Game streaming "bùng nổ", lấy đi trung bình 3 giờ/ngày của người Việt

Thứ Năm, ngày 03/03/2022 12:05 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trung bình khán giả Việt dành 3 giờ/ngày để chơi và xem các trò chơi eSports.

Livestream mà cụ thể là game streaming đã lên ngôi trong đại dịch COVID-19.

Nền tảng livestream là những nền tảng cho người dùng khả năng phát sóng trực tiếp luồng stream và cho phép khán giả tương tác (bình luận, thích, chia sẻ). Những người phát sóng được gọi là creators sẽ phát các nội dung phù hợp với chiến lược của từng nền tảng nhằm mục tiêu thu hút nhiều người xem và lượng tương tác.

Nếu năm 2014 tại thị trường Việt Nam chỉ có sự xuất hiện của TalkTV thì từ năm 2017 đến nay, cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng livestream, mạng xã hội ngày một sôi động. Những cái tên quốc tế như Facebook, YouTube, Garena (SEA Group) hay những thương hiệu khu vực NimoTV, Booyah đều đã có cho mình một hệ sinh thái livestream game và cạnh tranh khốc liệt về cả số lượng creators lẫn người dùng.

Các nền tảng được ưa chuộng nhất hiện nay được chia làm 2 mảng: Stream gaming với các ứng dụng nổi bật như Facebook Gaming, YouTube Gaming, Nimo TV, Booyah…. Còn non-gaming là các ứng dụng như Facebook, Instagram, Tiktok,…

Các nền tảng livestream nổi tiếng.

Tại Việt Nam, hầu hết các nền tảng đều không thu phí người dùng mà thay vào đó, nguồn doanh thu chủ yếu đến từ việc chèn quảng cáo. Tỉ lệ chứa quảng cáo của các ứng dụng tại Việt Nam cũng cao hơn rất nhiều so với mức trung bình trên toàn cầu là 59% so với 38%. Do thói quen của người dùng Việt thích sử dụng miễn phí và chấp nhận quảng cáo khiến đây tiếp tục trở thành phương thức thương mại hóa phổ biến tại Việt Nam.

Cũng liên quan lĩnh vực này, theo báo cáo “Tổng quan Creator Việt Nam” do Appota phát hành, trải qua đại dịch, eSports đã trở thành một hình thức giải trí phổ biến. Có đến 80% cộng đồng nhận thấy họ dành nhiều gian hơn để xem các gaming creators trong khi dịch bùng phát. Trung bình khán giả dành 3 giờ/ngày để chơi và xem các trò chơi eSports, đứng thứ hai chỉ sau thể thao truyền thống (3,4 giờ).

Trong đó, 45% khán giả eSports là những fan hâm mộ cuồng nhiệt, tương đương khoảng 9,1 triệu người. Họ tiếp xúc và coi eSports là một hình thức giải trí hàng ngày. Nhóm tuổi chiếm phần lớn là nhóm 18 - 22 tuổi (40,8%) và nhóm 13 - 17 tuổi (35%).

Cũng theo khảo sát của Appota, có tới 43% creator đồng ý rằng, kênh của họ có lượt tương tác cao trong thời điểm dịch bệnh. Tuy nhiên mức tăng này có thể chỉ là do tình trạng chung của dịch bệnh khi khán giả có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi. Bằng chứng cho thấy trong số họ, chỉ có 6,3% creators chứng kiến sự tăng trưởng vượt trội và ngược lại, và có 18,8% trả lời kênh của họ giảm mạnh về mặt tương tác.

"Với việc cộng đồng dành nhiều thời gian hơn để xem các phiên stream nhưng ngược lại vẫn có nhiều creators sụt giảm tương tác, cho thấy rằng đây đang là một ngành có mức độ cạnh tranh rất cao. Khán giả có thể xem một creators lần đầu nhưng để trở thành “fan trung thành” thì không đơn giản", báo cáo đánh giá.

Nguồn: http://danviet.vn/game-streaming-bung-no-lay-di-trung-binh-3-gio-ngay-cua-nguoi-viet-50202233126...Nguồn: http://danviet.vn/game-streaming-bung-no-lay-di-trung-binh-3-gio-ngay-cua-nguoi-viet-5020223312611959.htm