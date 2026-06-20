Microsoft tính chuyển sang sử dụng mô hình AI có nguồn gốc Trung Quốc

Kế hoạch của Microsoft diễn ra trong bối cảnh AI doanh nghiệp ngày càng trở nên thông minh hơn, khả năng tự động hóa các công việc phức tạp như sắp xếp email, chuẩn bị cho các cuộc họp và tổng hợp báo cáo từ các ứng dụng như Outlook, Teams và Excel cũng đang gia tăng. Tuy nhiên, việc tự động hóa này tiêu tốn nhiều sức mạnh tính toán, dẫn đến chi phí tăng cao.

Chi phí AI ngày càng đắt đỏ buộc Microsoft phải chuyển hướng

Để hướng đến cách thức kinh doanh mới, Microsoft đã chính thức triển khai Copilot Cowork cho tất cả khách hàng của Microsoft 365 Copilot, chuyển sang mô hình định giá dựa trên mức sử dụng. Thay vì áp dụng một khoản phí cố định, các doanh nghiệp giờ đây sẽ trả tiền dựa trên “Tín dụng Copilot”, phản ánh khối lượng tính toán thực tế cho mỗi tác vụ.

Microsoft muốn tiết kiệm tiền nhờ DeepSeek V4

Ngoài việc điều chỉnh giá, Microsoft cũng đang nghiên cứu một phiên bản DeepSeek V4 được tinh chỉnh và tự lưu trữ nhằm cung cấp một lựa chọn tiết kiệm hơn so với các mô hình hiện tại của Anthropic và OpenAI. DeepSeek V4 hứa hẹn mang lại hiệu suất mạnh mẽ với chi phí thấp hơn nhiều, đôi khi chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí mỗi token của các mô hình tiên tiến.

Điều đáng chú ý là bất kỳ sự tích hợp nào với DeepSeek sẽ hoàn toàn tùy chọn và chạy trên nền tảng Azure nhằm đảm bảo rằng dữ liệu khách hàng vẫn được bảo vệ trong môi trường đám mây an toàn của Microsoft, với đầy đủ biện pháp bảo vệ và tuân thủ quy định về lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp.

Động thái này không chỉ cho thấy sự trưởng thành của ngành công nghiệp AI mà còn phản ánh nỗ lực của Microsoft trong việc tạo ra sự cân bằng giữa hiệu quả chi phí và tính linh hoạt, giúp nhiều doanh nghiệp dễ dàng áp dụng các công cụ AI mà không lo ngại về giá cả.

Trong thời gian tới, sẽ rất thú vị để xem lựa chọn mô hình chi phí thấp mà Microsoft sẽ đưa ra và phản hồi từ phía khách hàng hay không. Đây có thể là bước tiến quan trọng trong việc đưa các trợ lý AI tiên tiến trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống công việc hàng ngày.