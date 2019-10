Bộ 3 iPhone mới gặp lỗi nghiêm trọng sau cập nhật iOS 13.1.3

Thứ Tư, ngày 23/10/2019 06:01 AM (GMT+7)

Nhiều người dùng dòng iPhone 11 mới của Apple đưa ra cảnh báo thiết bị gặp lỗi nghiêm trọng sau khi cập nhật lên iOS 13.1.3.

iOS 13 Sự kiện:

Phiên bản hệ điều hành iOS 13 xứng đáng được ghi nhận vào lịch sử Apple khi là phiên bản iOS tệ hại nhất, càng cập nhật, Apple càng khiến người dùng tức giận và phiên bản iOS 13.1.3 được phát hành hôm 15-10 tiếp tục gây ra những lỗi ngày một nghiêm trọng cho các thiết bị mà cụ thể là bộ 3 iPhone 11 mới trình làng của "Nhà táo".

Trên các diễn đàn công nghệ có tiếng như Reddit và MacRumors, người dùng đồng loạt phản ánh tình trạng các máy iPhone sau khi cập nhật lên iOS 13.1.3 thì bất ngờ bị lỗi và nhận được thông báo "Ultra Wideband Update Failed. Your iPhone cannot use Ultrawide band until it has been updated.”.

Phiên bản iOS 13.1.3 khiến bộ 3 iPhone 11 gặp lỗi nghiêm trọng.

Lỗi trên được xác định ảnh hưởng đến con chip U1 mới được Apple tích hợp lên bộ 3 iPhone 11 khiến người dùng không thể gửi tệp (File) qua tính năng AirDrop. Không những vậy, một số báo cáo lỗi còn cho biết tình trạng lỗi trên khiến người dùng phải gửi máy tới các trung tâm bảo hành của Apple để đổi máy mới do con chip U1 không thể sửa chữa được.

Nhiều người dùng đã tìm cách hạ cấp hệ điều hành về các phiên bản cũ hơn của iOS 13 nhưng đều vẫn gặp tình trạng lỗi trên. Ngoài ra, ghi nhận báo lỗi còn xảy ra với người dùng đang sử dụng bản iOS 13.2 Beta.

Ngay sau khi hàng loạt phản ánh của người dùng, Apple đã đưa ra một loạt hướng dẫn khắc phục tới người dùng nhưng thực tế đều có không tác dụng.

Được biết, tính năng Ultra Wideband (UWB) hay còn gọi là băng tần siêu rộng được Apple tích hợp vào con chip Apple U1.

Ultra Wideband hoạt động tương tự như Bluetooth cho phép các thiết bị tìm kiếm và kết nối với nhau trong phạm vi gần. Người dùng iPhone có thể chia sẻ nhiều tệp tin một lúc mà không cần gửi bị giới hạn như trước kia nhờ vào công nghệ này. Hơn nữa, dung lượng truyền tải cũng sẽ được tiết kiệm khá lớn. Giúp tiết kiệm chi phí và điện năng tiêu thụ. Ultra Wideband có thể gửi dữ liệu xuyên suốt một dải tần rộng lớn từ 500mHz lên tới vài gHz.