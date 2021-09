Cách tạo tiếng mưa trên iPhone bằng iOS 15 giúp dễ ngủ hơn

Thứ Hai, ngày 27/09/2021 06:19 AM (GMT+7)

Như thường lệ, Apple đã để ẩn một số tính năng trong menu trợ năng (Accessibility) của iOS, với iOS 15 năm nay là tính năng có tên Background Sounds.

Vào năm ngoái, Apple đã đặt tính năng Sound Recognition vào menu Accessibility. Khi điện thoại nghe thấy một trong những âm thanh người dùng bật tắt từ danh sách 15 âm thanh (bao gồm cả hai âm thanh bổ sung được thêm vào năm nay), người dùng sẽ thấy một thông báo. Đây là tính năng tuyệt vời cho người khiếm thính vì iPhone có thể thông báo cho người dùng khi báo cháy hoặc báo khói được thiết lập.

iPhone chạy iOS 15 có thể trở thành máy hỗ trợ ngủ sâu hơn.

Các âm thanh khác mà iPhone có thể nhận ra và thông báo cho người dùng bao gồm: mèo, chó, còi xe, chuông cửa, gõ cửa, kính võ, em bé khóc, ho khan, la hét,…

Để truy cập tính năng này,người dùng hãy đi tới Settings > Accessibility > Sound Recognition >Toggle on Sound Recognition > Tap on Sounds on the same page.

Trong năm nay, Apple đã thêm một tính năng gọi là Background Sounds cho phép người dùng nghe những âm thanh thư giãn như tiếng mưa, sóng biển, tiếng suối, tiếng ồn ban đêm, tiếng ồn ban ngày. Đây là loại âm thanh hỗ trợ giấc ngủ mà nhiều người thấy rất hữu ích.

Truy cập Background Sounds trong iOS 15.

Để bật tính năng này, hãy đi tới Settings > Accessibility > Audio/Visual > Background Sounds. Người dùng có thể đặt báo thức bằng thanh trượt âm lượng và để nó phát hoặc không phát khi phương tiện khác đang chạy.

Nhiều người cho rằng máy tạo tiếng ồn trắng sẽ tái tạo lại âm thanh của đại dương hoặc mưa để giúp họ dễ ngủ vào ban đêm. Nhưng thay vì tốn tiền như vậy, nếu có iPhone tương thích iOS 15, chiếc điện thoại của người dùng cũng có thể giúp họ đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

