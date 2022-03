Kho mẹo vặt, thủ thuật giúp an toàn trên không gian mạng

Thứ Sáu, ngày 04/03/2022 13:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Mặc dù thể hiện bản thân là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng không kém là giữ an toàn cho bản thân mình và người khác khi online.

TikTok vừa ra mắt Trung tâm Kiến thức kỹ thuật số ngay trên nền tảng. Đồng thời, TikTok cũng sẽ triển khai hai chiến dịch #VaccineSo và #HSAnToan nhằm giúp trải nghiệm trực tuyến an toàn hơn cho người dùng, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên.

Một số video ngắn tham gia chiến dịch #VaccineSo.

Trung tâm Kiến thức kỹ thuật số sẽ gợi ý các mẹo kỹ thuật số bổ ích thông qua các video, câu đố và bài tập tình huống. Các tài nguyên này được thiết kế để giúp người dùng biết chọn lọc các nội dung tương tác một cách sáng suốt, đồng thời trang bị các công cụ giúp người dùng nhận biết và báo cáo các nội dung không phù hợp bất.

#VaccineSo sẽ là một chiến dịch không chỉ dành riêng cho thanh thiếu niên mà còn cho các bậc cha mẹ và giáo viên. Thông qua #VaccineSo, TikTok sẽ cung cấp cho cộng đồng các tài liệu, tài nguyên an toàn và chuỗi hội thảo trực tuyến lẫn ngoại tuyến về an toàn kỹ thuật số để khuyến khích mọi người chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng khi sử dụng internet.

"Mặc dù thể hiện bản thân là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng không kém là giữ an toàn cho bản thân mình và người khác khi online". -- TikTok

Còn #HSAnToan là chiến dịch do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, nhằm khuyến khích thanh thiếu niên tham gia cuộc thi "Học sinh với an toàn thông tin" và tiếp tục chia sẻ mẹo an toàn trực tuyến với cộng đồng ngay trên TikTok.

Mở đầu chiến dịch, TikTok sẽ tổ chức buổi livestream "Học sinh với an toàn thông tin" với sự tham gia của các chuyên gia nhằm giới thiệu mô hình "Dừng lại - Suy nghĩ - Quyết định - Hành động". Qua đó khuyến khích người dùng trẻ tuổi suy nghĩ kỹ trước khi hành động và xem xét mức độ rủi ro, hậu quả trước bất kỳ hành động nào trên không gian mạng.

Nguồn: http://danviet.vn/kho-meo-vat-thu-thuat-giup-an-toan-tren-khong-gian-mang-50202243132911995.htmNguồn: http://danviet.vn/kho-meo-vat-thu-thuat-giup-an-toan-tren-khong-gian-mang-50202243132911995.htm