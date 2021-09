HOT: iOS 15 chính thức được phát hành, tải về miễn phí

Thứ Ba, ngày 21/09/2021 08:07 AM (GMT+7)

Ba tháng sau khi Apple giới thiệu iOS 15, phiên bản công khai cuối cùng của hệ điều hành này đã bắt đầu được triển khai và có sẵn để tải xuống cho người dùng toàn cầu sở hữu thiết bị tương thích.

iOS 15 đang được Apple triển khai cho người dùng theo từng đợt. Nói cách khác, trong trường hợp thiết bị của người dùng chưa nhận được thông báo về bản cập nhật iOS mới thì hãy kiên nhẫn vì nó sẽ sớm có mặt.

iOS 15 đã chính thức được phát hành đến người dùng toàn cầu.

Để biết thiết bị của mình đã nhận được bản cập nhật mới hay chưa, người dùng có thể điều hướng đến Settings > General > Software Update. Sau đó iPhone sẽ tự động tìm kiếm bản cập nhật và cho người dùng biết nếu bản nó có sẵn.

Một điểm đáng chú ý, khác với các bản cập nhật trước đó, iOS 15 không phải là bản nâng cấp bắt buộc đối với người dùng. Điều đó có nghĩa là người dùng có thể tiếp tục sử dụng iOS 14 bao lâu tùy thích nhưng vẫn nhận được các bản vá bảo mật trong tương lai.

iOS 15 bao gồm một số tính năng mới thú vị với một trong những nâng cấp lớn nhất liên quan đến Notification với cải tiến toàn diện. Thứ nhất, các thông báo mới sử dụng các biểu tượng ứng dụng nổi bật hơn nhiều. Một tính năng mới được gọi là Notification Summary cũng ra mắt, về cơ bản nó là nơi chứa các thông báo không cần thiết được gửi từ các ứng dụng mà người dùng không quan tâm.

Nhiều tính năng mới đã được triển khai đến iOS 15.

Bản cập nhật iOS 15 cũng mang đến những cải tiến cho FaceTime. Một trong những điểm nổi bật là Voice Isolation giúp lọc tiếng ồn xung quanh. Ngoài ra FaceTime còn có hỗ trợ âm thanh không gian, chế độ xem lưới mới và hỗ trợ chế độ chân dung trực tiếp.

Các tính năng khác bao gồm chế độ xem Apple Maps thực tế tăng cường, hỗ trợ thẻ và khóa UWB trong Apple Wallet, dịch trên toàn hệ thống và ứng dụng Thời tiết được thiết kế lại với các chức năng bổ sung.

Những iPhone đủ điều kiện lên iOS 15 gồm iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (2016), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, và iPod touch (thế hệ thứ 7).

