Cách tải về và trải nghiệm iOS 12 beta nhanh chóng ngay từ giờ

Thứ Ba, ngày 05/06/2018 12:00 PM (GMT+7)

Dưới đây là cách để bạn có thể tiếp cận với phiên bản iOS 12 beta trước khi bản chính thức phát hành vào mùa thu năm nay.

Về cơ bản, có hai cách để bạn có thể sử dụng phiên bản iOS 12 beta. Nhưng trước khi thực hiện, bạn cần lưu ý một số điều sau:

iOS 12 beta hiện đã có sẵn cho người dùng tải về nếu đủ điều kiện.

- Đầu tiên, sử dụng phiên bản tiền phát hành có thể gây ra rắc rối cho cuộc sống của bạn, và nếu không muốn chúng làm cản trở công việc của mình, hãy xóa iOS 12 beta nếu không ổn định.

- Hãy sao lưu toàn bộ dữ liệu iPhone hoặc iPad bằng cách sử dụng iTunes để khôi phục lại khi cần thiết.

Cách 1: Tham gia chương trình dành cho nhà phát triển của Apple

Với chi phí đăng ký chương trình 99 USD, các nhà phát triển không chỉ có thể cài đặt hệ điều hành mới mà còn được cấp quyền truy cập sớm vào mã beta của iOS, macOS, watchOS lẫn tvOS.

Cách 2: Đăng ký chương trình beta công khai của Apple

Bạn cần truy cập trang web beta.apple.com/sp/betaprogram bằng cách sử dụng trình duyệt web Safari trên thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod touch. Sau khi đã đăng ký, bạn sẽ được cung cấp dữ liệu để tải xuống và cài đặt trên thiết bị iOS của mình. Sau khi nó được tải xuống, bạn khởi động lại thiết bị và sau đó truy cập vào đường dẫn Settings > General > Software Update để tải xuống bản cập nhật.

Hiện tại chỉ các thành viên đăng ký trả phí mới có thể tải về iOS 12 beta.

Lưu ý: iOS 12 beta chưa có sẵn thông qua chương trình beta công khai, và Apple cho biết nó sẽ chỉ được phát hành vào cuối tháng này. Điều này có nghĩa, chỉ những thành viên chương trình dành cho nhà phát triển có trả phí của Apple hiện tại mới có thể tiếp cận nó.

Được biết, iOS 12 beta hỗ trợ các thiết bị sau: iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPod touch thế hệ thứ 6, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, và iPhone X. Điều này có nghĩa tất cả các thiết bị chạy iOS 11 đều có thể chạy iOS 12 beta.