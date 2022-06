Chat "Hi em" xưa rồi, hãy thử những "bí kíp" này khi "cưa" ai đó qua mạng

Theo một báo cáo của ứng dụng hẹn hò trực tuyến Tinder, phim ảnh là một trong 3 sở thích hàng đầu giúp các thành viên Gen Z Việt Nam xích lại gần nhau hơn. Đặc biệt, phim Hàn với giới trẻ Việt Nam như là một nguồn cảm hứng dồi dào giúp nuôi dưỡng nhiều giá trị tuyệt vời cho cuộc sống của Gen Z thông qua những câu chuyện về tình cảm gia đình, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình nghĩa xóm làng và đặc biệt không thể thiếu tình yêu.

Để hẹn hò online qua Tinder được trọn vẹn, cần có những "bí kíp" riêng. (Ảnh minh họa)

Tinder đã ngồi lại cùng hội Gen Z mê phim Hàn - những người đang tìm kiếm đối tượng có cùng tần số trên Tinder để bật mí về những bí quyết hẹn hò hấp dẫn nhất lấy cảm hứng từ phim Hàn. Từ những phân cảnh đầy chất thơ trong bộ phim thanh xuân vườn trường như Mùa hè yêu dấu của chúng ta (Our Beloved Summer) đến những cảm xúc vui nhộn và tích cực trong Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal), sau đây là những cách mà các cặp đôi màn ảnh Hàn Quốc yêu thích của Gen Z đã truyền cảm hứng nhằm giúp các thành viên bắt đầu những cuộc trò chuyện đầy thú vị cũng như tạo kết nối mới với đối phương trên Tinder.

Thả thính theo phong cách Hàn Quốc

Việc mở lời bằng những câu nói đơn giản như “Hi em” hay lời thổ lộ “Anh thích em” vẫn chưa đủ ấn tượng đối với Gen Z - một thế hệ luôn bắt kịp xu hướng, luôn thu hút đối phương bằng tính chân thực của bản thân luôn được thể hiện qua từng hành động.

Đối với nhiều người, giám đốc Kang Tae Mo trong Business Proposal là một mẫu người bạn trai lý tưởng đầy quyến rũ, đã làm tan chảy trái tim của cô bạn gái Shin Ha-Ri. Được truyền cảm hứng từ cách giám đốc Kang Tae Mo ví von tình yêu của mình không giới hạn như tấm thẻ ngân hàng, những câu thả thính yêu thích của Gen Z ngày nay thường là những câu chơi chữ ẩn dụ đầy sáng tạo dùng để phá băng cùng với đối phương trên Tinder. Với những câu thả thính đầy lãng mạn này, cho dù người ấy có lạnh lùng như thế nào thì chắc chắn cũng phải tan chảy ngay khi nghe được những lời thả thính này ngay thôi:

- Trời đã đổ mưa, sao em còn chưa đổ anh?

- Cho em order một ly sữa tươi trân châu đường vào tim anh.

- Cho em một ly matcha đá say vào ánh mắt của anh.

- Trân trọng điểm yếu của bản thân và biến chúng thành một lợi thế riêng biệt.

Đối với những người trẻ, tính chân thực và bản sắc cá nhân là điều đầu tiên mà họ quan tâm đến khi kết nối với những người mới. Chỉ cần là chính mình, luôn chân thật và chân thành thì chắc chắn đâu đó sẽ có người nhận thấy và trân trọng sự chân thật và khác biệt bên trong bạn.

Điều này được thể hiện vô cùng nhẹ nhàng và tuyệt mỹ trong bộ phim Mùa hè yêu dấu của chúng ta, mối quan hệ “trái dấu hút nhau” giữa Choi Woong và Kook Yeon Soo như một thông điệp truyền cảm hứng giúp Gen Z nhận ra giá trị của bản thân và trân trọng sự khác biệt của chính mình.

Đối với Gen Z, những nhận thức sâu sắc về bản thân này đã giúp họ thể hiện chân thật nhất những khía cạnh đặc trưng của mỗi cá nhân theo nhiều cách khác nhau cho dù đó có thể là một bài hát chủ đề yêu thích trên Spotify mang đậm chất trữ tình, cổ điển của bolero hay thậm chí là một lời giới thiệu cực chất trên có thể khoe khéo được cả những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân một cách hài hước.

Sự chủ động của phái nữ

Việc chủ động trong hẹn hò ngày nay không còn là của nam giới. Thời nay, các bạn nữ Gen Z lại quyết đoán và chủ động hơn trong việc đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Đó là lý do vì sao người chị cả Yeom Ki Jung trong bộ phim Nhật ký tự do của tôi (Liberation Notes) - một cô nàng với mong muốn mãnh liệt đi tìm tình yêu đích thực của đời mình đã tạo nên một cơn sốt đối với các bạn trẻ Việt Nam. Là một thế hệ chủ động trong hẹn hò, Gen Z được truyền cảm hứng từ cách Yeom Ki Jung luôn nỗ lực trong việc tìm mọi cơ hội để được gặp crush như tặng quà hay tặng thẻ cào may mắn. Đây cũng là một cách vô cùng tinh tế và khéo léo để giúp cô nàng có cơ hội để bắt chuyện cùng crush vào sáng hôm sau.

Thay vì chỉ ngồi và chờ đợi ai đó lướt qua cuộc đời, giới trẻ ngày nay lại chủ động đi tìm và kết nối với định mệnh của đời mình qua Tinder. Để làm được điều đó, hội mê phim Hàn đã gợi ý cho các thành viên độc thân trải nghiệm tính năng Khám phá trên Tinder để kết nối với đối phương từ hàng loạt những lựa chọn về sở thích như Hội mê phim, Mê mạo hiểm, Thể thao trên ván, đến sự đa dạng trong mục tiêu hẹn hò như Tìm kiếm tình yêu, Hẹn đi cafe,…

Bảo vệ mình trước người quen qua mạng

Mặc dù Na Hee do (nickname Ryder37) và Ko Yurim (Injeolmi) trong loạt phim Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt là những người bạn tâm giao trên mạng nhưng họ lại là đối thủ của nhau ở ngoài đời thường. Đây là một tình huống vô cùng trớ trêu khi bạn không biết rõ đối phương thực sự là ai cũng như tính chân thực của họ. Đó cũng là lúc các bạn trẻ Gen Z đang dần nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của tính chân thực thông qua những câu chuyện trên màn ảnh.

Với các thành viên Tinder, kỹ năng thám tử và cảm xúc nhạy bén để tìm hiểu và khám phá tính xác thực của đối phương đã trở thành một phần trong bản năng của Gen Z. Thành viên Tinder có thể sử dụng các tính năng an toàn khác nhau trước buổi hẹn trực tiếp như cuộc gọi video, báo cáo hoặc đọc những bí quyết hẹn hò an toàn từ Trung tâm an toàn của Tinder để bảo vệ sự an toàn của bản thân và có những trải nghiệm hẹn hò trực tuyến lành mạnh khi xây dựng những kết nối mới.

Nguồn: http://danviet.vn/chat-hi-em-xua-roi-hay-thu-nhung-bi-kip-nay-khi-cua-ai-do-qua-mang-50202296182224605.htm