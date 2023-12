Áo phao da lộn chất chơi dưới bàn tay của "ông vua thời trang đường phố"

Bước vào chuỗi hợp tác lớn trong mùa, Supreme hiện đã tái hợp với The North Face cho dòng sản phẩm đặc biệt dành cho mùa Thu 2023. Lần này, dấu ấn ở New York đã tái hiện lại những phong cách mang tính biểu tượng từ nhãn hiệu outdoor với cấu trúc da lộn cao cấp nổi bật.

Sự hợp tác của Supreme x The North Face Fall 2023 bao gồm một chiếc áo khoác Parka 600-Fill Down bằng da lộn, áo khoác Nuptse, quần leo núi, túi vải thô Base Camp, túi đeo vai, găng tay và móc khóa, cùng với áo nỉ có mũ, quần thể thao và áo ngắn tay. Áo Parka 600-Fill Down hàng đu có bề ngoài bằng da lộn cao cấp với các vách ngăn cách nhiệt bằng bông 600-Fill Down và mũ cố định có viền giả lông thú.

Tương tự, Áo khoác Nuptse đi kèm có da lộn cao cấp với vách ngăn cách nhiệt 700-Fill Down, cấu trúc cao cấp được tiếp tục trên Mountain Pant, Túi vải thô Base Camp, Túi đeo vai, Găng tay và Móc khóa túi vải thô Base Camp, tất cả đều có màu đen, xanh nước biển và các màu trắng.

Trong khi đó, Áo nỉ và quần dài có mũ trùm đầu bằng lông cừu chải ngược và áo ngắn tay bằng vải cotton được in đầy đủ họa tiết. Tất cả các phong cách đều được in đồng thương hiệu, tập hợp các họa tiết mang tính biểu tượng từ Supreme và The North Face.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]