôi đã trải qua".

Anh đã quyết định sống tích cực hơn sau bao biến cố.

Laver sau đó kết hôn và lần lượt sinh ra các đứa con. Tuy nhiên, gia đình anh lại gặp sự cố ngoài ý muốn. Khi đang mang thai con gái út Katie, vợ anh bị tiền sản giật vào cuối thai kỳ. Cô bé Katie bị chẩn đoán mắc bại não và không thể sống lâu. Khi chạm mốc 5 tuổi, Katie chỉ nặng 6,8kg. Vợ chồng Laver đã thử hơn 30 loại sữa công thức để cung cấp cho con gái chế độ dinh dưỡng phù hợp, giúp cô bé cải thiện sức khỏe nhưng không hiệu quả.

Vì thế, Laver đã bắt đầu nghiên cứu và tạo ra cho con gái một loại công thức sữa dựa trên thực vật. Kết quả là sức khoẻ của Katie được cải thiện. Hiện Katie đã bước sang tuổi 17 và tình hình ổn định. Cũng chính từ đó, Laver thành lập công ty kinh doanh sữa lắc và sữa công thức có tên "Kate Farms" vào năm 2012 để đem đến sản phẩm tốt nhất cho những người có hoàn cảnh tương tự giống con anh.

Người đàn ông làm tất cả vì đứa con kém may mắn của mình.

Đến gần đây, anh thành lập công ty nước tăng lực và đặt tên xuất phát từ món quà của con trai tặng, đó là một chiếc vòng tay có khắc chữ về sự may mắn và tệ hại. "Ngày trước, tôi nghĩ mình là người kém may mắn nhất trên đời. Chiếc vòng ấy nói lên suy nghĩ của tôi. Tôi đeo nó mỗi ngày. Tôi chọn tên ấy vì muốn mọi người hãy cố gắng vươn lên, bất chấp mọi khó khăn và tạo ra may mắn cho riêng mình", anh chia sẻ.

