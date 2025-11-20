Vũ trụ không hề "vô vị" mà nồng nặc mùi bít tết cháy, thuốc súng và... xăng dầu

Chúng ta thường nghĩ không gian là môi trường chân không hoàn hảo, nơi không có không khí để truyền dẫn mùi hương. Tuy nhiên, tiết lộ từ các phi hành gia NASA và dữ liệu phân tích quang phổ đã vẽ nên một "bản đồ mùi hương" cực kỳ quái đản của vũ trụ từ mùi thịt nướng cháy khét đến hương rượu Rum ngọt ngào.

Đối với các phi hành gia, mùi của vũ trụ không phải là lý thuyết suông mà là một trải nghiệm thực tế. Sau khi hoàn thành các chuyến đi bộ ngoài không gian và quay trở lại trạm ISS, ngay khi tháo mũ bảo hiểm, nhiều người đã bị xộc vào mũi một mùi hăng đặc trưng.

Các phi hành gia đã cảm nhận được rất nhiều mùi hương ngoài không gian.

Phi hành gia Don Pettit của NASA mô tả nó giống như "mùi khói hàn ngọt ngào dễ chịu". Trong khi đó, các đồng nghiệp của ông lại liên tưởng đến mùi bít tết cháy, kim loại nóng hay thậm chí là bánh quy khét. Đặc biệt, các phi hành gia tàu Apollo từng đặt chân lên Mặt Trăng như Harrison Schmitt khẳng định bụi mặt trăng có mùi y hệt thuốc súng đã nổ.

Giới khoa học giải thích rằng hiện tượng này do oxy nguyên tử ở quỹ đạo Trái Đất bám vào bộ đồ vũ trụ. Khi quay lại môi trường có áp suất, chúng phản ứng với không khí tạo ra mùi ozone hoặc kim loại cháy.

Không chỉ khoảng không bao quanh Trái đất, các thiên thể khác cũng sở hữu những "mùi" riêng biệt mà nếu hít phải, bạn có thể sẽ... ngất xỉu.

- Sao chổi 67P: Được ví như một quả bom mùi hóa học. Tàu thăm dò Philae đã phát hiện ra "nước hoa" của thiên thể này là sự pha trộn kinh hoàng giữa mùi trứng thối (hydro sulfua), mùi chuồng ngựa (amoniac), mùi hăng của formaldehyde và thoang thoảng chút hạnh nhân đắng (xuanua).

- Sao Hỏa: Hành tinh Đỏ có thể mang mùi lưu huỳnh (trứng thối) nhẹ kết hợp với vị ngọt của bụi phấn do thành phần đất giàu khoáng chất, mặc dù mùi này khá loãng trong khí quyển.

- Mặt trăng Titan (Sao Thổ): Đây là nơi có mùi quen thuộc nhất với người Trái đất. Do bề mặt đầy rẫy các hồ chứa methane và ethane lỏng, Titan nồng nặc mùi xăng dầu và dung môi, hệt như bạn đang đứng giữa một trạm xăng khổng lồ.

- Trung tâm Dải Ngân hà: Mùi mâm xôi pha lẫn... nước tẩy sơn móng tay.

Lãng mạn nhất có lẽ là khu vực trung tâm Dải Ngân hà (Milky Way). Tại đám mây phân tử Sagittarius B2, các nhà thiên văn tìm thấy ethyl formate - hợp chất tạo nên hương vị của quả mâm xôi và mùi rượu Rum.

Trung tâm Dải Ngân hà (Milky Way) có mùi sơn móng tay.

Tuy nhiên, đừng vội mơ mộng về một ly cocktail giữa ngân hà. Hỗn hợp này còn chứa cả ethylene glycol (chất chống đông) và acetone (nước tẩy sơn móng tay). Vì vậy, dù có hương thơm ngọt ngào của rượu và trái cây, thực tế đó là một đám mây khí độc hại và chết chóc.

Nghiên cứu mùi của vũ trụ không chỉ để thỏa mãn trí tò mò. Theo các nhà khoa học, việc xác định các phân tử mùi này giúp nhân loại hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành, thành phần hóa học và sự phát triển của các ngôi sao, hành tinh trong vũ trụ bao la.