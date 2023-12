10 quy tắc thiết yếu mọi đàn ông ăn mặc lịch sự nên biết

1. Đừng bắt chước

Tất cả chúng ta đều có những người đàn ông mà chúng ta tìm kiếm để lấy cảm hứng về phong cách. Cho dù đó là David Beckham, Ryan Reynolds hay Dwayne Johnson, một số người nổi tiếng ăn mặc đẹp nhất có thể quyết định xu hướng thời trang nam giới. Cái bẫy mà chúng ta có thể rơi vào khi lấy cảm hứng từ những người nổi tiếng là chúng ta mạo danh họ thay vì bắt chước họ.

Lý do điều này không hiệu quả, ngoài việc tạo ra vẻ ngoài thiếu độc đáo, là vì những gì hiệu quả với David Beckham chưa chắc sẽ hiệu quả với bạn. Điều đó không chỉ gây ra sự thất vọng vô cùng khi bạn mặc thứ gì đó trông đẹp trên tạp chí nhưng không phải trong gương, mà những người này còn thuê nhà tạo mẫu và một tài khoản ngân hàng khá lớn để đảm bảo chúng trông đẹp như vậy. Thay vào đó, nếu bạn thích cách Beckham mặc áo phông và vải denim, hãy tìm một thương hiệu denim phù hợp với túi tiền của bạn và chiếc áo phông phù hợp với phong cách sống của bạn. Đừng sao chép quần áo của họ; sao chép cách tiếp cận của họ.

2. Đầu tư vào chất lượng

Cho dù bạn đang mua bộ quần áo, quần jean, giày hay mũ, bạn có thể chọn giữa việc chi rất ít tiền cho những thứ sẽ làm được ngay bây giờ hoặc bỏ nhiều tiền hơn vào những thứ sẽ làm được trong nhiều năm tới. Mặc dù việc đi theo con đường giá rẻ và tiết kiệm tiền cho việc khác có vẻ thực tế hơn, nhưng về lâu dài, bạn hầu như luôn chi tiêu nhiều hơn vì quần áo rẻ tiền sẽ bị hỏng.

Việc trả trước nhiều tiền hơn cho phép bạn chọn những sản phẩm may mặc bền lâu. Chọn loại quần áo bạn có thể mặc trong nhiều năm tới. Một trong những cách để xem xét nó là mỗi lần mặc có giá bao nhiêu. Nếu bạn mua một bộ đồ rẻ tiền, nó có thể bị hỏng nhanh chóng, khiến bạn phải mua một bộ đồ mới sớm hơn. Chi phí cho mỗi lần mặc cao hơn một bộ vest chất lượng cao mà bạn có thể mặc lâu hơn gấp mười lần.

3. Phù hợp với thời trang

Tất cả chúng ta đều muốn trông ổn. Các cửa hàng bán lẻ và ngành thời trang đã tạo điều kiện cho chúng ta tin rằng cách duy nhất để làm được điều đó là mặc những xu hướng thời trang mới nhất. Sự thật là nếu nó không vừa vặn thì cũng không sao cả. Việc quần áo của bạn vừa vặn như thế nào quan trọng hơn nhiều so với việc nó có phải là mốt mới nhất hay không. Bạn có thể có những xu hướng thời trang cập nhật nhất nhưng nếu không vừa vặn, bạn sẽ trông cực kỳ lỗi thời.

4. Làm thân với thợ may

Cùng với việc chọn trang phục vừa vặn, không ai quan trọng với tủ quần áo của bạn hơn người thợ may phù hợp. Trong khi hầu hết mọi người nghĩ rằng lần duy nhất bạn cần thợ may là khi bạn mua vest, nhưng thực tế họ có thể xử lý hầu hết mọi món đồ trong tủ quần áo của bạn. Ngay cả áo phông và quần jean cũng có thể được hưởng lợi từ công việc của một thợ may giỏi.

Phần quan trọng của việc tìm được thợ may phù hợp với bạn là tìm được người hiểu rõ cơ thể bạn và cách tận dụng tốt nhất trang phục của bạn. Thật không may, điều đó có nghĩa là phải thực hiện một số thử nghiệm và sai sót. Tuy nhiên, một khi bạn đã tìm được người phù hợp, bạn sẽ ngạc nhiên về tần suất bạn phải mang đi sửa ngay cả những bộ quần áo cơ bản nhất của mình.

5. Tiếng Anh là chất lượng, tiếng Ý là sự bùng nổ

Mặc dù các thợ may và thợ đóng giày người Anh không phải là những người duy nhất vượt trội về chất lượng nhưng họ đã dẫn đầu trong nhiều thế hệ. Với các thương hiệu như George Cleverley và Foster & Son thống trị thị trường trong hơn 150 năm, không thiếu những đôi giày tuyệt vời sẽ tồn tại trong một thập kỷ trở lên. Tương tự như vậy, thế giới trang phục nam giới dường như đã bắt đầu ở Saville Row ở London, nơi một số thợ may giỏi nhất thế giới vẫn cư trú cho đến ngày nay.

Xa hơn một chút về phía Đông, Ý là nơi sở hữu những thương hiệu như Giorgio Armani và Dolce & Gabbana. Đây là những kiểu vest gây ấn tượng ngay khi bạn bước vào phòng và thu hút sự chú ý cho đến khi bạn rời đi. Trong khi bộ quần áo và giày của Anh có một số điểm hấp dẫn còn bộ quần áo và giày của Ý không hề kém cạnh về mặt chất lượng, thì có một câu ngạn ngữ cổ trong ngành y phục nam giới, nếu bạn muốn thứ gì đó có thể tồn tại cả thập kỷ, hãy chọn tiếng Anh; nếu bạn muốn thứ gì đó sẽ được ghi nhớ trong cả thập kỷ, hãy đến Ý.

6. Đẳng cấp nằm ở chi tiết

Một bộ trang phục có vẻ chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần và một đôi giày phù hợp, nhưng tất cả vẻ ngoài đẹp nhất đều cần có những phụ kiện làm nổi bật phần còn lại của bộ trang phục. Cho dù đó là một chiếc vòng cổ, vòng tay, mũ hay túi lụa nhét trong túi ngực của bộ đồ, phụ kiện phù hợp có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của bạn và mang lại nét hoàn thiện cho một bộ trang phục tầm thường.

Bí quyết với việc sử dụng phụ kiện là sự tinh tế. Nếu bạn đeo nhiều nhẫn hoặc vòng tay, bạn sẽ bắt đầu trông sặc sỡ.

7. Bắt đầu từ những điều cơ bản – xây dựng bằng kim bấm

Nếu bạn nghĩ về một trong những biểu tượng phong cách được mô phỏng nhiều nhất trong lịch sử trang phục nam giới, Mr. James Bond, bạn sẽ nhận thấy rằng ông anh ấy chưa bao giờ thực sự mặc nhiều món đồ lòe loẹt. Anh ấy mặc rất nhiều thứ cơ bản, nhưng luôn mặc theo phong cách sang trọng.

Thay vì chi tiền cho những món đồ hào nhoáng sẽ được ghi nhớ mỗi khi bạn mặc chúng (giới hạn số lần bạn có thể mặc chúng), hãy đầu tư vào những món đồ cơ bản cao cấp có thể mặc thường xuyên và nhiều lớp hơn. Những màu đơn giản, vải denim hoặc quần chinos sẽ là một số món đồ đẹp nhất của bạn và bạn sẽ mặc chúng nhiều nhất. Khi bạn đã có những thứ đó, hãy xây dựng tủ quần áo của mình bằng cách mua những mặt hàng chủ lực như màu sắc và hoa văn tươi sáng hơn.

8. Tìm hiểu màu sắc của bạn

Dù muốn hay không, sẽ có một số màu mà bạn không thể chọn được. Cho dù bạn có yêu màu vàng đến đâu thì một số người đàn ông nhợt nhạt cũng sẽ cảm thấy khó chịu nếu họ cố mặc nó. Một trong những cách bạn có thể tìm hiểu màu sắc phù hợp nhất với tông màu da của mình là phân tích màu sắc. Quá trình này bao gồm việc lấy tông màu da cá nhân của bạn và đánh giá mối quan hệ của nó với màu sắc. Một khi bạn biết màu nào là điểm mạnh của mình và màu nào bạn cần tránh xa, việc mua sắm trong tương lai sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lưu ý: Điều này không có nghĩa là nếu bạn yêu thích màu vàng, nhưng nó sẽ khiến bạn mất hứng thú - nghĩa là bạn không bao giờ có thể mặc nó. Nó chỉ có nghĩa là bạn có thể cần phải làm việc chăm chỉ hơn để thành công. Một sắc thái khác. Một màu sắc tinh tế. Bạn có thể phải chơi với những màu sắc khó khăn hơn để tìm ra nó.

9. Bổ sung, không trùng khớp

Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà đàn ông mắc phải khi chọn phụ kiện hoặc đồ dùng để đi cùng với trang phục là họ cố gắng kết hợp thay vì bổ sung. Nếu bạn đang mặc vest và đeo cà vạt, việc phối một chiếc túi lụa với áo sơ mi hoặc cà vạt có thể khiến toàn bộ bộ quần áo trông như được lấy ra khỏi hộp ở Kohl's. Một màu bổ sung cho nó (sử dụng kiến ​​thức lớp nghệ thuật lớp 9 của bạn về bánh xe màu) sẽ nâng cấp bất kỳ bộ quần áo nào.

Hãy suy nghĩ về việc bổ sung áo sơ mi của bạn với quần hoặc áo khoác trong một bộ trang phục bình thường. Điều cuối cùng bạn muốn là trông giống như bạn đang mặc một bộ đồ thể thao từ năm 1993. Hãy thử các tông màu sáng hơn hoặc tối hơn của cùng một màu hoặc các màu bổ sung trên bảng màu để làm cho vẻ ngoài nổi bật.

10. Phù hợp với thời tiết và trang phục

Nếu thời tiết hoặc quy định về trang phục không thể đoán trước được, việc xếp các món đồ chồng lên nhau để có thể bóc ra khi cần thiết sẽ là cứu cánh. Có nhiều cách bạn có thể thực hiện điều này trong một vài tình huống khác nhau.

Áo len sẽ là người bạn tốt nhất của bạn trong việc phối đồ. Đặt một chiếc bên dưới áo khoác vest nhưng bên ngoài áo sơ mi sẽ giúp bạn trông giản dị hơn hoặc trang trọng hơn, tùy theo nhu cầu. Nếu đó là tình huống cần trang trọng hơn, bạn có thể cởi áo len và chỉ mặc bộ vest. Nếu bình thường, bạn có thể cởi áo khoác và cà vạt mà chỉ mặc áo len và áo sơ mi.

