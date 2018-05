Không thể bỏ qua những thủ thuật này nếu bạn muốn chụp ảnh “chuyện 69”

Thứ Năm, ngày 17/05/2018 14:00 PM (GMT+7)

Galaxy S9/S9+ là bộ đôi smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu khả năng chuyển đổi khẩu độ độc nhất vô nhị. Học ngay những thủ thuật đơn giản để làm chủ được camera trên Galaxy S9, đồng nghĩa với việc, bạn có thể để chiếc DSLR ở nhà và sẵn sàng cho ra những bức ảnh “Chuyện 69” vào thời điểm 6 giờ sáng sớm hay đêm 9 giờ tối một cách hoàn hảo nhất.

Có thể bạn sẽ thắc mắc, với bức ảnh này, phải làm sao để có được chất lượng ảnh cao nhất trong mọi điều kiện ánh sáng, dù đó là khi trời nắng gắt hay trời tối, thiếu sáng. Tất nhiên, mỗi thời điểm đều có thể điều chỉnh khẩu độ phù hợp để có thể nắm ở mức hoàn hảo. (Ảnh: Trường Cao đẳng Đà Lạt – Anh Tú)

Chú ý dùng khẩu độ f/2.4 khi chụp ảnh đủ sáng

Chất lượng camera Galaxy S9/S9+ là không thể bàn cãi khi chụp những bức ảnh có ánh sáng đầy đủ. Nhưng làm sao để ảnh đủ sáng không bị cháy và hoàn hảo nhất, phải cần đến những thủ thuật nằm trong phần thiết lập mà Galaxy S9/S9+ đã tích hợp sẵn cho người dùng.

Trước hết, bạn hãy chuyển Galaxy S9/S9+ về khẩu độ f/2.4, đối với ảnh đủ sáng, khẩu độ này sẽ giúp bạn kiểm soát trường ảnh tốt hơn. Trường ảnh sâu sẽ giúp tiền cảnh rõ ràng, hậu cảnh không bị mờ và trung cảnh có độ nét căng. Hơn nữa, khẩu độ này sẽ giảm độ phơi sáng của ống kính, giúp người dùng chụp được những bức ảnh dưới ánh nắng gắt, không bị cháy.

Bạn hoàn toàn có thể lấy chi tiết ở dãy núi bằng cách tự lấy nét vào vùng tối, nhưng với ảnh này, bầu trời sẽ là chủ thể chính. Khi đó, Galaxy S9 sẽ cho ra bầu trời rõ nét hơn, không lóa, và gia giảm phơi sáng ở vùng núi trong ảnh chụp vào buổi tối. (Ảnh: Núi Uluru, Australia - remybrand – Instagram)

Làm chủ cân bằng trắng và bộ lọc màu: màu sắc làm nên tất cả

Đối với khung cảnh ban ngày với rất nhiều mây trên bầu trời, bạn cần phải chú ý đến cân bằng trắng của bức ảnh, nếu không muốn có sai lệch về màu sắc.

(Ảnh: Cung điện Mỹ thuật, San Francisco - Maxloew - Instagram)

Ngoài những kĩ năng dựa trên công nghệ nội tại, có một tính năng được sử dụng khá nhiều bởi các bạn nhiếp ảnh không chuyên – bộ lọc màu hay sử dụng chế độ màu. Trên Galaxy S9/S9+, Samsung bổ sung rất nhiều bộ lọc màu độc đáo, giúp người dùng có thể chỉnh màu ngay trong lúc chụp ngay lập tức mà không cần phải tải phần mềm của bên thứ ba. Song song, người dùng cũng có thể chọn các chế độ màu như chuẩn (standard), sống động (vivid), trung lập (neutral) tuỳ theo phong cách chụp ảnh của mình.

Chọn điểm lấy nét, nghệ thuật tạo nên độ sáng ảnh như ý

Thủ thuật này được áp dụng với ảnh ban ngày cũng như ban đêm, khi cảm biến ISOCELL thế hệ mới của Galaxy S9/S9+ chứa đựng những công nghệ đo sáng và lấy nét tiên tiến nhất. Cụ thể hơn, với khả năng đo sáng chính xác, khi chụp ảnh có bầu trời nắng quá gắt, người dùng hoàn toàn có thể lấy nét ngay nguồn sáng mạnh nhất là mặt trời để có thể làm dịu nhẹ lại khung hình – do cơ chế thông minh tự gia giảm phơi sáng khi lấy nét vào điểm sáng mạnh.

Đối với ảnh đủ sáng có đủ tiền, trung, hậu cảnh và có nhiều chi tiết như thế này, việc kiểm soát khẩu độ và lấy nét rất quan trọng. Trong bức ảnh, dù ban ngày hay ban đêm, từng chi tiết như xe cộ, các khung cửa vẫn hiển thị đầy đủ, rõ nét, ảnh có chiều sâu. (Ảnh: The New School, New York - hanharley – Instagram)

Bên cạnh đó, đối với ảnh thiếu sáng, người dùng có thể tự tay lấy nét vào vùng tối, hoặc chi tiết có màu đen để cảm biến trên Galaxy S9/S9+ gia tăng phơi sáng – ngược lại so với chi tiết ở trên. Ngoài ra, thanh điều chỉnh độ sáng (exposure) cũng có thể được tận dụng để cho ra ánh sáng hài hoà nhất trên tổng thể bức ảnh.

Ảnh ban đêm: dùng “Pro Mode” để phơi sáng

Đối với dòng máy Galaxy S, Samsung đã xây dựng được thương hiệu về một chiếc camera chụp thiếu sáng cực tốt. Nhưng với Galaxy S9/S9+ trải nghiệm này được nâng lên một tầm cao mới với khẩu độ f/1.5, nâng cao khả năng phơi sáng của camera di động.

Samsung cũng rất chú ý đến nhóm người dùng đam mê nhiếp ảnh trên điện thoại bằng các tính năng chuyên nghiệp. Chế độ “Pro Mode” cho phép bạn biến chiếc điện thoại thành một chiếc máy DSLR chuyên nghiệp với khả năng tự do điều chỉnh các thông số như khẩu độ, ISO và tốc độ chụp.

Đối với môi trường quá thiếu sáng, việc giảm tốc độ chụp tối đa, hạ ISO đến mức thấp nhất, cũng như sử dụng khẩu độ f/1.5 là điều bạn nên làm. Ảnh sẽ được phơi sáng và có chất lượng cao hơn hẳn như hình chiếc Cầu Cổng Vàng (San Francisco). (Ảnh: maxloew – Instagram)

Với khả năng chuyển đổi khẩu độ linh hoạt, Galaxy S9/S9+ đã mang đến trải nghiệm chưa từng có trên smartphone từ trước đến nay. Các tính năng chuyên nghiệp, cũng như cảm biến tiên tiến cũng đóng góp phần lớn cho trải nghiệm này. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng những thủ thuật trên DSLR vào Galaxy S9/S9+ để tạo ra ảnh “Chuyện 69” “xuất thần”, độc đáo.