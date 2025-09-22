Đức Phúc đăng quang Intervision 2025: Tiết lộ cách chấm điểm bằng thuật toán

Tối 20/9, vòng chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 đã được tổ chức tại Live Arena (Liên bang Nga). Cuộc thi khép lại với chiến thắng rực rỡ của đại diện Việt Nam - Đức Phúc, với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương.

Tiết mục Phù Đổng Thiên Vương đem về chiến thắng rạng rỡ cho Việt Nam trên đấu trường âm nhạc quốc tế.

Intervision 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn, nên cũng không phải là chương trình quen thuộc với người dân Việt Nam. Năm nay, sân chơi quy tụ 23 quốc gia, mỗi nước có một ca sĩ dự thi và một đại diện tham gia ban giám khảo. Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài - người từng theo học tại Nhạc viện Tchaikovsky là đại diện Việt Nam làm giám khảo.

Liên quan tới sự kiện này, nhiều người lần đầu nghe thấy nên cũng bày tỏ thắc mắc về cách chấm điểm. Một hãng thông tấn của Nga dẫn thông tin từ người dẫn chương trình truyền hình Yana Churikova, giải thích rằng, việc bình chọn của ban giám khảo tại cuộc thi Intervision 2025 được thực hiện thông qua hệ thống xếp hạng do nhà toán học Fuad Aleskerov phát triển.

Cụ thể, hệ thống này sử dụng máy tính, chạy thuật toán để chuyển đổi thứ hạng của thí sinh thành điểm. "Nhà toán học nổi tiếng thế giới Fuad Aleskerov đã thiết kế hệ thống này để đảm bảo mọi thứ rõ ràng và công bằng nhất có thể cho mỗi người tham gia... Theo đó, sau khi ban giám khảo bỏ phiếu, hệ thống sẽ xử lý tất cả dữ liệu và cuối cùng sẽ biết được người chiến thắng", Churikova nói.

"Mỗi đoàn tham dự đều có một thành viên ban giám khảo. Tôi bật mí cho các bạn một bí mật nhỏ: Họ ngồi ngay phía sau sân khấu, có một bảng bỏ phiếu, và tất cả các thành viên ban giám khảo tự lập một bảng đánh giá theo thứ hạng cao/thấp. Sau đó, hệ thống máy tính sẽ xử lý dữ liệu này để tất cả được chuyển đổi thành điểm số cụ thể", Churikova giải thích.

Churikova lưu ý thêm, cuộc thi Intervision sẽ không cho khán giả bình chọn do chênh lệch múi giờ giữa các quốc gia tham dự.

Hay nói cách khác, khác với cách cho điểm tuyệt đối (10, 9, 8,…) thường thấy, tại Intervision 2025, mỗi thành viên ban giám khảo quốc tế chỉ có nhiệm vụ xếp hạng tất cả thí sinh từ hay nhất đến kém nhất theo đánh giá cá nhân.

Không ai có quyền cho “0 điểm” hay điểm tuyệt đối, mà chỉ sắp xếp vị trí. Tất cả các bảng xếp hạng này sau đó được nhập vào máy tính, nơi thuật toán của giáo sư Aleskerov sẽ chuyển đổi thành điểm tổng hợp khách quan.

Điều này bảo đảm rằng một giám khảo riêng lẻ không thể “nâng” hoặc “dìm” một thí sinh quá mức, bởi kết quả cuối cùng chỉ phản ánh thứ hạng trung bình sau khi cân đối từ nhiều quốc gia.

Được biết, giáo sư Fuad Aleskerov là một nhà toán học và chuyên gia lý thuyết quyết định người Nga, nổi tiếng với các nghiên cứu về mô hình ra quyết định và hệ thống xếp hạng.

Phương pháp mà ông xây dựng, gọi là hệ thống xếp hạng (система ранжирования), được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa. Việc Intervision 2025 lựa chọn phương pháp này cho thấy nỗ lực của ban tổ chức nhằm loại trừ sự chủ quan và đem đến một kết quả minh bạch, có thể kiểm chứng.

Nhờ hệ thống xếp hạng do máy tính tổng hợp cuối cùng, chiến thắng của Đức Phúc được xem là hoàn toàn khách quan. Không một giám khảo nào có thể tác động đơn lẻ để thay đổi kết quả chung cuộc.

Các báo Nga nhấn mạnh rằng, chính sự công bằng trong cách chấm điểm đã giúp giọng ca đến từ Việt Nam tỏa sáng xứng đáng và đưa về chiến thắng đầu tiên cho đất nước mình trên sân khấu Intervision.