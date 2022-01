"Nhá hàng" MV cực đáng mong chờ của cộng đồng Free Fire dịp Tết 2022

Thứ Ba, ngày 25/01/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

MV mang tên “We Are Family” ngoài việc khẳng định các streamer Free Fire đoàn kết như một gia đình như cái tên còn có thể ẩn chứa nhiều điều.

Mới đây, IKONIX đã tung teaser MV “We Are Family” kết hợp với ICD mà các thông tin bên lề đã được hé lộ từ khoảng 1 năm trước. Lý do đến hiện tại MV mới được ra mắt là do tình hình dịch bệnh căng thẳng, không thể quy tụ đội ngũ streamer đình đám của IKONIX. MV mang tên “We Are Family” ngoài việc khẳng định các streamer Free Fire đoàn kết như một gia đình như cái tên còn có thể ẩn chứa nhiều điều.

Thời học sinh áp lực của không ít streamer được "nhá hàng" trong teaser.

Có thể thấy ở các phân cảnh trong teaser đều là hình ảnh đời thường, không hề liên quan đến game và công việc hiện tại của các streamer. Vương Anh Ole chìm trong kịch bản như nghề diễn viên trước đó. Bác Gấu hất tung đống hộp giấy, tài liệu như muốn thoát khỏi chuỗi ngày công sở xưa kia.

Ngoài ra, các streamer khác như Mr Vịt, Rikaki, Ma Gaming, Cham Cân 5, Mạnh Funky, Sam Heo và Sarang TV đều có những phân cảnh thể hiện sự ngao ngán với công việc hiện tại. Từ đó có thể thấy, chắc hẳn MV sẽ hé lộ một chút quá khứ của các streamer trước khi bước chân vào lĩnh vực game hiện tại.

Nếu như các MV Free Fire trước kia thường khiến người nghe e ngại trước lyrics (lời bài hát) chưa thật sự “vào tai” thì ở MV này, người chắp bút chính là ICD - King Of Rap. Teaser mới chỉ hé lộ đoạn hook ICD góp giọng nhưng cũng đủ thấy phần nhạc trong MV được trau truốt như thế nào.

Khác hẳn với các MV với chủ đề game thường thấy, “We are Family” hứa hẹn sẽ là bài hát không chỉ được xem nhiều mà còn có khả năng áp đảo về lượt nghe. Rất có thể trong MV sẽ có nói thêm một chút về những sóng gió 2021 vừa qua, về việc Bác Gấu và các streamer của IKONIX đã vượt qua như thế nào. Và rồi đến sau cùng, IKONIX là một gia đình, các streamer Free Fire cất vang lời hát “We are Family”.

