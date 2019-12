Những cách đơn giản bảo vệ camera an ninh, tránh trường hợp đáng tiếc như Văn Mai Hương

Thứ Hai, ngày 30/12/2019 08:25 AM (GMT+7)

Vụ Văn Mai Hương lộ clip nhạy cảm từ camera an ninh khiến cho nhiều gia đình hoang mang. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể tránh tình huống tương tự bằng một số biện pháp đơn giản.

Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin ca sĩ Văn Mai Hương bị lộ nhiều clip nhạy cảm, được ghi lại từ camera an ninh gắn trong nhà riêng. Thực tế, trên thế giới, việc camera an ninh bị tấn công không hề hiếm gặp. Như ICTnews từng đưa tin, hồi giữa tháng 12, hacker đã đột nhập camera an ninh trong một gia đình ở Mỹ và dọa nạt cô bé 8 tuổi thông qua tính năng loa trên camera.

Theo nhà sản xuất Ring, hacker không tấn công bằng lỗ hổng bảo mật mà dường như lợi dụng sơ hở của gia đình. Đó chính là thói quen dùng chung tên tài khoản và mật khẩu cho nhiều dịch vụ khác nhau. Nếu chúng rơi vào tay người xấu, các thiết bị sẽ gặp nguy hiểm.

Gavin Millard, Phó Chủ tịch hãng bảo mật Tenable, cũng đồng tình khi cho biết những vụ xâm nhập không phải do lỗ hổng phần mềm mà do cách cài đặt thiết bị. Dù nguyên nhân là gì, theo các chuyên gia an ninh mạng, người dùng hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân trước các vụ tấn công tương tự bằng những cách đơn giản.

1. Kích hoạt xác thực hai bước nếu camera hỗ trợ

Xác thực hai bước đồng nghĩa hacker phải có mật khẩu và mã xác nhận gửi về thiết bị khác như điện thoại di động của chủ nhà. Điều đó chặn đứng hacker khỏi việc khai thác tài khoản bị lộ trước đó trên mạng. Nếu camera an ninh của bạn hỗ trợ tính năng này, hãy kích hoạt ngay đừng chần chừ.

2. Kiểm tra mật khẩu có bị lộ không

Có nhiều website cho phép bạn kiểm tra xem email, mật khẩu của mình có bị đánh cắp trong các vụ rò rỉ dữ liệu hay không. Chẳng hạn, bạn có thể truy cập https://haveibeenpwned.com/ để kiểm tra. Nếu mật khẩu đã bị đánh cắp, hãy đổi ngay lập tức.

3. Đảm bảo camera an ninh được gắn chặt vào tường

Kẻ xấu hoàn toàn có thể tháo camera an ninh bên ngoài nhà bạn và dùng chúng để truy cập mạng cũng như các clip được ghi lại. Vì vậy, hãy đảm bảo camera được gắn chặt và ở nơi an toàn mà kẻ xấu không thể tiếp cận được.

4. Không chia sẻ bất kỳ clip nào lên mạng xã hội

Theo NordVPN, chia sẻ các clip ghi lại từ camera an ninh lên mạng xã hội cũng tiềm ẩn rủi ro.

5. Thường xuyên xóa video từ camera an ninh

Để đề phóng, xóa các video cũ do camera an ninh ghi lại khiến hacker tiếp cận được ít thông tin về bạn và gia đình hơn.

6. Thường xuyên đổi mật khẩu

Bạn nên thường xuyên đổi mật khẩu và chú ý đặt mật khẩu mạnh, tránh đặt các mật khẩu quá dễ đoán, liên quan tới người thân trong gia đình như tên, ngày sinh. Mật khẩu mạnh chứa các ký tự viết hoa, viết thường, chữ số và ký tự đặc biệt.

7. Đảm bảo cập nhật phần mềm mới nhất

Các nhà sản xuất thường tung ra bản cập nhật phần mềm định kỳ cho camera an ninh. Đừng quên cập nhật ngay khi có thông báo vì chúng thường chứa các bản vá bảo mật.

Nguồn: https://ictnews.vn/cntt/nhung-cach-don-gian-bao-ve-camera-an-ninh-tranh-truong-hop-dang-tiec-nhu...Nguồn: https://ictnews.vn/cntt/nhung-cach-don-gian-bao-ve-camera-an-ninh-tranh-truong-hop-dang-tiec-nhu-van-mai-huong-193710.ict