Vừa lên lịch cập nhật One UI 7 tại Việt Nam, Samsung lại xóa bài đăng

Theo thông tin mới nhất, Samsung đã phải tạm dừng việc triển khai One UI 7 và xóa lộ trình cập nhật mà họ công bố vào tuần trước. Đây chắc chắn là một “tiếng sét” chói tai cho nhiều người dùng Galaxy đã phải chờ đợi One UI 7 từ rất lâu, đặc biệt sau khi Samsung vừa công bố triển khai One UI 7 đến người dùng Việt Nam từ ngày 14/4.

Việc dừng bản cập nhật One UI 7 diễn ra ngay sau khi Samsung bắt đầu triển khai tại Việt Nam.

Được phát hành lần đầu tiên vào ngày 7/4 cho khách hàng một số thiết bị Galaxy cũ tại Hàn Quốc, bản cập nhật dựa trên Android 15 này đã mở rộng sang thị trương Châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại Samsung đã ngừng triển khai cho dòng Galaxy S24 (Exynos), Z Fold 6 và Z Flip 6. Các phiên bản Snapdragon của dòng S24 vẫn đang trong quá trình cập nhật nhưng với tốc độ chậm và theo từng giai đoạn.

Hơn nữa, lộ trình cập nhật trước đó đã bị xóa khỏi trang Samsung Newsroom của Việt Nam, trong đó dự kiến tất cả các mẫu cao cấp năm 2024 sẽ bắt đầu nhận One UI 7 từ ngày 14/4. Việc mở rộng cho các mẫu cũ hơn được lên kế hoạch vào ngày 23/4. Tuy nhiên, lộ trình này đã gây nhầm lẫn khi dòng Galaxy S21, phát hành năm 2021, lại được liệt kê để nhận bản nâng cấp trước dòng Galaxy S22 mới hơn.

Thông báo trên khai One UI 7 của Samsung Newsroom tại Việt Nam đã "bay màu".

Sự tạm dừng này đã khiến nhiều người dùng điện thoại Galaxy cảm thấy thất vọng. Hiện tại, Samsung đang thử nghiệm các bản dựng mới cho dòng Galaxy S24, điều này cho thấy rằng bản cập nhật có thể sẽ được phát hành trong thời gian tới. Người dùng Galaxy đang chờ đợi One UI 7 nên theo dõi các bản cập nhật phần mềm vì Samsung có thể tiếp tục triển khai sau khi sự cố được giải quyết, mặc dù chưa có mốc thời gian chính thức nào được xác nhận.

Dựa trên các kế hoạch trước đó, các thiết bị như dòng Galaxy S22 và S21 vẫn dự kiến sẽ nhận được One UI 7 vào tháng 5 do sự chậm trễ này chỉ ảnh hưởng đến đợt đầu tiên của các mẫu cao cấp trong năm 2024.