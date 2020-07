Công nghệ chụp ảnh một chạm của Samsung hoạt động ra sao?

Thứ Ba, ngày 28/07/2020 12:00 PM (GMT+7)

AI sẽ phân tích và lựa chọn các góc chụp/quay để xuất ra kết quả mà theo AI là mãn nhãn và đúng ý chủ nhân.

Kể từ ngày 11/7, dòng smartphone Galaxy A51 và A71 đã được Samsung bổ sung công nghệ Single Take (Chụp một chạm). Nếu chưa thấy tùy chọn này trong ứng dụng Camera (Chụp ảnh), người dùng chỉ việc vào Settings (Cài đặt) > Software update (Cập nhật phần mềm) > Download and install (Tải và cài đặt) để cập nhật thiết bị lên phiên bản hệ điều hành mới nhất.

Sau khi cài đặt và khởi động lại thiết bị, người dùng chỉ việc bật ứng dụng Camera lên. Tùy chọn Single Take sẽ xuất hiện đầu tiên, bên cạnh các chế độ quen thuộc là Photo, Video và More. Single Take không yêu cầu người dùng phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay quá rành về công nghệ, thậm chí việc sử dụng Single Take còn đơn giản và dễ dàng hơn so với chụp ảnh, quay video thông thường.

Tùy chọn Single Take cập bến Galaxy A51.

Với công nghệ Single Take, người dùng chỉ việc nhấn nút chụp, mọi việc còn lại đã có Galaxy A51/A71 lo. Chỉ với 3 - 10 giây chụp/quay (do người dùng quyết định), trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra đến 10 bức ảnh hoặc 4 định dạng video khác nhau. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc đẹp bằng cả hình ảnh và video mà không lo phải bỏ lỡ khoảnh khắc "có 1 không 2" hay chụp lại nhiều lần.

Khi quay/chụp ở chế độ này, AI sẽ phân tích và lựa chọn các góc chụp/quay để xuất ra kết quả mà theo AI là mãn nhãn và đúng ý chủ nhân. Theo thời gian, AI của Single Take sẽ càng thông minh hơn dựa trên những lựa chọn của người dùng sau khi quay/chụp.

Thử nghiệm trong một số trường hợp với chiếc smartphone Galaxy A51, người viết nhận thấy thiết bị quay lại trọn vẹn những gì trước ống kính như chức năng quay video thông thường cùng với một bức ảnh chụp như thông thường. Bên cạnh đó, máy còn tạo ra một đoạn video tua nhanh rất thú vị và một đoạn video tua nhanh lặp lại. Về hình ảnh, ngoài bức ảnh thông thường thì còn có một bức ảnh đen - trắng nghệ thuật.

Chỉ một chạm, Galaxy A51 sẽ quay/chụp loạt video và hình ảnh.

Nói thêm về công nghệ, Chụp ảnh một chạm sẽ tận dụng tất cả ống kính ở cụm camera sau của thiết bị, như với Galaxy A51 là kích hoạt 4 ống kính cùng lúc. Mỗi ống kính sẽ ghi lại những bức ảnh, video khác nhau, sau đó tạo thành thành phẩm Single Talke chứa nhiều ảnh, video cho người dùng chọn lại. Như vậy có thể thấy, đây là một công nghệ khá sáng tạo của Samsung, thay vì việc phải chạy đua tăng số lượng camera sau.

