Đến lượt WHO thành mục tiêu của tin tặc mùa dịch COVID-19

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 08:05 AM (GMT+7)

Lợi dụng sự hoành hành của dịch bệnh COVID-19, một số nhóm tin tặc đã tiến hành tấn công mạng nhắm vào hệ thống mạng, máy tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Với tin tặc, thế giới càng nhiều biến động cũng đồng nghĩa thời cơ trục lợi dành cho chúng càng nhiều và dịch bệnh COVID-19 cũng không có ngoại lệ khi mục tiêu được nhắm tới lại chính là Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Cụ thể, cảnh báo được đưa ra mới đây bởi Alexander Urbelis, chuyên gia an ninh mạng đến từ Blackstone Law Group sau quá trình theo dõi các nhóm tin tặc thời gian vừa qua, ông hướng sự nghi ngờ vào một nhóm tin tặc có tên DarkHotel khá nổi tiểng hoạt động từ năm 2007.

Theo ông Urbelis, nhóm DarkHotel đã để lộ ra mục tiêu khi chúng xây dựng một trang web được bắt chước giống hệt hệ thống email nội bộ của WHO, tuy nhiên bên trong chứa mã độc. Trang web giả mạo sẽ được DarkHotel sử dụng để đánh cắp thông tin như mật khẩu của nhân viên WHO nếu vô tình truy cập vào. Cảnh báo này sau đó đã được chuyên gia Alexander Urbelis gửi tới WHO.

Trả lời trên báo chí sau thông tin trên, đại diện của WHO, ông Flavio Aggio cho biết từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, số vụ tấn công mạng và giả danh WHO để thực hiện hành vi tội phạm mạng đã tăng gấp đôi so với trước đây. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có con số thống kê chính thức.

Trước đó không lâu, vào đầu tháng 3 vừa qua, tin tặc đã tấn công mạng vào Bộ Y tế cùng với các dịch vụ nhân sinh của Mỹ.

