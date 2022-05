Bộ phát Wi-Fi dùng công nghệ Mesh giúp xóa vùng lõm Internet

Bộ phát Wi-Fi Linksys Velop MX12600 được gọi tên theo tốc độ tổng tối đa của cả hệ thống là 12.600Mbps. Nó bao gồm ba cục phát Velop MX4200 có tốc độ tối đa 4.200Mbps/cục, mỗi cục có khả năng phát sóng Wi-Fi cho diện tích lên tới 180m2 - tức tổng của cả bộ Velop MX12600 là 540m2. Và tất nhiên, như mọi bộ phát không dây khác, phạm vi phủ sóng sẽ bị suy giảm ít nhiều khi phải xuyên tường, xuyên tầng.

Bộ phát Wi-Fi Mesh Velop MX12600.

Từ các tình huống thực tế gặp phải, phải khẳng định Velop MX12600 là giải pháp rất đáng tham khảo cho ngôi nhà có những vùng lõm sóng yếu hay tệ hơn là "điểm chết" Wi-Fi.

Như trường hợp của người viết là ở trong một căn hộ chung cư 90m2 (2 phòng ngủ) hay trường hợp một đồng nghiệp ở nhà phố 3 tầng có tổng diện tích mặt sàn khoảng 400m2. Với thiết kế cáp quang ở phòng khách cách rất xa phòng ngủ master hay và ở tầng trệt, người sống trong những căn nhà nói trên đã phải trải qua những tháng ngày cực kỳ ức chế khi mạng Wi-Fi rớt lên, rớt xuống ở nhiều vị trí trong nhà.

Để giải bài toán ở chung cư, người viết đã thử dùng một router "xịn" của Xiaomi có giá hơn 2 triệu đồng, nhưng bắt Wi-Fi trong phòng master vẫn là vô vọng vì không chỉ xa mà còn tường đôi nữa. Trong khi đó, với căn nhà phố, đồng nghiệp của người viết đã lắp thủ công tới 4 repeater trong nhà (tổng số tiền đầu tư cũng khoảng 2 triệu đồng) nhưng vẫn không thể phủ tất cả vùng lõm, chưa kể nó tạo ra quá nhiều điểm phát Wi-Fi khác nhau gây phiền phức vô số kể.

Cho đến khi chuyển sang Linksys Velop MX12600, mọi vấn đề đã được giải quyết trong "một nốt nhạc". Sự "thần kỳ" của MX12600 nằm ở công nghệ Mesh cho phép các cục phát liên kết với nhau thành một mạng lưới thống nhất với độ trễ gần như bằng 0. Nhờ đó, thiết bị của người dùng di chuyển tới bất kỳ đâu trong không gian phát sóng đều có kết nối Internet liền mạch. Ngoài ra, khả năng xuyên tường, xuyên tầng của Velop MX12600 cũng rất ấn tượng.

Tốc độ Internet tại một vùng lõm Wi-Fi được cải thiện rõ rệt nhờ Velop MX12600.

Chẳng hạn với trường hợp ở chung cư, thay vì phải tìm cách thay đổi vị trí lắp đặt modem và router về trung tâm căn hộ - vốn rất khó thực hiện, thì người viết chỉ cần lắp một cục Velop MX4200 ngay tại vị trí mặc định của căn hộ. Sau đó, lắp thêm mỗi cục Velop MX4200 ở gần cửa mỗi phòng ngủ là xong. Trong trường hợp của người viết, cả bộ Velop MX12600 có hơi dư thừa, trên thực tế chỉ cần 2 cục Velop MX4200 (phòng khách và phòng master) là đủ.

Chi tiết Velop MX4200, cục phát này được trang bị vi xử lý lõi tứ 1.4GHz, RAM 512MB, 3 cổng LAN và 1 cổng WAN (10/100/1.000Mbps), cùng với một cổng USB 3.0 để gắn thêm ổ cứng mạng (NAS). Nó có khả năng phát sóng Wi-Fi ở một băng tần 2.4GHz (tốc độ tối đa 600Mbps) và hai băng tần 5GHz (tốc độ tối đa 1.200Mbps và 2.400Mbps), sử dụng chuẩn Wi-Fi 6 với công nghệ MU-MIMO và Intelligent Mesh. Sản phẩm tích hợp công nghệ Beamforming phát sóng tập chung và công nghệ Seamless Roaming giúp chuyển vùng không gián đoạn.

Các cổng kết nối của MX4200.

Đèn tín hiệu ở mặt trên.

Trong khuôn khổ bài viết này, người viết sẽ không nói quá sâu về thông số kỹ thuật của MX4200, thay vào đó sẽ đánh giá sự tiện dụng, hiệu quả thực tế mà cục phát này nói riêng và cả hệ thống MX12600 nói chung mang lại. Ngắn gọn mà nói, bộ MX12600 rất thực dụng, dễ dàng lắp đặt, thiết lập và đi kèm nhiều tính năng quản lý qua ứng dụng Linksys (dành cho Android và iOS).

Người dùng chỉ việc cắm điện cho MX4200 và đặt cục phát tại vị trí phù hợp với không gian, chờ vài chục giây cho đèn tín hiệu ở mặt trên hiển thị màu hồng là đã sẵn sàng cho thiết lập. Tất nhiên, cục MX4200 đầu tiên trong hệ thống phải được nối bằng cáp mạng RJ45 với modem.

Trên smartphone đã bật Bluetooth, người dùng cài đặt ứng dụng Linksys, đăng ký tài khoản Linksys rồi đăng nhập. Sau đó, chọn Create Another Network > Let's Go > Whole Home Mesh WiFi (Velop) > Next > Next > It's In the Open > It's Connected, rồi chờ cho ứng dụng tự động tìm kiếm và thực hiện một số thiết lập ban đầu.

Nhiệm vụ của người dùng chỉ đơn giản là đặt tên Wi-Fi và mật khẩu, chọn vị trí đặt cục phát (phòng khách, phòng ngủ hay nhà bếp,...) cho dễ quản lý.

Sau khi hoàn thành thiết lập cục phát đầu tiên (gọi là node chính), người dùng lặp lại quá trình cho hai node phụ (sau này có thể mua thêm node phụ để mở rộng thêm nếu cần). Chỉ khác ở bước chọn "Add Another Node to [Tên Wi-Fi đã tạo]", thay vì Create Another Network.

Xong, mạng Wi-Fi Mesh đã sẵn sàng phục vụ người dùng với Internet không dây phủ khắp nhà, cả sân vườn với duy nhất một tên mạng Wi-Fi. Hệ thống MX12600 rất thông minh, sẽ tự chọn lựa node mà cụ thể là MX4200 nào mang lại kết nối tối ưu nhất cho mỗi thiết bị (smartphone, laptop, TV,...). Mỗi khi thiết bị di chuyển tới vùng phù hợp với node khác hơn, quá trình chuyển đổi node sẽ diễn ra thầm lặng, gần như không có độ trễ. Ngoài ra, MX12600 còn tự động quyết định băng tần kết nối phù hợp cho thiết bị.

Giao diện quản lý trên ứng dụng Linksys.

Với không gian sử dụng nhỏ hơn so với khả năng của MX12600, người viết dường như luôn được trải nghiệm Wi-Fi tốc độ cao, độ trễ thấp trên băng tần 5GHz khi dùng smartphone và laptop,... (trừ một số thiết bị IoT chỉ kết nối được với băng tần 2.4GHz như camera giám sát, máy lạnh,...).

Đặc biệt, MX12600 với công nghệ Wi-Fi 6 có thể xử lý được những tác vụ nặng như 4K streaming, PlayStation,... Sản phẩm này cũng được thiết kế ưu tiên cao cho Microsoft Teams và Zoom khi thực hiện cuộc gọi nhóm hay họp, hội thảo online. Ngoài các dịch vụ trên, người dùng có thể bật chế độ ưu tiên cho bất kỳ kênh truyền nào thông qua ứng dụng Linksys. Do đó, MX12600 rất thích hợp cho người dùng thường xuyên làm việc tại nhà.

Trong quá trình sử dụng, nếu muốn đổi tên Wi-Fi hay thay đổi mật khẩu, xem trạng thái của từng node hay danh sách các thiết bị đang kết nối vào mạng (thiết bị của hãng nào, kết nối với node nào, dùng băng tần nào, địa chỉ IP là gì,...), người dùng thực hiện dễ dàng trên ứng dụng Linksys hay trên nền web.

Một số tính năng đáng chú ý trên ứng dụng Linksys là chọn lựa thiết bị được ưu tiên đường truyền hơn so với các thiết bị khác, và thiết lập quản lý nội dung đối với thiết bị của con trẻ (khóa một số website cụ thể, tạm dừng kết nối ngay lập tức hay lên lịch tạm dừng kết nối).

Nhìn chung, người viết thật sự ấn tượng với MX12600 khi giúp phát huy tối đa sức mạnh đường truyền Internet cáp quang tại nhà. Việc chuyển đổi từ modem Wi-Fi mặc định của nhà mạng sang MX12600 cũng giúp độ trễ khi chơi Liên Quân Mobile hay FIFA Online 4 cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, các tính năng quản lý trên ứng dụng Linksys cũng như nền web chưa phong phú như một số hãng khác mà người viết từng trải nghiệm.

Ngoài ra, dù đã sử dụng ăng-ten ẩn nhưng kích thước của mỗi MX4200 là khó to. Xong với kiểu thiết kế tông màu trắng sang trọng, các lỗ thông hơi và đèn báo tín hiệu ở mặt trên (tím là đang thiết lập, xanh da trời là đang sử dụng bình thường, đỏ là mất kết nối Internet, cam là mất kết nối với node khác), người dùng có thể tinh tế decor không gian để MX4200 trở thành vật trang trí trong phòng.

