Nhanh tay tải các ứng dụng iOS trả phí không tốn 1 xu trong thời gian giới hạn

Thứ Tư, ngày 02/05/2018 15:00 PM (GMT+7)

Các ứng dụng này được miễn phí trong thời gian có giới hạn, do đó bạn hãy nhanh tay tải về khi có thể.

The Universe of Movies And TV

Ứng dụng có giá thông thường 0,99 USD này giúp bạn theo dõi các bộ phim mới và cũ, các chương trình truyền hình và diễn viên hiện tại cũng như trong quá khứ. Tìm hiểu xem bộ phim hay bộ phim truyền hình yêu thích nào mà bạn có thể xem hôm nay tại các rạp cũng như trên TV. Nó cũng cho phép tạo danh sách và nhiều hơn thế nữa.

The Universe of Movies And TV sẽ rất hấp dẫn cho ai thường theo dõi phim và truyền hình.

Dark And Damned

Thông thường giá cho ứng dụng là 0,99 USD. Đó là một trò chơi mà bạn chỉ dẫn nhân vật của mình thoát khỏi những thây ma khi di chuyển. Mục tiêu của bạn là tìm cổng và chuyển sang màn chơi tiếp theo.

MYSTIC – Photo Enlightenment

Đây là ứng dụng chỉnh sửa ảnh có giá gốc 0,99 USD đi kèm một số bộ lọc cho phép bạn tùy chỉnh giao diện của ảnh. Bạn có thể phác họa trên ảnh của mình và thay đổi độ sáng, độ tương phản, màu sắc, tông màu, độ sắc nét, họa tiết, gamma, độ phơi sáng… Kết quả cuối cùng có thể được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội.

MYSTIC mang đến nhiều bộ lọc mà bạn có thể áp dụng trước khi đẩy lên mạng truyền thông xã hội.

Good Vibes Only

Ứng dụng có giá 0,99 USD này được thiết kế dành riêng cho iMessage với hơn 75 nhãn dán khác nhau, bao gồm nhiều nhãn phổ biến để bạn có thể nhanh chóng truyền tải thông điệp của mình thay vì nhập văn bản.

Ứng dụng rất hữu ích cho những ai muốn nhắn tin nhanh bằng iMessage.

Bae Goals

Đây là một ứng dụng nhãn dán khác nhưng tập trung vào tôn giáo và truyền thống Do Thái. Tên của ứng dụng được phát âm là Bagels.