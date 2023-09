Thủ thuật chuyển đổi tiền tệ cực nhanh bằng camera iPhone

Theo SlashGear, thay vì phải dùng đến các công cụ chuyên dụng để chuyển đổi đơn vị tiền tệ giữa các quốc gia, bạn có thể dễ dàng thực hiện việc đó ngay trên iPhone.

Thực tế, có một số cách để chuyển đổi tiền tệ nhanh chóng trên iPhone. Đầu tiên là sử dụng chức năng Tìm kiếm (Search), chỉ việc nhập đơn vị tiền tệ của nước ngoài (ví dụ 100 USD) vào ô tìm kiếm, lập tức bạn sẽ được trả về kết quả với số tiền đã được chuyển đổi. Hoặc bạn cũng có thể yêu cầu Siri thực hiện việc này. Nhưng iPhone vẫn còn một cách khác dễ dàng hơn, đó là sử dụng Camera.

Theo đó, những người dùng đang sở hữu các sản phẩm như iPhone Xs, iPhone Xr và các mẫu điện thoại mới hơn chạy trên iOS 16, có thể sử dụng tính năng Live Text của camera để thực hiện nhiều tác vụ quan trọng khi di chuyển đến một quốc gia khác, cụ thể là dịch ngoại ngữ và chuyển đổi ngoại tệ.

Máy ảnh của iPhone có thể quy đổi trực tiếp tiền tệ trong văn bản nó phát hiện được.

Để thực hiện, việc đầu tiên cần làm là kiểm tra xem tính năng Live Text có đang được bật trên iPhone hay không. Hãy truy cập vào Settings (Cài đặt), cuộn xuống bên dưới tìm mục Camera, sau đó bật tùy chọn Show Detected Text (Hiển thị văn bản được phát hiện).

Bật tính năng Live Text trên iPhone.

Sau khi đã bật tính năng phát hiện văn bản, lúc cần chuyển đổi tiền tệ, bạn chỉ việc mở ứng dụng Camera và hướng ống kính đến nơi có in số tiền nước ngoài (chẳng hạn như bảng hiệu, menu nhà hàng hay tem nhãn sản phẩm). Lưu ý, bạn nên zoom và tập trung vào dòng chữ có chứa giá tiền.

Khi đó, một biểu tượng của tính năng Live Text sẽ xuất hiện ở góc dưới bên phải giao diện camera (có hình vuông và ba gạch ngang), bấm vào đó iPhone sẽ hiển thị menu với các tùy chọn như Copy, Select All, Look Up, hoặc Translate.

Nếu văn bản được phát hiện là một số tiền của nước ngoài, sẽ có thêm tùy chọn chuyển đổi tiền tệ xuất hiện ở góc dưới bên trái giao diện. Bạn chỉ việc bấm vào đó để hiển thị số tiền đã được chuyển đổi sang loại tiền tệ tương ứng với khu vực bạn từng chọn khi thiết lập iPhone lần đầu.

Camera tự động phát hiện và chuyển đổi đơn vị tiền tệ với Live Text.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chụp lại hình ảnh chứa số tiền cần chuyển đổi, sau đó truy cập thư viện Photos và mở hình ảnh đó. Tính năng Live Text cũng sẽ tự động phát hiện số tiền và chuyển đổi giúp bạn.

