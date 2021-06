Gặp cha đẻ 'app quốc dân' Bluezone

Chủ Nhật, ngày 06/06/2021 00:00 AM (GMT+7)

Hơn một năm qua, hàng triệu người dùng smartphone ở Việt Nam đã quen thuộc với ứng dụng “quốc dân” Bluezone – giúp truy vết người tiếp xúc gần với người nhiễm dịch COVID-19. Ít ai biết rằng, cha đẻ của ứng dụng ấy chính là chàng trai người xứ Nghệ - Võ Duy Khánh.

Võ Duy Khánh - cha đẻ ứng dụng quốc dân Bluezone

Thức suốt 48 giờ

Khác với suy nghĩ ban đầu về dân IT (Information Technology) thường kiệm lời, lặng lẽ trong thế giới riêng bên chiếc máy vi tính, Võ Duy Khánh (SN 1991) cho tôi cảm nhận với một hình ảnh thanh niên năng động, cởi mở, thân thiện với mái tóc xù lãng tử và cặp kính dày cộp cùng chất giọng Nghệ đặc sệt. Thật bất ngờ khi chàng trai trẻ 30 tuổi quê xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An ấy lại là chuyên gia công nghệ cừ khôi, “cha đẻ” của ứng dụng quốc dân Bluezone. Khánh còn khiến tôi “choáng” khi thú nhận, từng là Trưởng phòng cấp cao, Phòng An ninh di động, Trung tâm Nghiên cứu mã độc thuộc Tập đoàn Công nghệ Bkav.

Kể về Bluezone, Khánh cho biết, sau thời điểm Bệnh viện Bạch Mai đang bị phong tỏa vì dịch COVID-19, Bkav nhận được lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng viết ứng dụng dựa trên ý tưởng truy vết những người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh để kịp thời phát hiện, cách ly, tổ chức xét nghiệm cho những người nghi nhiễm. “Khi đang ngồi ăn trưa thì sếp gọi vào giao việc. Nhóm bọn mình thực hiện dựa trên nghiên cứu và sử dụng công nghệ Bluetooth. Đây không phải là công nghệ mới, cái khó là phải tìm ra giải pháp tối ưu thuật toán, hoạt động dễ dàng, hoàn hảo, bảo mật cao nhưng lại chính xác và tiết kiệm năng lượng”, Khánh nhớ lại.

Quá trình thực hiện, nhóm của Khánh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, mọi người đều cố gắng và cuối cùng cũng tìm ra phương án tối ưu và hoàn hảo nhất. “Riêng mình mất một buổi chiều để chốt phần công nghệ và sử dụng công nghệ như thế nào. Sau đó là 48 tiếng liên tục để hoàn thành bản demo của ứng dụng Bluezone trình lãnh đạo. Khi bản demo được lãnh đạo duyệt, lúc đó mình mới cảm nhận được cơ thể rã rời và ngã khuỵu xuống”, Khánh kể. Sự cấp thiết trong việc đối phó với dịch bệnh buộc Khánh và đồng nghiệp tiếp tục phát triển phần “lõi” công nghệ của ứng dụng để làm sao đáp ứng được yêu cầu tương thích giữa điện thoại sử dụng hệ điều hành Android và IOS khi cài đặt ứng dụng. Và hơn hết, quá trình sử dụng phải tiết kiệm pin.

Đặc biệt, với quá trình truy vết, ứng dụng Bluezone đứng trước rào cản là nghi ngại của người dùng về tính bảo mật thông tin cá nhân. Giải quyết được bài toán công nghệ đã khó nhưng để trấn an được tâm lý người dân còn khó hơn bội phần. Tuy nhiên, Khánh tự tin: “Bkav là tập đoàn công nghệ về lĩnh vực An ninh mạng và mã độc trong vòng 20 năm nay thì việc bảo mật thông tin chắc chắn luôn được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, đây còn là một ứng dụng quốc dân cho nhà nhà người người nên yêu cầu nó đảm bảo mức cảnh giác và bảo vệ cao nhất. Hơn nữa, các dữ liệu được mã hoá và mọi người đều ẩn danh khi tham gia mạng lưới Bluezone”. Để minh bạch cũng là lời khẳng định thông tin người dùng không bị thu thập, nhóm quyết định sử dụng mã nguồn mở và công bố trên trang https://bluezone.gov.vn. “Mọi người có thể vào để thấy trong code viết gì, có lấy dữ liệu hay không; đồng thời đóng góp thêm để ứng dụng ngày càng phát triển”, Khánh nói.

Từ trường làng đến cha đẻ ứng dụng quốc dân

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đỏ bazan Phủ Quỳ ở Tây Bắc Nghệ An, tuổi thơ của Khánh cũng như bạn bè đồng trang lứa êm đềm trôi qua với những giờ lên lớp, giúp đỡ bố mẹ công việc làm nông. Dù sống xa trung tâm, điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn nhưng cậu học trò Võ Duy Khánh luôn được bạn bè nể phục vì thành tích học tập xuất sắc. Khánh từng tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9. Tuy chỉ đứng thứ 3 ở cuộc thi tuần, có chút thất vọng nhưng Khánh luôn tâm niệm: “Thất bại là mẹ thành công”. Hành trang trở về từ cuộc thi trí tuệ thôi thúc Khánh cố gắng học tập, tích luỹ nhiều kiến thức hơn nữa. Tốt nghiệp THPT, Khánh cùng lúc đậu vào Đại học Y Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội. “Hồi đó, gia đình, bạn bè ai cũng khuyên chọn trường Y, nhưng cuối cùng mình vẫn kiên định chọn Bách khoa để được học ngành công nghệ thông tin, theo đuổi đam mê”, Khánh tâm sự.

Võ Duy Khánh (bên trái) “mê” thiện nguyện

Hành trình của một cậu học sinh trường làng ra Thủ đô nhập học gặp muôn vàn khó khăn. Song bằng ý chí và ham học hỏi, Khánh đã mạnh mẽ vượt qua. Bước ngoặt lớn với Khánh vào năm thứ hai đại học, vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, thi đỗ vào Tập đoàn Công nghệ Bkav. Với niềm đam mê và hăng say làm việc, Khánh được ghi nhận và dần thăng tiến, dù tuổi đời còn rất trẻ. Ngoài câu chuyện ứng dụng Bluezone, Khánh cùng các cộng sự còn được giao thực hiện các sản phẩm chuyên về an ninh, bảo mật thuộc mảng di động. “Mỗi lần trên các diễn đàn, người dùng bị mất điện thoại mà tìm lại được nhờ tính năng chống trộm của nhóm thực hiện, mình thấy rất hạnh phúc, ý nghĩa vô cùng”, Khánh nói.

Nói về niềm đam mê công nghệ thông tin, Khánh cười rõ tươi: “Mình bắt đầu được tiếp cận với Tin học từ năm lớp 10. Ban đầu hoàn toàn “học chay” do trường không có máy tính để thực hành. May mắn là ba mẹ đã tích cóp mua cho mình một máy tính cá nhân để phục vụ học tập. Niềm đam mê công nghệ thông tin được thổi bùng lên từ đó”. Khi được hỏi về công việc của một Trưởng phòng cấp cao, Phòng An ninh di động, Trung tâm Nghiên cứu mã độc thuộc Tập đoàn Công nghệ Bkav, chàng trai trẻ chia sẻ: “Sau 10 năm gắn bó đợt vừa rồi mình có xin nghỉ việc. 10 năm mới viết đơn xin nghỉ việc đầu tiên, khó khăn lắm ạ. Hiện tại mình đang ở nhà, nghiên cứu một số lĩnh vực mới và có kinh doanh nhỏ. Mình cũng đang trau dồi thêm kiến thức về ngoại ngữ, thiết kế và media”.

Trải nghiệm những vùng đất mới, ham khám phá, thích xê dịch là tính cách đặc trưng khi nhắc tới chàng trai trẻ Võ Duy Khánh. Thời gian rảnh rỗi, Khánh lại “xách balo lên và đi”, khám phá mọi miền đất nước. Đi để thỏa mãn đam mê, đi để thấy yêu Tổ quốc mình hơn, từ đó nỗ lực cống hiến nhiều hơn, với Khánh là như vậy. “Mình rất yêu thiên nhiên, yêu đất nước và yêu những chuyến đi. Ước mong của mình là trở thành một blogger trước năm 33 tuổi. Hi vọng nó sẽ là một trải nghiệm mới cho bản thân mình”, Khánh chia sẻ.

Bluezone đã và đang trở thành ứng dụng hữu hiệu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam và có hàng triệu lượt tải về. “Niềm hạnh phúc của người làm công nghệ như mình là khi công việc mình làm hỗ trợ thiết thực cho Chính phủ, cho cộng đồng. Có thời điểm một phút cả ngàn người tải ứng dụng, chúng mình sung sướng lắm”, Võ Duy Khánh chia sẻ.

