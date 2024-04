Xuất hiện loại kính khắc chế được nắng nóng gay gắt và tia UV nguy hại

Nhiều báo cáo cho thấy, sự phát triển của ngành xây dựng đi kèm nhiều tác động lên môi trường khi tạo ra 40% khí thải CO 2 . Trước thực trạng này, Hội nghị thường niên “Build to Last 2024” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) vừa được tổ chức, dành cho các nhà lãnh đạo và đổi mới cam kết chuyển đổi bền vững trong ngành xây dựng.

Thông qua các phiên toạ đàm, nhiều diễn giả đến từ các công ty hàng đầu trong ngành đã cùng thảo luận về 4 chủ đề: Giải pháp, Công nghệ, Tài chính và Chính sách để thúc đẩy ngành Xây dựng theo hướng bền vững. Trong đó, Saint- Gobain đã chia sẻ về chiến lược tiếp tục đầu tư mạnh vào hoạt động nghiên cứu và phát triển hệ giải pháp vật liệu nhẹ, bền vững cho công trình; đồng thời tái khẳng định cam kết trung hòa carbon vào năm 2050 cùng góp sức vào mục tiêu chung của quốc gia.

Một loại kính giúp cách nhiệt, chặn tia cực tím, lọc ánh sáng và giảm độ chói của Saint-Gobain.

Cụ thể, Saint- Gobain đã giới thiệu các giải pháp vật liệu nhẹ, giảm phát thải CO2 từ Saint-Gobain được ứng dụng nhiều cho các công trình xanh hiện nay phải kể đến: Vữa tô nội thất chuyên dụng chống nứt giúp giảm 75% khí thải CO2 so với vữa tô gốc xi măng; Bông thuỷ tinh có hàm lượng tái chế đến 59%,... Hay các dòng kính low-e giúp giảm bức xạ nhiệt mặt trời, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.

Chi tiết về kính low-e của Saint-Gobain, đây là loại kính có lớp phủ đặc biệt được thiết kế để giảm lượng nhiệt đi vào nhà. Tùy dòng sản phẩm, nó có khả năng phản xạ và cách nhiệt, chống tia cực tím (UV) gây hại cũng như lọc ánh sáng để giảm độ chói.

Việc sử dụng loại kính này có thể làm giảm nhu cầu sử dụng điều hòa không khí hoặc ít nhất là giúp điều hòa không phải hoạt động ở công suất cao trong những ngày nắng nóng, đồng thời giúp người dùng không quá phụ thuộc vào rèm. Sản phẩm này khá đa dụng, có thể dùng cho cửa chính, cửa sổ, cửa ban công, mái nhà hay cả mái che,...

Ngoài sản phẩm, Saint-Gobain cho biết thêm, hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Saint-Gobain. Tập đoàn này hiện có 8 trung tâm R&D trên toàn cầu với chi phí đầu tư khoảng 600 triệu USD mỗi năm. Tốc độ đổi mới sáng tạo luôn được Saint-Gobain duy trì ấn tượng: Cứ 1 trong 4 sản phẩm được cung cấp bởi Saint-Gobain đã không tồn tại trên thị trường trong vòng 5 năm trước.

