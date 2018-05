Những điểm nóng trên bản đồ an ninh mạng Việt Nam

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Đứng thứ 2 thế giới về mã độc tấn công các hệ thống máy tính và đứng thứ 14 trên thế giới về mã độc tấn công qua đường Internet, Việt Nam là điểm nóng về bảo mật trên thế giới.

Nguy cơ bị tấn công hàng đầu

Cụ thể, theo công bố của Kaspersky vào quý 3 năm 2017, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về mã độc tấn công các hệ thống máy tính với tỷ lệ 71,4%, đứng thứ 14 trên thế giới về mã độc tấn công qua đường Internet và có đến 85 triệu mã độc được nhận diện và đang tồn tại trong các hệ thống máy tính tại Việt Nam.

Trước đó, vào quý 3 năm 2016, Việt Nam cũng dẫn đầu trong top các quốc gia có người dùng bị tấn công lây nhiễm qua mạng nội bộ. Cụ thể, 52,07% người dùng tại Việt Nam có thể đã bị dính các chương trình độc hại, được lây nhiễm thông qua các phương thức thông dụng nhất hiện nay để truyền dữ liệu là qua các ổ USB Flash Drive, thẻ nhớ điện thoại, máy ảnh hay ổ cứng di động. Việt Nam cũng đứng thứ 10 quốc gia có người dùng bị tấn công nhiều nhất khi truy cập Internet.

Trong khi đó, báo cáo mới đây từ Công ty tư vấn toàn cầu A.T. Kearney đã đưa ra cảnh báo các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia và Indonesia có thể trở thành điểm nóng của các hoạt động đáng ngờ trên mạng. Theo báo cáo, nền kinh tế Internet của khu vực Đông Nam Á được dự báo sẽ đạt 200 tỷ USD vào năm 2025. Việc kết nối Internet nhiều hơn cũng gia tăng các mối đe dọa liên quan đến an ninh mạng. Các vụ tấn công vào an ninh mạng sẽ khiến các công ty phải tốn kém, không chỉ để khắc phục các vấn đề mà sự cố thường kéo dài và trong nhiều trường hợp, có thể kéo công ty vào các vụ kiện tụng và phạt tiền.

Kết nối Internet càng nhiều các mối đe dọa liên quan đến an ninh mạng càng tăng

Từ đó, công ty này khuyến cáo các doanh nghiệp tại các quốc gia trên cần tăng chi tiêu đáng kể cho vấn đề an ninh mạng nhằm giải quyết các mối đe dọa liên quen đến kỹ thuật số. “Nếu việc tăng chi tiêu không được diễn ra, khoảng 1000 doanh nghiệp hàng đầu khu vực này sẽ mất đi gần 750 tỷ USD vốn hóa thị trường và khiến sự đổi mới kỹ thuật số tại đây có khả năng bị trật bánh”, trích nội dung báo cáo.

Giải pháp bảo vệ doanh nghiệp

Theo dự đoán của Kaspersky, thế giới trong năm 2018 sẽ xuất hiện nhiều phần mềm hợp pháp hơn bị lây nhiễm bởi các nhóm nhắm mục tiêu hồ sơ nạn nhân và vùng địa lý rộng lớn hơn, với các lợi thế bổ sung rằng các cuộc tấn công như vậy là cực kỳ khó để phát hiện và giảm thiểu. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ nếu không muốn nói rằng: chúng ta hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm của những chiến dịch tấn công nêu trên.

Doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể là đích ngắm của tấn công mạng nếu không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả

Ông Juan Andrés Guerrero-Saade, Nhà nghiên cứu An ninh chính, Nhóm nghiên cứu và phân tích toàn cầu của Kaspersky Lab cho biết: “Các cuộc tấn công chuỗi cung ứng đã chứng minh rằng đây chính là ác mộng như chúng ta đã từng giả thuyết trước đây. Khi các tác nhân đe dọa tiên tiến tiếp tục được tiếp cận với các công ty phát triển dễ bị xâm nhập, "cửa hậu" của phần mềm phổ biến sẽ trở thành một vector tấn công ngày càng mong muốn. Các cuộc tấn công chuỗi cung ứng sẽ cho phép kẻ tấn công truy cập thành công vào nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực mục tiêu trong khi bay theo radar của các quản trị viên hệ thống cũng như các giải pháp bảo mật”

Nhằm hạn chế nguy cơ bị tấn công mạng cho các doanh nghiệp, các chuyên gia Kaspersky đã đề xuất giải pháp Anti Targeted Attack Platform, chuyên phát hiện các mối đe dọa cấp cao và các cuộc tấn công mục tiêu cho các doanh nghiệp. Giải pháp này kết hợp các thuật toán machine learning tiên tiến, thông tin nhanh nhất về các mối đe dọa và khả năng thích ứng với cơ sở hạ tầng của khách hàng để giúp các doanh nghiệp lớn phát hiện ra các cuộc tấn công tinh vi và phá hoại ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào.

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kết hợp giám sát hệ thống và cảm biến điểm cuối, công nghệ sandbox và phân tích thông minh để kết hợp các chỉ số khác nhau của mối đe dọa từ đó giúp các doanh nghiệp phát hiện ra ngay cả những cuộc tấn công mục tiêu phức tạp nhất.