"Vũ khí bí mật" nào được Apple găm trong iOS 11.4?

Để cài đặt iOS 11.4 sử dụng Software Update trên iPhone hoặc iPad. Đây là cách dễ dàng và đơn giản nhất để cập nhật iOS mới. Chỉ cần thực hiện theo các bước: 1. Đảm bảo có một bản sao lưu mới nhất lên iCloud 2. Mở Settings 3. Chọn General 4. Kích vào Software Update 5. Kích vào Download and Install 6. Nhập mật khẩu nếu được nhắc 7. Kích vào Agree để đồng ý với các Điều khoản và điều kiện. 8. Kích vào Agree một lần nữa để xác nhận. Quá trình tải xuống sẽ bắt đầu được thực hiện tự động. Nếu quá trình tải xuống không bắt đầu ngay lập tức, bạn có thể thấy thông báo: “Đang chuẩn bị tải xuống”. Cài iOS 11.4 sử dụng iTunes trên máy Mac hoặc PC Windows 1. Đảm bảo có bản sao lưu iTunes mới nhất. 2. Mở iTunes trên máy Mac hoặc PC Windows 3. Cắm iPhone, iPad hoặc iPod Touch bằng cách sử dụng USB to Lightning hoặc cáp USB to 30 pin Dock. 4. Kích vào biểu tượng Device ở góc trên cùng bên trái 5. Kích vào Check for Update 6. Kích vào Download and Update 7. Chọn Agree để đồng ý với các điều kiện và điều khoản 8. Nhập mật khẩu trên iPhone hoặc iPad nếu được nhắc.