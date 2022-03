"Ông trùm" blockchain 12 tỉ USD đầu tư vào game "vũ trụ ảo" Poriverse

Thứ Bảy, ngày 05/03/2022 10:11 AM (GMT+7) Chia sẻ

Poriverse là GameFi được phát triển bởi người Việt, như một vũ trụ ảo (metaverse).

Yahoo! Finance đưa tin hôm 2/3, Polygon (trước đây là MATIC) là một trong những hệ sinh thái blockchain có giá trị hơn 12 tỉ USD vốn hóa, đứng thứ 16 thị trường. Polygon giúp Ethereum và các blockchain hiện tại khắc phục các hạn chế liên quan đến khả năng mở rộng và cải thiện tốc độ xử lý giao dịch, đồng thời đảm bảo khả năng bảo mật tốt nhờ cơ chế đồng thuận (Proof-of-stake).

Theo báo cáo từ DappRadar vào tháng 10/2021, GameFi đã trở thành huyết mạch của thị trường tiền điện tử. Trong đó, Polygon là hệ sinh thái dẫn đầu trong lĩnh vực này với 157 tựa game, trong đó nổi bật nhất là Decentraland, Aavegotchi, Arc8,... Sự ra đời của Polygon Studios nhằm đẩy mạnh độ phủ và quảng bá cho các GameFi tiềm năng tới đông đảo người dùng đã cho thấy khát khao thống lĩnh thị trường game của Polygon.

Poriverse là GameFi được phát triển bởi người Việt, như một vũ trụ ảo (metaverse).

Vừa qua, lần đầu tiên Polygon và Polygon Studios đã công bố hợp tác chiến lược với Poriverse - một tựa game Việt Nam mới ra mắt. Poriverse là game NFT đầu tiên triển khai được công nghệ cho thuê NFT tích hợp ngay trong game thông qua hợp đồng thông minh (smart contract), hứa hẹn mở ra cơ hội gia nhập thị trường game play-to-earn (chơi để kiếm tiền) cho đông đảo người chơi. Đây cũng chính là tựa game Việt đầu tiên chính thức được Polygon Studios quyết định xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược.

Theo đó, người chơi game sẽ không cần phải chi một số tiền lớn hàng nghìn USD cho việc mua NFT để có thể bắt đầu chơi game. Nhờ vào công nghệ cho thuê NFT mới, cơ hội kiếm tiền thông qua game NFT sẽ được chia sẻ công bằng cho tất cả mọi người. Đồng thời, việc tích hợp hợp đồng thông minh trong quá trình cho thuê NFT sẽ giúp giảm thiểu rủi ro bị mất NFT sau khi giao dịch, so với hình thức giao dịch cho thuê ngoài game như hiện tại.

Poriverse còn được Polygon đánh giá cao nhờ vào cơ chế game thú vị, đồ hoạ 3D đẹp mắt, cam kết và khả năng đảm bảo quyền lợi của người chơi. Đặc biệt, người chơi Poriverse được quyền tham gia biểu quyết cho các sự thay đổi trong game thông qua DAO - điều rất ít game trên thị trường hiện tại có thể làm được.

Giá trị vốn hóa của Polygon vừa giảm từ 12 tỉ USD (ngày 2/3) xuống còn hơn 11 tỉ USD (ngày 5/3).

Nói về lý do đằng sau quyết định hợp tác, Sure Shivangi Pandey - Partner Success Lead của Polygon Studios nói rằng: “Điều khiến Polygon để mắt đến Poriverse đó chính là công nghệ cho thuê NFT mới giúp xóa bỏ các rào cản về phí đầu tư, mở ra cơ hội gia nhập thị trường cho người mới. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ nhà phát triển Poriverse trong việc đem tới một tựa game play-to-earn đúng nghĩa. Polygon Studios hi vọng có thể cùng Poriverse tạo nên một bước tiến đột phá về công nghệ, giúp NFT Game ngày càng phát triển hơn nữa”.

“Chúng tôi khao khát tạo ra một game giúp người chơi có thể tận hưởng niềm vui trong quá trình chơi, đồng thời giúp họ kiếm thêm thu nhập cho bản thân. Một khi người chơi bước vào thế giới của Poriverse, họ sẽ được đắm mình trong thế giới 3D, có tính tương tác cao với cơ chế game đơn giản, vui, và hấp dẫn. Tất cả các thiết kế về cơ chế trong game đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo ra cơ hội chiến thắng công bằng cho tất cả người chơi”, ông Luke Do - CEO của Poriverse khẳng định.

Nguồn: http://danviet.vn/ong-trum-blockchain-12-ti-usd-dau-tu-vao-game-vu-tru-ao-poriverse-502022531012...Nguồn: http://danviet.vn/ong-trum-blockchain-12-ti-usd-dau-tu-vao-game-vu-tru-ao-poriverse-50202253101212307.htm