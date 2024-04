Cảnh báo nắng nóng gay gắt và tia UV lên "đỉnh" trên hành tinh xanh

Theo nghiên cứu khoa học của chương trình về môi trường UNEP của Liên hợp quốc, chỉ ra bức xạ tia cực tím tăng 4,1% mỗi thập kỷ kể từ những năm 1990. Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo nắng nóng năm nay đến sớm, số đợt nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn và mức độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ, tia cực tím trên hành tinh xanh ngày càng tăng cao, nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người. (Ảnh: Vector Stock)

Với diễn biến ENSO (El Nino - Southern Oscillation là tên gọi chung của hiện tượng El Nino và Dao động Nam) như vậy, nhiệt độ trung bình phổ biến trên phạm vi toàn quốc dự kiến sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn. Từ tháng 6 - 9/2024, mức nhiệt cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình cùng kỳ nhiều năm.

Trong một hội thảo mới đây, BS.CKII Vương Thế Bích Thanh - Giảng viên bộ môn Da liễu (Trường Đại học Y Dược TP.HCM) cho biết, tia cực tím (UV) từ ánh nắng Mặt trời gồm các tia UV-A, UV-B và UV-C. Việc tiếp xúc vừa đủ với ánh nắng ở thời điểm phù hợp trong ngày sẽ là chất xúc tác để tổng hợp vitamin D, tăng cường canxi cho xương. Tuy nhiên, khi vượt quá giới hạn thì sẽ có hại cho da, đặc biệt khi không sử dụng kem hay mặc trang phục chống nắng.

Theo BS Thanh, tại Việt Nam, mật độ tia cực tím tăng cao qua từng năm, và có xu hướng mạnh lên sớm hơn theo mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, ngay cả trong một ngày u ám, có tới 80% tia UV có thể xuyên qua các đám mây tác động đến làn da con người. Chính vì vậy, chống nắng là một phần thiết yếu để bảo vệ sức khỏe.

"Cần lưu ý, thời gian tia UV mạnh nhất là trong khoảng 10h - 14h, khi mặt trời trên đỉnh đầu, gần như vuông góc với mặt đất. Tốt nhất hãy hạn chế để da tiếp xúc với ánh nắng trong khung giờ này. Mặt khác, tia UV có thể xuyên qua lớp vải thông thường để tiếp xúc với da. Đây là thời điểm chúng ta cần đến những trang phục có công nghệ chống nắng tối ưu và được thiết kế để ngăn chặn hiệu quả tia cực tím”, BS Thanh khuyến cáo.

Cơ chế phản xạ và hấp thụ tia UV trên trang phục chống nắng.

Liên quan tới lời khuyên sử dụng trang phục chống nắng nói trên, kết quả khảo sát mới nhất của NielsenIQ chỉ ra rằng, có đến 98% khách hàng tại Việt chọn mặc sản phẩm chống nắng của thương hiệu Uniqlo khi trời nắng nóng. Đây là khảo sát được thực hiện với nhóm đối tượng là nam/nữ từ 25 - 55 tuổi, thu nhập từ 24 triệu trở lên và có thói quen mặc áo chống nắng khi ra đường.

Được biết, Uniqlo đã có các sản phẩm thời trang chống nắng từ cách đây 10 năm. Mới đây, họ tiếp tục ra mắt các sản phẩm chống nắng ứng dụng hai cơ chế chống nắng là phản xạ tia UV và hấp thụ tia UV giúp ngăn chặn hơn 90% các tia UV-A và UV-B tiếp xúc với làn da.

Tùy vào từng sản phẩm cụ thể mà công nghệ này được tích hợp khác nhau, đây cũng là cơ sở để xác định chỉ số UPF (UV Protection Factors là chỉ số chống tia cực tím áp dụng cho sản phẩm may mặc) cho mỗi sản phẩm. Chẳng hạn, chỉ số UPF 50+ trên các sản phẩm mới của Uniqlo tức là sản phẩm có khả năng giảm 50 lần tia bước xạ UV tiếp túc với da so với việc tiếp xúc trực tiếp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]