Những tính năng One UI 8 hàng đầu người dùng Galaxy nên biết

One UI 8 không mang đến một cuộc cách mạng lớn như One UI 7, mà thay vào đó là sự cải tiến tinh tế với nhiều bản cập nhật phần mềm, điều chỉnh thiết kế và tối ưu hóa hiệu suất. Dưới đây là những tính năng nổi bật trong One UI 8 mà người dùng có thể mong đợi.

Cải thiện AI và kiểm soát xử lý cục bộ

Samsung đã nâng cấp khả năng AI đa phương thức, giúp nó hiểu ngữ cảnh trên màn hình tốt hơn, từ đó tạo ra trải nghiệm giao tiếp tự nhiên hơn. Người dùng cũng có thể kiểm soát cách thức hoạt động của AI, với tùy chọn giới hạn chức năng AI trong quá trình xử lý dữ liệu trên thiết bị, từ đó giúp bảo vệ thông tin cá nhân.

Điều chỉnh giao diện người dùng theo thiết bị

One UI 8 tiếp tục xu hướng làm cho phần mềm thích ứng với các phần cứng khác nhau. Giao diện sẽ tự động điều chỉnh tùy thuộc vào loại thiết bị, từ điện thoại gập như Galaxy Z Fold 6 đến máy tính bảng Galaxy Tab S10.

Now Bar và quyền truy cập của nhà phát triển

Trước đây chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ, tính năng Now Bar giờ đây đã mở cửa cho các nhà phát triển thông qua API công khai. Điều này cho phép các ứng dụng bên thứ ba khai thác Now Bar, tạo ra một trung tâm thông tin theo ngữ cảnh, từ đó giúp người dùng dễ dàng truy cập thông tin liên quan đến hoạt động hiện tại của họ.

Nhắc nhở thông minh hơn và tự động hóa thói quen

Ứng dụng Reminder của Samsung đã được cải tiến với giao diện mới giúp người dùng dễ dàng theo dõi các nhiệm vụ hàng ngày. Các danh mục được hiển thị trên màn hình chính dưới dạng hộp tròn giúp người dùng dễ dàng quản lý. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng điều khiển bằng giọng nói để thêm lời nhắc mới. Công cụ tự động hóa Routines cũng được tích hợp với Calendar và Samsung Notes để tự động hóa dựa trên các sự kiện hoặc hoạt động ghi chú.

Cải tiến Quick Share, Alarm Widgets và Bluetooth Audio

Người dùng sử dụng Quick Share giờ đây dễ dàng hơn với nút tắt mới cho phép chấp nhận tệp đến mà không cần mở ứng dụng. Quản lý báo thức cũng được cải thiện với các tiện ích tương tác giúp người dùng chỉnh sửa nhanh chóng. Samsung cũng áp dụng Auracast, tính năng Bluetooth LE Audio cho phép nhiều thiết bị Galaxy Buds tham gia vào một luồng âm thanh duy nhất bằng cách quét mã QR.

Nâng cao bảo mật và mở rộng DeX

Samsung đã cải thiện quyền riêng tư và bảo mật với các thay đổi đối với Knox Vault, sử dụng bộ xử lý bảo mật chuyên dụng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu và sinh trắc học. Bên cạnh đó, giao diện máy tính để bàn DeX của Samsung cũng được cập nhật để trở nên nhất quán hơn với Android 16.