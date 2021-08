Tất tần tật về iOS 15: Những nâng cấp mới, ngày ra mắt và danh sách thiết bị được cập nhật

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 08:18 AM (GMT+7)

HHT - Mỗi năm các iFan đều mong đợi để trải nghiệm những bản cập nhật iOS mới trên các thiết bị iPhone. Năm ngoái, iOS 14 đã có những thay đổi đáng kể với các tính năng thú vị như widget trên màn hình chính. Chính vì thế, iOS 15 năm nay đang được rất nhiều người dùng mong đợi.

Tính năng Focus trên iOS 15

Tính năng Focus giúp người dùng có thể tuỳ chỉnh những thông báo nào sẽ được phép gửi đến thiết bị iPhone của mình. Với tính năng này, bạn sẽ quản lý các thông báo một cách thông minh hơn.

Để giúp các bạn dễ hình dung hơn về tính năng này, mình sẽ đưa ra một số ví dụ cụ thể như sau. Với Work Focus, các bạn có thể cài đặt tuỳ chỉnh chỉ nhận những thông báo liên quan đến công việc như email, số điện thoại đồng nghiệp và không cho phép nhận bất cứ thông báo nào khác bên ngoài để tránh ảnh hưởng tới tiến độ công việc.

Hay với Sleep Focus, đây là tính năng tập trung vào giấc ngủ của bạn. Đây là tính năng giúp nhận thông báo theo dõi giấc ngủ được thiết lập trong ứng dụng Sức khoẻ (Health) trên iPhone và Apple Watch.

Tính năng này cũng sẽ được đồng bộ hoá trên tất cả các thiết bị Apple của bạn.

Chỉnh sửa giao diện thông báo

Giao diện thông báo cũng sẽ được làm lại trên phiên bản iOS 15 lần này. Các thẻ thông báo sẽ đi kèm với biểu tượng của các ứng dụng nhưng với kích thước lớn hơn, dễ quan sát.

Ngoài ra, với thông báo đến từ tin nhắn sẽ được hiển thị thêm hình ảnh của người liên hệ giúp người dùng dễ xác định danh tính của người gửi tin nhắn hơn.

Bên cạnh đó, iOS 15 còn sở hữu tính năng tóm tắt thông báo và đề xuất thông báo dựa trên mức độ quan trọng và ưu tiên của thông báo đối với người dùng. Trong bản cập nhật này, tính năng tóm tắt thông báo gộp các thông báo ít quan trọng và sẽ gửi đến bạn trong một thời gian nhất định mà bạn đã cài đặt sẵn.

Spotlight thông minh hơn

Thanh tìm kiếm trên iOS 15 cũng trở nên tốt hơn so với phiên bản trước. Trên iOS 15, Spotlight có thể tận dụng thông tin từ ảnh của bạn, bao gồm cả văn bản từ trong ảnh thông qua Live Text. Người dùng cũng có thể tìm kiếm ảnh từ web và nhận các kết quả tìm kiếm với nhiều thông tin hơn.

Có thể sử dụng FaceTime với nhiều nền tảng khác nhau

Apple đang giới thiệu FaceTime Links, cho phép bạn gửi link các cuộc trò chuyện FaceTime cho bạn bè và gia đình, vì vậy bạn có thể lên lịch các cuộc trò chuyện diễn ra.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chia sẻ đường link này với các thiết bị không thuộc hệ sinh thái của Apple và họ có thể tham gia các cuộc trò chuyện FaceTime thông qua web. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể tham gia cuộc trò chuyện FaceTime trên thiết bị Android.

Apple Map xịn xò hơn

Apple Map sẽ có chế độ xem 3D giúp bạn dễ hình dung về đường đi hơn. Ngoài ra, khi lái xe, bạn sẽ nhận được những thông tin như thông tin chi tiết về làn đường, phần đường dành cho người đi bộ và làn đường dành cho xe đạp.

Giao diện Safari mới

Thanh tìm kiếm trong trình duyệt Safari sẽ được di chuyển xuống phía dưới màn hình. Khi các bạn lướt web, thanh Tab Bar sẽ tự động thu nhỏ lại để không cản trở tầm nhìn của bạn.

Không chỉ thanh tìm kiếm, các nút trình đơn cũng được thiết kế lại và chuyển xuống phía dưới màn hình. Điều này cho phép người dùng truy thao tác mà không cần phải di chuyển tay quá nhiều.

Siri sẽ được hỗ trợ ngoại tuyến

Siri trên phiên bản iOS 15 có thể sử dụng được khi bạn không kết nối internet. Khi không kết nối internet, Siri có thể tự tạo và tắt đồng hồ báo thức, có thể khởi tạo ứng dụng,…Bên cạnh đó, theo những thông tin từ Apple còn hỗ trợ người dùng xử lý các yêu cầu về tin nhắn hay điện thoại.

Với iOS 15, các bạn có thể dễ dàng chia sẻ thông tin như hình ảnh, trang web, một bản nhạc hay podcast trên Apple Music thông qua sự trợ giúp của Siri.

Thời gian ra mắt chính thức của iOS 15

Hiện tại vẫn chưa có ngày phát hành cụ thể cho iOS 15, nhưng dựa trên các năm trước, nó có thể sẽ được phát hành vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10. iOS 14 được phát hành vào ngày 16 tháng 9 năm 2020 và iOS 15 được kỳ vọng sẽ ra mắt cùng thời điểm.

Danh sách các thiết bị sẽ được cập nhật iOS 15

Danh sách các thiết bị sẽ được Apple hỗ trợ sử dụng iOS 15 bao gồm: iPhone 6s/ 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7/ 7 Plus, iPhone 8/ 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone Xs/ Xs Max, iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/ 12 Pro Max.

