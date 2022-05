Thông báo ‘có thể tìm iPhone sau khi bị tắt’ nghĩa là gì?

Bắt đầu từ phiên bản iOS 15, một số mẫu iPhone đời mới (chẳng hạn như iPhone 13 series) đã được Apple tích hợp thêm tính năng định vị từ xa.

Theo đó, khi giữ nút nguồn iPhone vài giây, bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo iPhone Findable After Power Off (có thể tìm iPhone sau khi bị tắt).

iPhone đời mới được tích hợp tính năng định vị từ xa kể cả khi tắt nguồn. Ảnh: MINH HOÀNG

Về cơ bản, khi bị tắt nguồn, iPhone vẫn cung cấp một lượng nhỏ năng lượng dự trữ cho chip Bluetooth, Ultra Wideband và NFC. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể dễ dàng xác định vị trí của thiết bị kể cả khi iPhone đã hết pin hoặc bị tắt nguồn.

Để kích hoạt tính năng định vị từ xa kể cả khi iPhone đã bị tắt nguồn, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) - Tên người dùng - Find My (tìm) - Find My iPhone (tìm iPhone của tôi), sau đó kích hoạt tùy chọn Find My network (mạng tìm) và Send Last Location (gửi vị trí sau cùng).

Người dùng nên kích hoạt tính năng định vị từ xa trên iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Lưu ý, trong trường hợp tùy chọn Find My network (mạng tìm) bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không thể định vị iPhone từ xa nếu thiết bị bị tắt nguồn, sắp hết pin hoặc đang không kết nối mạng (WiFi, 4/5G).

Kích hoạt tùy chọn Find My network (mạng tìm) và Send last location (gửi vị trí sau cùng). Ảnh: MINH HOÀNG

Hi vọng với những thông tin mà Kỷ Nguyên Số vừa cung cấp, bạn đọc sẽ hiểu rõ thêm về các tính năng mới trên iPhone, cụ thể là tính năng định vị từ xa kể cả khi thiết bị đã bị tắt nguồn.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/thong-bao-co-the-tim-iphone-sau-khi-bi-tat-nghia-la-gi-post681370.htmlNguồn: https://kynguyenso.plo.vn/thong-bao-co-the-tim-iphone-sau-khi-bi-tat-nghia-la-gi-post681370.html