Đàn ông đeo đồng hồ nữ là xu thế mới?

Luôn có một khoảng cách mà đàn ông thường không dám vượt qua trong thế giới thời trang—ranh giới giữa các giới tính. Phụ nữ mặc trang phục nam tính truyền thống - hoặc xu hướng mà xã hội cho là nam tính hơn nữ tính - ít nhiều đã được chấp nhận, nhưng điều ngược lại thì không thực sự đúng. Bạn có thể thấy bằng chứng chỉ đơn giản là về màu sắc, trong đó phụ nữ chưa bao giờ ngại mặc màu xanh lam, nhưng đàn ông thậm chí không nghĩ đến việc mặc màu hồng cho đến khi xã hội chúng ta đủ tiến bộ để chấp nhận nó. Mốt thời trang mới nhất cho thấy những ranh giới giới tính đó đang bị xóa nhòa như thế nào?

Đàn ông (thậm chí một số người nổi tiếng) đang tiến xa hơn việc chỉ đeo đồng hồ nam và cũng bắt đầu đeo đồng hồ nữ. Gần đây, chúng ta đã thấy điều đó với những người nổi tiếng, từ nam diễn viên The Weeknd đến Succession, Jeremy Strong, những chiếc đồng hồ thể thao được chỉ định về mặt kỹ thuật là đồng hồ nữ. Nhưng có một số lý do tuyệt vời cho điều này, cả về mặt xã hội và thực tế.

Có một lý do thực tế cho việc chuyển đổi

Alan Bedwell, một chuyên gia về đồng hồ cổ điển đã chia sẻ:“Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến thế giới đồng hồ. Nói, 'Đây là đồng hồ của phụ nữ', là một suy nghĩ lỗi thời khủng khiếp. Bất cứ ai cũng có thể đeo bất cứ thứ gì nếu họ thích vẻ ngoài của nó và cảm giác vừa vặn trên cổ tay. Ellen DeGeneres đeo một chiếc Patek5711, hoặc Tyler, the Creator, đeo Cartier Obus. Cả hai trông tuyệt vời. Gần đây, tôi đã may mắn tìm được một phiên bản Boucheron đời đầu. Đây không phải là một xu hướng mới, nhưng trong khoảng ba năm trở lại đây, người ta ít mong muốn các yêu cầu trên 36mm hơn”.

Đầu tiên là kích thước. Đồng hồ nam có xu hướng nằm trong khoảng từ 38mm đến 46mm, trong khi đồng hồ nữ thường có kích thước nhỏ hơn nhiều, từ 26mm đến 36mm. Thứ hai, đồng hồ nữ thường gắn kim cương và đồ trang sức quý giá mà đồng hồ nam thì không. Đồng hồ nam có xu hướng tập trung nhiều hơn vào nghề nghiệp và chức năng, chẳng hạn như phi công, lặn, lái xe và thực địa. Đồng hồ nữ thường tập trung nhiều vào sự sang trọng.

Đôi khi, một thiết kế và kích thước kiểu dáng đẹp và đơn giản làm cho chiếc đồng hồ tinh tế trông đẹp hơn nhiều so với chiếc đồng hồ lớn, hào nhoáng. Kiểu dáng đẹp đi một chặng đường dài hướng tới sự tinh tế. Nếu bạn nghĩ về cách thức và lý do tại sao đàn ông đeo nhiều đồ trang sức hơn, thì chúng ta đang bắt đầu khám phá việc đeo nhiều đồ trang sức hơn một cách tinh tế. Những người đàn ông đeo đồng hồ tinh tế theo dõi phong trào đeo vòng tay và dây chuyền tinh tế hơn. Theo như những viên kim cương đi, hãy vui vẻ với nó. Hầu hết các đồng hồ nam, nếu chúng được trang trí bằng đá quý, đều rất to và gây khó chịu. Chọn một chiếc đồng hồ nữ là một cách tốt để tìm sự cân bằng đó.

Thế giới đang thay đổi, và cùng với đó, quan điểm của chúng ta về điều gì dành cho nam giới, điều gì dành cho phụ nữ và liệu cuộc trò chuyện đó có cần thiết hay không nữa. Với đồng hồ, nó rất trung thực không bao giờ cần thiết.

