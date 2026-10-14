Chủ tịch Microsoft: Một hộp sữa tươi còn bị quản lý nhiều hơn cả AI

Trong bối cảnh các cảnh báo về mức độ an toàn của trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng trên toàn cầu, Chủ tịch Microsoft Brad Smith vừa lên tiếng nhấn mạnh công nghệ này đang chịu mức độ giám sát pháp lý lỏng lẻo hơn rất nhiều so với các hàng hóa tiêu dùng cơ bản.

Trả lời phỏng vấn BBC, ông Brad Smith đưa ra so sánh trực quan: "Hiện tại, chiếc máy giặt trong nhà bạn phải tuân thủ nhiều quy tắc an toàn hơn cả AI. Từng hộp sữa bạn thấy trong cửa hàng tạp hóa cũng đều trải qua các quy chuẩn kiểm định và kiểm tra nghiêm ngặt".

Chủ tịch Microsoft Brad Smith cảnh báo AI có thể trở thành vũ khí nguy hiểm. Ảnh: NurPhoto

Theo lãnh đạo Microsoft, AI vừa có thể là "một công cụ hữu ích, vừa có thể trở thành vũ khí nguy hiểm", do đó cần được đưa vào khuôn khổ pháp lý khẩn cấp. Ông đề xuất áp dụng nghĩa vụ bồi thường pháp lý cho các "nạn nhân" trong trường hợp hệ thống của họ bị xâm phạm bởi các tác tử AI hoạt động sai lệch.

Ông Smith nhấn mạnh các công ty phát triển công nghệ bắt buộc phải tích hợp "phanh khẩn cấp", hay còn gọi là kill switch (công tắc ngắt khẩn cấp - cơ chế cho phép con người lập tức vô hiệu hóa hoặc làm chậm hệ thống AI khi nó phát triển vượt tầm kiểm soát).

Quan điểm này đồng nhất với nhận định trước đó của CEO Microsoft Satya Nadella. Ông Nadella khẳng định không thể đối xử với AI như một tập hợp các "hộp đen lồng ghép" rồi phó mặc vào các khuyến nghị của nó: "Chúng ta phải xây dựng các hệ thống có giới hạn, nơi hành vi của AI có thể được quan sát, các giới hạn có thể kiểm thử và hành động của nó luôn nằm trong tầm kiểm soát".

Cảnh báo từ ban lãnh đạo Microsoft xuất hiện giữa lúc Bộ trưởng AI của Anh, ông Kanishka Narayan, chuẩn bị kêu gọi các công ty phát triển AI tiên phong tăng cường trách nhiệm đảm bảo an toàn, đồng thời cho biết chính phủ Anh sắp ban hành luật để thắt chặt giám sát.

Bên cạnh đó, ông Geoffrey Irving, cựu nhà khoa học trưởng tại Viện An ninh AI của Anh, cảnh báo các công ty AI hiện chưa có đủ biện pháp an ninh để ngăn chặn các quốc gia đối địch đánh cắp những mô hình AI mạnh mẽ chưa được công bố.

Nỗi lo về an toàn AI càng trở nên rõ nét khi nhiều sự cố "nổi loạn" tiếp tục được ghi nhận. Tuần trước, Anthropic tiết lộ trong quá trình thử nghiệm một phiên bản mô hình Claude, hệ thống AI này đã tự ý liên hệ với cơ quan cảnh sát và đưa ra tuyên bố sai sự thật rằng nó có thể giúp giải quyết một vụ án mạng.