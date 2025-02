Người dùng nuôi ý định rời bỏ Samsung vì sự chậm trễ của One UI 7

Điều này khiến nhiều người dùng thất vọng, đặc biệt khi thương hiệu này đã từng nổi bật với tiêu chuẩn cao trong việc phát hành các bản cập nhật phần mềm.

Samsung đang rất chậm chạp trong việc triển khai One UI 7.

Samsung sở hữu một danh mục thiết bị phong phú và liên tục ra mắt hàng chục sản phẩm mới mỗi năm. Điều này khiến việc triển khai các bản cập nhật phần mềm kịp thời cho tất cả các thiết bị này là một thách thức lớn, đòi hỏi nhiều công sức trong việc lập kế hoạch, phát triển, thử nghiệm và triển khai. Tuy nhiên, trong những năm qua, Samsung đã có những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện quy trình cập nhật, mang lại trải nghiệm phần mềm tốt hơn cho người dùng Galaxy.

Thực tế, Samsung đã trở thành thương hiệu Android hàng đầu về cập nhật phần mềm khi thường xuyên phát hành các bản vá bảo mật nhanh chóng hơn cả Google. Thông thường, hãng sẽ khởi động chương trình beta vào đầu quý 4 và phát hành phiên bản ổn định cho một số điện thoại Galaxy hàng đầu trước khi năm đó kết thúc. Tuy nhiên, với Android 15, tình hình đã thay đổi đáng kể.

Galaxy S25 là thiết bị duy nhất hiện chạy phiên bản One UI 7 ổn định.

Chương trình One UI 7 beta bắt đầu vào đầu tháng 12/2024 cho dòng Galaxy S24, tuy nhiên Samsung không mở rộng chương trình này sang các thiết bị khác, khiến người dùng phải chờ đợi bản cập nhật ổn định. Tại hội nghị dành cho nhà phát triển vào tháng 10/2024, Samsung đã thông báo rằng sẽ không có bản phát hành ổn định nào trước năm 2025. Giờ đây, khi tháng 3/2025 đang đến gần, bản cập nhật ổn định của One UI 7 vẫn chưa xuất hiện trên bất kỳ thiết bị Galaxy nào, điều này gây khó hiểu, đặc biệt khi Galaxy S25 đã được phát hành vào tháng 1 với One UI 7 ổn định.

Nhiều người cho rằng sự chậm trễ này có thể là một chiến lược nhằm thúc đẩy doanh số bán Galaxy S25. Dù lý do là gì, điều đó đang ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín mà Samsung đã xây dựng trong nhiều năm qua về chính sách cập nhật phần mềm. Trên các diễn đàn như Reddit, nhiều người dùng đã bày tỏ ý định chuyển sang các thương hiệu khác do sự chậm trễ này.

Các mẫu điện thoại Galaxy khác vẫn phải chờ One UI 7 "dài cổ".

Ngoài ra, có thông tin cho rằng sự chậm trễ trong việc phát hành One UI 7 có thể dẫn đến việc Samsung hủy bỏ phiên bản One UI 7.1 vì không đủ thời gian để thực hiện mà không ảnh hưởng đến các bản cập nhật trong tương lai. Phần mềm là một trong những điểm mạnh của các thiết bị Galaxy, và bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể làm suy yếu lòng tin của người dùng. Samsung cần giải quyết vấn đề này một cách thỏa đáng và công bố kế hoạch phần mềm của mình một cách minh bạch hơn để xây dựng mối quan hệ bền chặt với người tiêu dùng.