Tin vịt: World Cup 2022 giúp thổ dân da đỏ tìm ra “điệu nhảy cầu mưa” mới

Kể từ sau khi học được Rockn’ Roll ở World Cup 2022, vào mỗi cuối tuần được nghỉ học, khi về quê là những sinh viên này nhảy múa suốt đêm trong tiếng nhạc. Một hôm, khi nhịp điệu bắt đầu sôi động, một cụ già quan sát kỹ rồi trầm trồ: Nếu điệu múa của chúng nó mà không cầu được mưa thì chẳng có pháp sư nào có thể làm được.

*

Một người ăn mày “bị mù” đứng bên đường xin tiền người qua lại. Trong lúc anh ta chạy theo một tờ tiền bị gió cuốn, nhặt lấy cho vào túi, thì bị người qua đường phát hiện và tức giận chửi mắng. Anh ta bình tĩnh nói: Người ăn mày mù lâu nay vẫn ngồi đây đã sang Qatar xem World Cup, còn anh ta chỉ bị câm thôi.

*

Thời gian gần đây người ta mới tìm hiểu ra lý do tại sao các luật sư thích xem chương trình bình luận World Cup nói riêng và bóng đá nói chung. Lý do là trước khi trận đấu diễn ra, các chuyên gia luôn chỉ rõ lý do đội A thắng, nhưng sau trận đấu họ vẫn giải thích rất thuyết phục được rằng tại sao đội A lại thua.

*

Chủ tịch liên đoàn bóng đá một quốc gia có đội tuyển sắp đá lượt thứ hai tại vòng chung kết World Cup viết trên mạng xã hội: “Chúng ta là những người không chịu nổi sự sỉ nhục. Nếu trận cuối cùng này chúng ta vẫn thua, chúng ta sẽ kêu gọi tổ chức World Cup riêng của mình, đội nào chắc chắn thua mới được mời tham gia”.

*

Robert đem con cá vừa bắt được làm tiêu bản ghi trên tường, dưới ghi dòng chữ: “Cá thu, Robert bắt được khi du lịch California”. Thấy vậy, vợ anh ta bèn treo bức ảnh chồng lên tường, bên dưới ghi dòng chữ: “Robert, Maria bắt được ở Vịnh Ba Tư trong dịp du lịch Qatar xem World Cup 2022”. (Bản tin đã đoạt giải "cười" nhất của tạp chí World Cup Cười).

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tin-vit-world-cup-2022-giup-tho-dan-da-do-tim-ra-dieu-nhay-cau-mua-moi-1414063.ngn